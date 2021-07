Buen sueldo y beneficios: la demanda de talentos con habilidades digitales creció hasta 30% en este sector

Cuáles son los perfiles más buscados y qué sueldos y beneficios extra ofrecen las compañías de este pujante sector para tentar a los mejores

La Argentina, que depende en gran parte de la exportación de granos para el ingreso de divisas, mira el minuto a minuto como varían los precios internacionales de los principales cultivos, como la soja, el trigo y el maíz. Pero además, en el campo argentino se piensa en el largo plazo, que está en construir empresas de innovación y productos de valor agregado.

El país tiene tradición en estas áreas y todo el potencial para desarrollarlas con éxito. Por eso el equipo de talentos y profesionales requeridos para las tareas de agricultura viene cambiando desde hace varios años, y requiere incluso habilidades digitales que antes eran poco asociadas a este tipo de trabajos.

"Cuando se habla de perfiles profesionales del agro, si comparamos los requisitos que se pedían hace al menos 10 años atrás versus la actualidad, observamos un cambio de paradigma. Antes no se usaban herramientas digitales, no había señal en campos, etc. Pero hoy podemos decir que el negocio del agro está digitalizándose cada día más, yendo a un mundo de desarrollo de las nuevas tecnologías que van desde la agricultura de precisión, biotecnología, desarrollo de nuevos productos, software y equipos que calculan la calidad, eficiencia y rentabilidad del negocio", detalló a este medio Bernabé O’Rourke, director asociado de FESA Group Argentina.

"La economía del conocimiento se instaló hace tiempo en todas las organizaciones y procesos, y aunque quizás en el campo se puede haber manifestado algo más tarde, ya hace varios años que está presente", coincidió Carlos Contino, socio de CONA RH.

"Pensemos que el tractor apareció en el siglo XX y quizás sin saberlo fue el ‘kick off’ de todo lo que seguiría. Hoy las trilladoras y cosechadoras realizan los trabajos en forma autónoma, con GPS, programación desde la distancia, chips inteligentes. Se suman el Lean Manufacturing, drones, robótica, Inteligencia Artificial, Big Data, software de gestión, ERP, tecnología satelital y ganadería celular, que son ya instrumentos de uso cotidiano, que evidencian esta realidad", relató Contino, quien también desarrolla en su consultora búsquedas para este segmento.

Desde la filial local de FESA, multinacional de búsquedas ejecutivas, aseguran que las empresas del agro también se sumaron a la guerra por el talento con capacidades ligadas a las industrias de la economía del conocimiento, en un momento en el que no solo las compañías de base tecnológica intensificaron su demanda sino que firmas tradicionales de todos los rubros están digitalizando sus operaciones.

"La novedad surge en el incremento en la demanda que oscila entre el 20 y 30 por ciento respecto del año anterior, de los perfiles de Data o BI -Business Intelligence- que son innovadores 100%, forman parte de esta revolución tecnológica y son los que aportan las herramientas necesarias para gestionar y transformar datos en información de calidad, integrándola en modelos que facilitan la toma de decisiones eficientes, estratégicas y de reducción de incertidumbre", aseguraron.

No se debe solo a las nuevas tecnologías que permiten obtener mayores rindes, sino también a la aplicación de biotecnología que proteja el medioambiente de prácticas nocivas, y en la recolección de datos para la inteligencia artificial y automatización del sector.

O’Rourke destacó que "aun transitando la pandemia y sus efectos, actualmente se observa una fuerte demanda de nuevos perfiles profesionales en el agro, principalmente generada por los productos biológicos, también denominados los de "la nueva agricultura" los que a la vez asumen un rol preponderante en cuanto a innovación y sustentabilidad."

Perfiles digitales que demanda el agro

Qué perfiles digitales demanda el agro argentiino

En CONA RH buscan talentos para empresas vinculadas a la agroindustria como criadores de pollos, fabricantes de fertilizantes químicos, empresas de sistemas biológicos para la agroindustria y laboratorios de productos veterinarios, entre otros. Entre esas firmas, detectan demanda frecuente de los siguientes perfiles:

Ingenieros Agrónomos con conocimiento de sistemas biológicos que reemplazaran la los fertilizante químicos para plagas.

con conocimiento de sistemas biológicos que reemplazaran la los fertilizante químicos para plagas. Comerciales que entiendan de la omnicalidad y nuevos canales, tengan múltiples alternativas de venta, benchmarking, marketing, eCommerce, etc.

que entiendan de la omnicalidad y nuevos canales, tengan múltiples alternativas de venta, benchmarking, marketing, eCommerce, etc. Maquinistas y operadores de campo con conocimientos de lectura y comprensión de instrumental de cierta complejidad.

de campo con conocimientos de lectura y comprensión de instrumental de cierta complejidad. Capataces o líderes con capacidades de gestionar equipos de trabajo

con capacidades de gestionar equipos de trabajo Administrativos de procesos habilitados para el data análisis, construcción de algoritmos, indicadores de gestión.

de procesos habilitados para el data análisis, construcción de algoritmos, indicadores de gestión. Técnicos en Sistemas y Comunicaciones para mantener funcionando seguras redes, comunicaciones, protección de datos, etc.

Por su parte, O’Rourke asegura que el campo está peleando por los perfiles de la industria del conocimiento, "lo que implica que sean no solo cada vez más productivos, más comprometidos, adaptables, estratégicos y flexibles, sino que también puedan estar vinculados con la innovación y desarrollo de nuevos productos; es decir, con un buen background en lo digital."

Así, a las tradicionales búsquedas de ingenieros agrónomos se le están sumando pedidos para puestos comerciales, marketing, generación de demanda y servicio técnico, entre otros. Y con un fuerte foco en el aspecto técnico de los productos, como pueden ser negocios de agroquímicos y biológicos -es decir en la base de la operación-, así como también perfiles para media y alta gerencia con foco muy comercial.

El directivo de FESA Group subraya la demanda de profesionales con base química o biotecnológica. Pero tienen además algo en común: "Estos trabajadores están constantemente capacitándose, ya sea en los aspectos técnicos de los productos, en innovación, en desarrollo de productos más efectivos, pensando qué pueden aportar y mejorar día a día al proyecto. Están convencidos de estar protagonizando una nueva revolución industrial tecnológica del campo."

Mejores sueldos

Vale la pena destacar que así como demanda profesionales que antes no requería, el agro también viene acomodándose a la batalla por el talento. ¿Cómo? Con mejores sueldos y con beneficios que antes no se ofrecían en esta actividad.

Contino confirma que "efectivamente" este cambio de paradigma "movió hacia arriba las condiciones de contratación" por la alta demanda de estos perfiles, que continuará además acrecentándose. "Salarios competitivos, planes de salud de calidad, beneficios de movilidad, home office, requerimientos de tecnología y herramientas adecuadas son algunas de las exigencias actuales", apuntó.

El agro dio en el primer semestre de 2021 mejores aumentos de sueldo que la media de mercado

Por caso, en su encuesta de mayo, Willis Towers Watson (WTW) entrevistó a 381 grandes empresas nacionales y filiales de multinacionales, que estimaban la inflación en 43% en promedio para todo el año. Apuntaban a dar aumentos anuales de 43,2% en promedio a empleados fuera de convenio, con un 23% de alza en el primer semestre. En ese marco, seis industrias apuntaban a ofrecer este año aumentos por encima de la media. Uno de ellos fue el agro, que con un 25% de suba salarial en la primera mitad del año, será de los pocos en donde los ejecutivos y profesionales logren ganarle a la inflación oficial que se prevé para ese lapso.

Así como ocurre con los perfiles digitales en la industria del conocimiento, O’Rourke revela el tipo de ofertas tentadoras que reciben los nuevos profesionales para el agro: "El universo de estos profesionales es limitado, ya que es un nicho de mercado con respecto a las posiciones en las que la demanda es mayor a la oferta. La mayoría de estos perfiles están radicados a lo largo del país y no residen generalmente en las grandes ciudades. Así es que las empresas se ven obligadas a ofrecer desde salarios competitivos hasta bonos de 4 a 12 salarios, camionetas, housing, beneficios de comidas, viáticos, y educación familiar, entre otros beneficios".

Una carrera con futuro

Cuáles son las carreras del futuro en el agro argentino

Fuera del aspecto salarial, se sabe que para atraer a los talentos digitales, lo necesario es ofrecerles un proyecto interesante en el que puedan destacarse y potenciar su desarrollo profesional.

Ayuda bastante en este sentido la proyección a futuro de los negocios en Biotecnología. El propio Gobierno nacional estará impulsando empresas locales con esta orientación.

Asimismo, con la pandemia y la preocupación por el cambio climático, las inscripciones en las carreras de Ciencias Biológicas que se ofrecen en el país crecieron hasta un 200 por ciento en el último año, demostrando así el interés de los alumnos en especializarse en estos campos ligados a la producción.

Las aplicaciones de estas ciencias son las que atraen a los jóvenes con vocación científica. En la Argentina el campo de las ciencias biológicas es amplio, pero hay una rama más que prometedora: la de la biotecnología para el agro (AgTech)

En octubre de 2020 la Universidad Austral, junto con Endeavor, Glocal y The Yield Lab Institute, dio a conocer un estudio del ecosistema agrotecnológico en el país. Es un ecosistema incipiente, con casi un centenar de startups, donde sólo 7 superan los cinco años de antigüedad.

Siguiendo esta línea, el 70% de las compañías entrevistadas facturaron menos de 1,5 millones de dólares durante el año 2018. De estas empresas, el 57% vende sus soluciones a nivel nacional.

El sector presenta una baja tasa de inversión. Según ARCAP, el Agtech es uno de los receptores de capital más rezagados dentro del ecosistema de inversión de startups, y recibe sólo 8% de estas. Algunas de las razones que lo explican son los largos ciclos de desarrollo, las ventas estacionales de los productos y las tasas de crecimiento más bajas en comparación con startups en otras industrias. A su vez, los capitales suelen ser bajos: el 91% de las compañías que recibió fondos lo hicieron por menos de 1 millón de dólares.

De acuerdo al estudio, el 58% de los emprendedores argentinos en este sector tiene entre 30 y 39 años. Casi la mitad proviene de carreras de Ciencias exactas e Ingeniería aunque sólo el 16% del total de ellos son Ingenieros Agrónomos.