Calendario oficial: cuáles son los feriados de agosto 2021

Habrá un fin de semana largo en agosto gracias a un feriado trasladable. ¿De qué se trata, además, el único día no laborable del mes?

El mes de agosto llega este año con un fin de semana largo gracias al único feriado del mes, que caerá un día lunes.

Se trata del Día del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que es un feriado trasladable, y que se movió un día este año en el calendario oficial.

Agosto incluye también un día no laborable para los miembros de la comunidad islámica en la Argentina.

En este marco, te contamos en el siguiente artículo todo lo que tenés que saber sobre los feriados de agosto 2021.

Feriados de agosto 2021

Feriados de agosto: las familias argentinas podrán disfrutar de un fin de semana largo post-vacaciones de invierno

En agosto de 2021 hay un solo feriado nacional que es trasladable. Se trata del Día del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que se conmemora cada año el 17 de este mes.

Sucede que este feriado se corrió en 2021 al día lunes 16, y se une así al sábado 14 y domingo 15 de agosto para dar lugar a un fin de semana largo de tres días en la mitad del mes.

Los argentinos podrán entonces disfrutar de una escapada turística post-vacaciones de invierno para estas fechas, siempre cumpliendo las condiciones sanitarias que exige cada provincia para viajar dentro de su territorio.

Calendario oficial: todos los feriados y días no laborables del 2021

Feriados: qué se conmemora el 17 de agosto

Feriados de agosto: 17 de agosto, Día del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

El General José de San Martín falleció el 17 de agosto de 1850 en la localidad francesa de Boulogne-sur-Mer a los 72 años.

Conocido como el Libertador de América, se lo reconoce en la Argentina como el "Padre de la Patria", en Perú con título de "Fundador de la Libertad del Perú", "Fundador de la República" y "Generalísimo de las Armas", mientras que en Chile su ejército lo ha destacado con el grado de Capitán General.

Fue el gran eje de las luchas antimonárquicas que terminaron de independizar a estos territorios del poder colonizador de España. Si bien muchos historiadores también le reclaman que con sus luchas se terminaron 300 años de colonialismo pero también se habilitó el acceso de un nuevo grupo dominante al poder dispuesto a repartirse el tesoro español.

José Francisco de San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, actual provincia de Corrientes. A los pocos años, toda la familia se trasladó a Buenos Aires, pues el Virrey había dispuesto al padre de San Martín un nuevo cargo y misión: instruir a los oficiales del batallón de voluntarios españoles.

En 1783 regresaron a España, para entonces, el padre había pedido el permiso para volver a su país natal, allí lo nombraron en un nuevo cargo y San Martín, a sus ocho años, ingresó al liceo.

Entre 1789 y 1812, San Martín incursionó en las filas realistas destinadas a misiones y combates librados en el marco de las batallas napoleónicas. Fue ascendido a Teniente Coronel en 1812 y fue entonces que decidió volver a Buenos Aires, ya que había recibido noticias de las revueltas de 1810 en el Virreinato del Río de la Plata.

Para entonces, San Martín había tomado contacto con pensadores independentistas de gran injerencia en el escenario político de la época.

Su habilidad para las batallas y triunfos como el de la batalla de San Lorenzo rápidamente catapultaron a San Martín a lo más alto de las misiones libertadoras.

Creó el famoso Regimiento de Granaderos a Caballo y más tarde reemplazó al General Manuel Belgrano al mando del Ejército del Norte. En 1814 fue nombrado gobernador de la intendencia de Cuyo, con sede en Mendoza, desde donde comenzó a llevar la misión libertadora a otras regiones de lo que fue el Virreinato del Río de la Plata.

Una vez lograda la independencia del Río de la Plata, su misión se expandió y dio aportes indispensables para las independencias de Chile y Perú, lo cual incluyó el cruce de la Cordillera de los Andes en 1817.

Al frente del Ejército en las batallas de Chacabuco y Maipú logró la liberación de Chile. En Lima atacó directamente al poder español y en 1821 consiguió la independencia de Perú.

En 1822 se encontró con su par Simón Bolívar, a quién dejó a cargo de parte de su ejército para continuar con la misión libertadora y posteriormente regresó a Mendoza.

Tras un viaje a Europa regresó al país en 1923, poco después de la muerte de su mujer, Remedios de Escalada. Decepcionado por la batalla interna entre unitarios y federales, y con la intención de asegurarle una buena educación a su hija en 1924 regresó definitivamente a instalarse en París, Francia.

Murió un 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, pero pidió que le dieran descanso a su corazón en la Ciudad de Buenos Aires, voluntad que fue cumplida en 1880, cuando el presidente Avellaneda recibió sus restos traídos desde Francia.

Por todos estos motivos y más, en la Argentina el 17 de agosto de cada año se recuerda al General José de San Martín con un feriado trasladable.

Feriados agosto 2021: día no laborable

Feriados de agosto: habrá un día no laborable para la comunidad islámica en la Argentina

Agosto de 2021 incluye también un día no laborable para los miembros de la comunidad islámica en la Argentina.

Se trata del domingo 8 de agosto, en el cual esta vez se celebrará el Año Nuevo Islámico.

Sucede que es la fecha en la que este año cae el Año Nuevo Islámico o el primer día del Muharram (primer mes del calendario islámico).

Esta fecha rinde homenaje a la emigración (Hiyra) del profeta Muhammad de la ciudad de La Meca a Medina. En árabe, el Año Nuevo es llamado "R’as as-Sana".

Los musulmanes aceptan el mes de Muharram como uno de los meses más sagrados, después del Ramadán, por lo que realizan ayunos, oraciones y reflexiones.

El primer día del nuevo mes es también un día de fiesta para algunos países como Malasia y los Emiratos Árabes Unidos.

Que en la Argentina sea tenido en cuenta en el calendario oficial como día no laborable implica que queda a discreción del empleador si esa jornada el empleado de esta religión deberá o no prestar tareas.

¿Qué diferencia hay entre feriados y días no laborables?

¿Qué diferencia hay entre los feriados y los días no laborables? ¿Y cómo se paga cada uno?

Para muchas personas pueden parecer similares, pero no son iguales.

Los feriados y los días laborables tienen diferencias que todos los empleados deben conocer para poder saber cuándo deben trabajar, cuándo no y qué pueden exigir en cada caso.

Durante los feriados los empleados no tienen la obligación de trabajar. Si lo hacen, se les debe abonar jornada doble (un 100% más que un día normal). Y cuando un día feriado tradicional no se trabaja, se abona a los empleados como jornada simple, aunque no hayan concurrido a la oficina o realizado tareas.

En los días no laborables, a diferencia de los feriados, los empleadores son quienes tienen la decisión de hacer trabajar o no a sus empleados.

En ese caso, si esa fecha se prestan tareas no se incluye ningún pago adicional ni diferenciado, es decir que el es igual que cualquier otro día en que la persona trabaje. Sin embargo, la distinción con los días regulares de trabajo está en otro lado: si no hay actividad laboral por decisión del empleador, el día no se recupera.

Por otra parte, una jornada considerada como "día no laborable" sí afecta a la administración pública. "No laborable" significa que las empresas y empleadores tienen la potestad de determinar si les dan o no el día libre a sus empleados, por lo cual no corre para todos los trabajadores por igual.

No obstante es importante definir que en los casos en los que los empleadores decidan que se trabaja en esas fechas, esa jornada se abona de manera normal, sin obligación de que el trabajador perciba un adicional como ocurre con los días feriados, que se pagan el doble.

En el calendario oficial que indica los feriados -trasladables e inamovibles- y los días no laborables, cada uno está marcado con un color diferente. De este modo, cuando se consulta ese almanaque es posible saber qué día responde a qué categoría.

Qué feriados quedan en el año

El feriado de Navidad, el 25 de diciembre, es uno de los más importantes que quedan en el año

Después del fin de semana largo del 16 de agosto, los argentinos tendrán que esperar bastante más de lo que acostumbran para disfrutar de otro feriado, ya que septiembre es el único mes que resta del año en donde no ocurrirá ningún feriado ni día no laborable a nivel nacional.

En septiembre habrá dos días no laborables para miembros de la comunidad judía en la Argentina.

Se trata del 7 y 8 de septiembre, donde se celebrará el Año Nuevo Judío, y del día 16 del mismo mes, cuando se festejará el Día del Perdón. Son dos de las fechas más importantes del calendario para los creyentes de la fe judía.

Tras este período largo sin feriados nacionales, llegará un fin de semana XL de cuatro jornadas en octubre.

El gobierno nacional eligió el año pasado que este viernes ocho de octubre sea un feriado con fines turísticos.

Tras el viernes ocho llegará el sábado nueve y el domingo 10 de octubre. Por último, el lunes 11 de octubre se celebrará otro feriado nacional trasladable.

Este año, para conformar un fin de semana largo de cuatro días se decidió trasladar el Día del Respeto a la Diversidad Cultural del martes 12 de octubre al lunes anterior.

En noviembre sucederá una situación similar con los feriados de 2021.

El día sábado 20 es un feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional. Sin embargo, esa fecha no se trasladó este año y será un feriado tradicional solo para quienes suelen trabajar los días sábado.

Esto significa que, en caso de que deban prestar tareas ese sábado 20 de noviembre y tengan un empleo "en blanco" registrado, deberán percibir la doble jornada, y si no trabajan, no deberán recuperar el día.

A este fin de semana, sin embargo, el gobierno nacional decidió sumarle un feriado por fines turísticos el día lunes 22 de noviembre. Así se creó un fin de semana largo de tres días sobre el final de 2021.

Por último, en diciembre habrá dos feriados nacionales inamovibles. El primero es el miércoles 8, cuando se celebra una fecha de la religión católica cristiana: la Inmaculada Concepción de María. A esto se suma en la anteúltima semana del año el feriado nacional por Navidad, el 25 de diciembre, que este año cae en día sábado.

¿Qué es un feriado por fines turísticos?

¿Qué es un feriado por fines turísticos?

Desde 2017 en la Argentina rige la Ley N° 27.399 que habilita al gobierno nacional a elegir tres fechas por año y declararlas feriados por fines turísticos.

Las fechas elegidas suelen ser definidas en función de generar fines de semana largos en asociación con los feriados nacionales tradicionales, trasladables o inamovibles, de manera que permitan un período más prolongado de descanso y habiliten a los trabajadores a realizar actividades de turismo.

Esto es así ya que la mencionada ley indica que esas jornadas deben ser destinadas a promover la actividad turística, y que por ello deberán coincidir con los días lunes o viernes.

En diciembre de 2020 la administración de Alberto Fernández eligió para este año las siguientes fechas como feriados con fines turísticos:

24 de mayo

8 de octubre

22 de noviembre

Otro de los objetivos que menciona la ley es que los feriados definidos cada año por el gobierno nacional estén "relacionados con coadyuvar a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuirlos en el tiempo."