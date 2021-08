J.P. Morgan, Visa, Pomelo y Geopagos: financieras y bancos buscan empleados y ofrecen buenos sueldos

Hay cientos de posiciones abiertas en estas compañías en Argentina. ¿Qué perfiles se buscan y qué bonos y aumentos de sueldo paga el sector?

La industria fintech y la banca tradicional multiplicaron en los últimos años sus contrataciones en la Argentina, de la mano de sus procesos de transformación digital.

Lejos de apagarse, esa misma tendencia se sostiene en 2021 en muchas de las firmas del sector. Por eso, además de interesantes beneficios y bonos, la industria bancaria estará este año entre las que den los mejores aumentos de sueldo a sus empleados.

En su encuesta de julio, Willis Towers Watson (WTW) entrevistó a 398 grandes empresas nacionales y filiales de multinacionales, que estimaban la inflación en 42,7% en promedio para todo el año. En ese marco, apuntaban a dar aumentos anuales de 44% o 45% en promedio a empleados fuera de convenio.

Las fintech, empresas financieras y la banca tradicional darán los mejores aumentos de sueldo a empleados fuera de conevnio

Pero las fintech se posicionaron una vez más como las que mejores subas salariales darán este año, con 48,8%, seguidas en segundo lugar por los bancos y entidades financieras, que por su parte tenían en agenda incrementos para los no convencionados de 48,1% anual. En los rubros siguientes, los empleados recibirán subas de 45% al año o menos.

Ambas, de todas maneras, estarán por encima de la media del mercado general en Argentina y vale la pena recordar también el acuerdo que firmaron los afiliados de La Bancaria, uno de los gremios más poderosos del país. En febrero el sindicato fue uno de los primeros en cerrar su paritaria 2021, con una recomposición de haberes del 29% anual, en torno al techo promovido desde las esferas oficiales.

Con paritarias que están cerrando por encima del 45% y con una inflación que en los primeros seis meses del año superó el 25% anual, los bancarios lograron una nueva actualización de ese acuerdo antes de lo previsto que los puso más cerca de lo que se espera que sea la inflación en 2021.

Dicho todo esto, este es uno de los sectores en el que los bonos pueden pesar casi tanto como el sueldo a la hora de elegir quedarse o dejar una compañía. Según datos de la multinacional de talento ejecutivo MichaelPage a los que accedió iProfesional, en la banca tradicional los bonos anuales son de cuatro sueldos para el segmento de banca retail, y de un promedio de cinco sueldos en las posiciones de back-office del sector.

A la vez en la mesa directiva, en promedio se dan 22 sueldos de bono, pero Soledad Salinas, Sr Manager de la división de Finanzas, Banca y Servicios Financieros de MichaelPage, aclaró que hay bancos que pagan hasta 45 salarios a la parte Institucional de la mesa.

En las empresas financieras la situación es distinta. También el colaborador tiene un sueldo base y un bono de entre 10 y 15 por ciento de lo que genera. Mientras que en las fintech, que suelen ser sobre todo startups, las posiciones de gerencia reciben hasta cinco sueldos en bonos, además de stock options y de cobrar hasta el 10% de su salario bruto a valor dólar.

Salinas enfatizó también que es importante recordar que estos datos hablan en términos generales de lo que ocurre en el sector, y que "no se está haciendo referencia a posiciones que pueden llegar a ser muy o no estratégicas, lo que hace que el salto en los bonos sea grande o no."

Bancos y financieras se refuerzan

Visa y J.P. Morgan buscan incorporar cientos de personas en la Argentina

Si bien gran parte de las empresas del sector financiero se reforzó el año pasado y el anterior para avanzar con su transformación digital, hay algunas empresas con importantes planes en la Argentina que siguen muy activas en contrataciones.

Sin dudas, una de ellas es el banco norteamericano J.P. Morgan que está buscando incorporar unas 200 personas en el país.

Según pudo saber iProfesional, en este momento tiene abiertas 192 posiciones en tecnología, y en breve se aprobarán otras 10 más en esta área.

Más aún, en la primera parte del año el banco estuvo más que activo: "Llevamos 232 posiciones cubiertas este año, de las cuales 164 fueron ‘new hires’ externos y otras 68 por movilidad interna, ya que también fomentamos mucho el crecimiento de carrera de nuestros empleados", dijeron fuentes de J.P. Morgan a iProfesional.

Entre las posiciones vacantes en el área de tecnología de J.P Morgan, destacan los siguientes perfiles:

90 roles de Software developers, de todos los lenguajes de programación/skills, entre ellos, Python, Java, .Net, React, Android y Javascript)

56 roles de Soporte de Aplicaciones

17 roles de InfraDevelopers/SREs

11 roles de Data Scientist

Asimismo, hay en el banco de origen norteamericano 190 posiciones abiertas para roles de operaciones, legales y finanzas, muchas de ellas de su propia demanda (no para terceros).

"Llevamos 338 posiciones cubiertas este año, de las cuales 248 fueron contrataciones y 90 fueron cubiertas por movilidad interna", aclararon desde la empresa a iProfesional.

Otra de las compañías legendarias del sector financiero que tiene múltiples vacantes abiertas es nada menos que Visa, que se encuentra en una etapa de transformación: siendo una de las primeras marcas en haber apostado al dinero electrónico (cuando existían solo el efectivo y los cheques), hoy muta para trascender el mundo de las tarjetas hacia una red diversas capacidades para facilitar mundialmente la inclusión económica.

En medio de ese proceso se encontró con un impulso a la digitalización, consecuencia de la crisis sanitaria. "El crecimiento de nuestro negocio durante la pandemia, donde la experiencia digital y el comercio online ha crecido exponencialmente promoviendo los pagos digitales, nos dio la oportunidad de seguir creciendo y atraer talento externo de manera constante, como también dar oportunidades de desarrollo interno", dijo a iProfesional María Inés Calvo, Directora de RR.HH. de Visa en Argentina.

La directiva asegura que desde marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia, la nómina de la empresa a nivel local creció un 30% y seguirá en esa tendencia: "En este momento tenemos posiciones abiertas en la mayoría de las áreas: Marketing, Ventas, Consultoría, Producto y Soporte Técnico con proyección a sumar otras que incluyen puestos directivos hasta de analistas", afirmó Calvo.

Algunas de estas oportunidades laborales en Visa son: Director Regional de Riesgos, Gerente Comercial Senior para cuentas estratégicas en los mercados de Paraguay, Uruguay y Bolivia, Gerente de Marketing para Cono Sur, Account Manager para Servicio al Cliente, y Acquire and Acceptance Manager.

Al ser consultada por las características que unen a los talentos que nutren a Visa en la región, Calvo priorizó el espíritu innovador, e indicó que más allá del conocimiento técnico, es necesario que sean personas que se alineen con los principios de liderazgo de la empresa (liderar con el ejemplo, comunicar en forma abierta, inspirar a otros, etc.)

"También consideramos las habilidades digitales, conocimientos o experiencia en tecnología y medios de pagos electrónicos, así como el entendimiento de las audiencias a las que nos dirigimos son fundamentales", afirmó la Directora de Recursos Humanos de Visa.

Los beneficios que ofrece Visa a los candidatos seleccionados son parking pago, prepaga para empleado y grupo familiar, seguro de vida, vacaciones adicionales, bono por desempeño individual y de mercado, entrega de celular y notebook, reintegro por gimnasio y programa de bienestar, y asignación por auto para posiciones de liderazgo.

Horario flexible, home office, viernes de verano y licencias por maternidad y paternidad extendida son otros de los beneficios básicos de esta empresa, sumados a reintegro por masters y posgrados, y cobertura de 100% de clases de inglés.

Fintech y startups

La industria fintech generará unas 5.600 vacantes de empleo en la Argentina este año

De las más de 9.000 oportunidades laborales que se espera que genere en la Argentina la Economía del Conocimiento este año, unas 5.000 estarían en empresas fintech.

Según la Cámara Argentina de Fintech, el ecosistema argentino de este tipo de empresas se triplicó entre el 2018 y el 2020. Y para el 2021 estiman que el sector aumentará un 40% su nivel de contratación e incorporará unas 5.600 personas, alcanzando unos 20.000 empleos.

"Para este año muchas empresas de las industrias potenciadas por la pandemia tienen como objetivo duplicar o incrementar exponencialmente su nómina. En el caso de la industria fintech en particular, una de las más beneficiadas por la virtualidad, estiman que en 2021 el sector aumentará su contratación un 40% e incorporará unas 5.600 personas", aclaro Dafne Berman, CMO y cofundadora de la plataforma especializada en talento digital Mibucle, en declaraciones enviadas a este medio.

Entre estas startups sobresalen algunas como Pomelo, creada recién a principio de este año por tres "históricos" de la industria fintech argentina, Gastón Irigoyen, Hernán Corral y Juan Fantoni, que ofrecerá a cualquier empresa que lo desee un sistema de marca blanca para comenzar a ofrecer a sus clientes servicios financieros digitales.

Con solo el nombre y la trayectoria de estos tres cracks del mundo financiero, Pomelo levantó la mayor ronda de capital semilla de la región –unos 9 millones de dólares- de inversionistas reconocidos, para comenzar a armar el equipo. Tenían en agenda contratar alrededor de 80 personas este año para trabajar de manera remota.

A mitad de 2021, recibieron otro millón de dólares más de parte de Guillaume Pusaz, CEO del sitio Checkout.com, y del famoso fondo Sequoia, que así volvió a invertir en la región tras haber apoyado en etapas tempranas a unicornios como Nubank, Rappi o Despegar.

Según confirmó Irigoyen a iProfesional, esto último les permitirá llevar el equipo total en este primer año a 100 personas, de las cuales aún faltan sumar unas 50.

Otra compañía que está en plena batalla por el talento digital es Geopagos. Recientemente desde la firma regional de soluciones digitales confirmaron a iProfesional que están también a la búsqueda de 70 colaboradores para su operación local.

"En GeoPagos, estamos buscando más de 70 colaboradores para trabajar de forma remota en múltiples proyectos con grandes partners. En pleno proceso de expansión, buscamos personas que quieran hacer historia y se animen a desarrollar soluciones y productos que revolucionen la industria de pagos y permitan transformar la experiencia de compra y venta de los comercios, las pymes, las personas", mencionó Alejandro Wasserman, VP de People de GeoPagos.