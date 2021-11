¿Sirve realizar un test de orientación vocacional gratis y online?

¿Se acerca fin de año y no sabés qué estudiar? Un test de orientación vocacional puede ayudarte a definir qué carrera seguir en la universidad

Cuando los jóvenes se acercan al fin de un ciclo educativo muchas veces no tienen claro qué seguir estudiando al año siguiente. Esa decisión, que se siente crucial y para toda la vida, puede ser muy angustiante y es por eso que un test de orientación vocacional los puede ayudar a tomar una determinación.

La primera carrera puede marcar el camino profesional para siempre, por eso no hay que tener miedo o ser reacio a someterse a un test de orientación vocacional.

El test de orientación vocacional no le dice a una persona qué hacer o qué carrera seguir, sino que le indica áreas de estudio afines a sus capacidades y su potencial. Es una decisión personal posterior cuánto caso se le hace a lo que recomiendan.

A esto se suma que las opciones son cada vez más. ¿Hacer una licenciatura o una carrera corta con salida laboral? ¿En una universidad pública o una privada? ¿Con qué asistencias financieras puedo contar?

Todas estas son dudas muy importantes que hay que resolver, pero siempre vienen en segundo plano. Lo primero es definir qué estudiar y para eso conviene contar con un test de orientación vocacional que allane el camino.

Algunos jóvenes tienen la fortuna de que su vocación se les manifiesta de manera clara y evidente. Es muy útil tener definido qué nos gustaría estudiar, pero aún así, el test de orientación vocacional puede revelarle a estas personas caminos a seguir, opciones de carrera en base a habilidades propias que desconocían o que no consideraron.

Por eso, quienes tienen ya una vocación o hasta la decisión tomada sobre qué carrera seguir, también se pueden beneficiar de hacer un test de orientación vocacional.

La elección de tu carrera no debería ser una decisión impulsiva para eludir la presión de la pregunta de los demás y la incertidumbre que provoca. Darte un tiempo para conocerte, dudar, pensar y averiguar te ayuda a elegir una carrera relacionada con vos y con tus intereses.

Así tu decisión será el final de un proceso personal y una elección basada en la seguridad de conocerte y de conocer las carreras que existen, además de lo que el test de orientación vocacional dice de vos.

¿Para qué sirve un test de orientación vocacional?

Un test de orientación vocacional no te dice qué estudiar, te da un perfil según tus intereses y habilidades

Lo primero que hay que aclarar es que si estás indeciso sobre qué carrera seguir, siempre es mejor tomar un test de orientación vocacional con un profesional que te oriente sobre tus posibilidades en lugar de bucear en Internet buscando opciones gratuitas por tu cuenta.

Quien administra el test de orientacion vocacional no te dice qué carrera seguir, no te ordena qué hacer. Un profesional puede proporcionar un examen de aptitud con el cual entiendas cuáles son tus principales atributos y habilidades que serán relevantes para el desarrollo de tu carrera profesional. Es probable que muchas de ellas sean desconocidas para vos.

Realizar un test o concurrir a sesiones de orientación puede abrir tu cabeza a posibilidades de carrera que desconocías o que no habías considerado. Y si lo que te sobra son opciones y te cuesta definirte por una, es probable que te ayude a reducir esa lista de caminos profesionales.

Es decir, no esperes obtener una solución mágica que diga "esta es la carrera que tenés que cursar para ser exitoso y feliz en la vida".

De acuerdo a tus respuestas en el test, obtendrás un informe con un perfil aproximado de tus intereses y habilidades destacadas y las dos áreas ocupacionales que más se relacionan con esas características.

En base a ese diagnóstico profesional, podés comenzar a investigar distintas carreras y áreas profesionales que se ajusten a tu perfil pero también a tus gustos.

Hacer un test de orientación vocacional gratuito

¿Estás con dudas sobre qué estudiar? Probá con hacer un test de orientación vocacional gratuito

¿Sirve hacer un test de orientación vocacional gratuito por Internet? La verdad es que no siempre hay demasiada ciencia o profesionalidad en el armado de este tipo de cuestionarios.

Muchas veces son solo maneras que tienen ciertas páginas web de atraer tráfico a sus portales, aunque en otras ocasiones los test vocacionales están preparados por profesionales de este campo.

Lo primero que debés mirar antes de confiar en uno gratuito, es la fuente. ¿Está en una página web confiable?¿Lo recomienda o "firma" algún experto? Si esto no es así, no hagas el test o al menos no le brindes a esos sistemas datos personales que puedan utilizar.

Y si te parece un sistema confiable y tienes tiempo y ganas, no perdés nada con tomar uno. Solo te hace falta abrir tu navegador de Internet y buscar "test de orientación vocacional" para encontrar muchas opciones de exámenes gratuitos y online que podés hacer ahora mismo.

Hay test vocacionales gratuitos que ofrecen apoyo y guías para ir entendiendo las preguntas que te realizan así como las conclusiones que se obtienen al final del proceso. Si son online y gratuitos podés hacer más de uno por vez para obtener la mayor cantidad de experiencias posibles.

Y si tomás un test de orientación vocacional gratuito y solo obtenés un resultado, no dudés en buscar otras opiniones o incluso, realizarlo nuevamente tras un par de días para ver si entrega respuestas similares.

¿Sirven los test de orientación vocacional online?

¿Sirve para algo tomar un test de orientación vocacional online?

¿Para qué sirve este tipo de test de orientación vocacional? En principio, para calmar la ansiedad que genera tener que tomar una de las decisiones más importantes de tu vida. Si utilizás una herramienta como esta, quizás puedas tomar esta determinación con más claridad y sin presiones.

Por otra parte, las preguntas que respondés durante el proceso del test de orientación vocacional quizás sean cosas que no te habías preguntado y que colaboren a ordenar tus ideas sobre qué carrera seguir.

Por último, no le des mucho peso a los resultados que obtengas de este tipo de cuestionarios de orientación vocacional. Si un test gratuito lo promueve una universidad o un área docente, es probable que la orientación que obtengas esté sesgada para derivarte a las carreras vinculadas a esas áreas o universidades, y no exploren mucho más allá de su propia oferta académica.

Tomá el resultado como una opinión más a considerar al tomar tu propia decisión, y quizás te aporte "insights" o posibilidades que no se te habían ocurrido.

Finalmente, el test vocacional solo puede servirte de instrumento y como un punto de partida para tener una idea de cuáles son tus áreas de preferencia a la hora de optar por una carrera. Siempre debés complementar las soluciones que te ofrecen con información extra de distintas fuentes calificadas.

Test de orientación vocacional para profesionales

Un test de orientación vocacional sirve también para reenfocar la carrera profesional

Pensar que los test de orientación vocacionales son algo que hacen los jóvenes que están terminando el secundario nada más, es un grave error.

Muchas personas, sobre todo las que se inclinan por carreras "de primera elección" (las más tradicionales como Derecho, Medicina, etc.) descubren tarde en la vida que eligieron mal su carrera o que su profesión no los hace felices.

Se estima que entre el 30% y el 50% de los estudiantes pasan por una crisis vocacional en el primer año de carrera.

Pese a eso, muchos siguen estudiando o trabajando en campos y actividades que no despiertan su pasión o entusiasmo, a veces por dinero y otras por temor o desconocimiento sobre las posibilidades de cambiar. ¿El resultado? Profesionales frustrados en el momento de su salida al mundo laboral o empleados estresados o aburridos en su etapa de desempeño.

Si no saben qué hacer en ese momento, no está demás hacer un test de orientación vocacional. Nunca es tarde para barajar y dar de nuevo, ya que con el asesoramiento indicado, todos pueden cambiar su situación y reenfocarse en la dirección correcta.

No hay que tener ni miedo ni vergüenza en decir "me equivoqué" y empezar de nuevo el camino profesional. Dejar de lado temores o dudas ya que, se puede cambiar de idea, se puede volver a elegir las veces que sea necesario, porque aún las marchas y contramarchas o las equivocaciones dejan un aprendizaje.

Intentarlo, aún tardíamente, trae más satisfacciones que desestimarlo, porque el movimiento activa y permite sorpresas que en la rigidez no aparecerían.

El test de orientación vocacional puede servir para elegir un posgrado o maestría, para cambiar de trabajo o de área hacia otra que se adapte mejor a las propias capacidades y deseos, etc.

En resumen, el test de orientación vocacional puede ser una fabulosa herramienta no solo para quienes están decidiendo qué estudiar, sino para los que buscan hacer un cambio en su vida profesional.

Test de orientación vocacional: ¿qué más hacer para elegir carrera?

Un test de orientación vocacional puede ayudarte a aclarar tus dudas o dejarte con más incógnitas sobre qué carrera seguir

Quizás ya hayas hecho un test vocacional, gratuito o pago, online o presencial. Te dieron los resultados, fue todo muy interesante y el proceso te gustó. Pero ¿ahora qué?

Salir con las respuestas que buscabas y la información para decidir qué carrera estudiar es solo una de las posibilidades que pueden ocurrir. Es el mejor escenario posible.

Pero también puede pasar que al atravesar el test vocacional salgas con más dudas que con las que entraste. Que te hayan presentado aún más posibilidades de futuro laboral de las que habías considerado. Esto no es necesariamente algo malo, solo te da más para poner en la balanza.

O puede ocurrir que una vez que te dan los resultados del test de orientación vocacional, en lugar de entusiasmarte con los caminos profesionales que te proponen de acuerdo a tu perfil, ninguno te parezca adecuado.

Esto es porque quizás tus habilidades y capacidades van por un lado que no es aquel que coincide con tu vocación. Ser bueno o hábil para algo no quiere decir que necesariamente te guste o quieras dedicarte a ello toda tu vida.

Es decir, un test vocacional puede ser de gran ayuda para decidir qué carrera seguir. Pero no es una sentencia. Elegir una carrera puede ser mucho más que decidir qué vas a estudiar.

Elegir una carrera con un conocimiento profundo de tu personalidad, tus gustos, tus intereses, tu entorno y tu realidad es elegir un proyecto de vida relacionado con vos.

Para eso es necesario que te conozcas, descubras quién sos y qué te gusta. No alcanza con buscar información sobre las carreras ni con realizar un test vocacional que te diga qué estudiar.

Al evaluar qué carrera seguir, no solo tomes un test de orientación vocacional. Pensá bien cuáles son tus intereses, qué te gusta hacer. Puede servir que consideres qué materias del secundario te resultaban fáciles o agradables, o qué hobbies pueden convertirse en un interés profesional.

Una vez que sepas eso, investigá la oferta de cursos y carreras en las universidades e institutos a los que podrías concurrir. Busca en Internet, visita las universidades, pediles información.

Otra opción que puedes considerar es, antes de iniciar esa carrera universitaria, tomar cursos o prácticas que estén vinculadas con las áreas en las que te interesaría especializarse, para tener un conocimiento más acabado sobre de qué se trata.

Otro paso muy importante para elegir qué carrera estudiar es nada más que hablar con distintos tipos de personas. Muchas veces las elecciones de carrera de la familia o los amigos pesan mucho también en nuestra propia decisión. Por eso es importante salir de tu círculo, entender qué hacen otras personas en el plano laboral.

Las redes sociales pueden ayudarte en esto pero tratá de buscar contactos personales con profesionales que ya se desempeñen en los campos laborales que te interesan.

Si ya tenés cierta orientación respecto de qué carrera seguir y en donde, un buen paso puede ser contactar estudiantes de esas carreras que ya están más avanzados, en distintas universidades y casas de estudio.