Multinacional formará 40.000 programadores gratis en Latinoamérica para insertarse en el mercado de tecnología

Casi 3.000 personas accederían a esta oportunidad en la Argentina. Al completar un programa, los alumnos son vinculados directamente al mercado laboral

La multinacional de tecnología Oracle lanzó oficialmente su plataforma de educación ONE (Oracle Next Education) en Latinoamérica este martes.

Mediante este programa con distintas trayectorias educativas, concentradas en la enseñanza de programación y emprendedurismo, planean capacitar para fines de 2022 a 40.000 personas de bajos recursos en la región para que puedan insertarse en el mercado de tecnología.

Según contaron Rodrigo Galvão, vicepresidente senior de tecnología de Oracle América Latina, y Gabriel Vallejo, nuevo VP de marketing en Oracle Latinoamérica, en la presentación, se trata de un programa que se implementó en los últimos dos años en Brasil de manera piloto. Allí se formaron ya más de 4.600 personas.

A partir de ahora la plataforma estará disponible en Argentina –donde la empresa apunta a capacitar a unas 2.800 personas-, México, Chile, Colombia, Perú, Centroamérica y el Caribe.

"Vemos que las personas no tienen las habilidades necesarias para trabajar en esta industria que crece, las universidades no están dando abasto para desarrollar esas habilidades, y a la vez en Latinoamérica crece el desempleo. Creemos que la plataforma viene a insertarse en ese espacio", analizó Vallejos.

Los alumnos que atraviesan ese programa acceden a cuatro módulos de contenidos, que incluyen habilidades "duras" de programación (302 horas de contenidos) y también otras más "blandas", sobre emprendedurismo (105 horas). Son los siguientes:

Conocimientos en lógica de programación (creación de páginas web, lenguaje JavaScript)

(creación de páginas web, lenguaje JavaScript) Desarrollador de Java principiante (java.lang; java.útil; java.io)

(java.lang; java.útil; java.io) Desarrollador de Front-end (Conocimientos en HTML, CSS, JavaScript, biblioteca jQuery, creación de páginas web receptivas)

(Conocimientos en HTML, CSS, JavaScript, biblioteca jQuery, creación de páginas web receptivas) Habilidades en soft skills (gestión de tiempo, conocimientos básicos de startups, hábitos de productividad, relaciones interpersonales y LinkedIn)

Pero al completar tan solo uno de los tracks la misma plataforma ya comienza a redirigirlos a oportunidades laborales disponibles en el mercado gratuitamente.

El programa entero puede completarse en seis meses, con tres horas y media de dedicación por día o aproximadamente 18 horas semanales. Al completar los cuatro tracks del programa, los estudiantes ganan acceso a otras 200 horas de contenido en infraestructuras en la nube, Python para data science, entre otras temáticas requeridas en el mercado.

Transformar vidas

Se espera que las empresas estén abiertas a contratar talentos junior en programación

Galvão contó que llevan años trabajando en este proyecto que recién se introduce en Latinoamérica y que tiene que ver con dos de los pilares que la compañía encuentra en las empresas de tecnología, que son la educación y la inclusión.

"Hay muchas interpretaciones, pero para mí la inclusión es la generación de oportunidades. Queremos generar como empresa oportunidades para que todas las personas encuentren trabajo en la nueva economía digital", afirmó.

En ese marco, dijo que cuando se plantearon en Oracle hacer un programa de capacitación de talentos en programación, decidieron que esto debía ir más allá de colgar el video en YouTube para quien quisiera verlo, "como si fuese algo para tachar en un check list."

"Queremos que sea un programa de transformación de vidas", sentenció Galvão.

Por eso la plataforma tiene dos patas, una de formación y la otra de empleabilidad, que conecta a los talentos con el mercado. Por eso, al completar uno de los cuatro recorridos educativos propuestos, los estudiantes ya quedan disponibles para oportunidades de los partners y clientes de Oracle.

"Salen del programa como desarrolladores jr. cuando muchas empresas concentran su demanda en personas con más experiencia. Esperamos que las compañías estén dispuestas a abrirse a quienes están comenzando carreras de tecnología", dijo Vallejos al respecto.

¿Quiénes podrán estudiar en ONE?

Las personas que sean seleccionadas para formarse en esta plataforma deberán cumplir con ciertos requisitos.

"Oracle es para quienes tienen ganas de aprender y prisa por trabajar", reza la premisa que bajó la empresa. Con esto se refiere a que se elegirán candidatos que no tienen o no tuvieron la posibilidad económica de pagar por educación de calidad o de ir a la universidad. "Con ONE puede prepararse para entrar al mercado de trabajo y luego poder pagar por su educación si lo desean", dijo Vallejos.

Además, deben tener más de 18 años, y se aconseja que tengan interés o aptitudes para aprender y desarrollar habilidades STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés). Las inscripciones a ONE en la Argentina están abiertas.

"La universidad es importante pero para el trabajo del futuro será necesario también el conocimiento de acceso rápido, de educación constante, y ONE viene de la mano de eso", afirmó el líder de marketing de Oracle.