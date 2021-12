Feriados 2022: calendario con todos los días no laborables en Argentina

Habrá 19 feriados y 11 días no laborables en la Argentina en 2022, pero se presentaría en el Congreso de la Nación un proyecto para sumar una nueva fecha

Con el arranque del nuevo año, muchas personas están al pendiente de planificar en su calendario cuáles serán los feriados de 2022 en la Argentina.

Los feriados son la oportunidad de desconectarse de las responsabilidades y descansar, de hacer alguna actividad o escapada turística con la familia. Por eso, la mayoría de los trabajadores los esperan con muchas ganas y tienen en claro cuáles serán los feriados 2022 en el país, de acuerdo al calendario oficial.

Para este año que viene, entre feriados trasladables, inamovibles y turísticos, habrá al menos 19 fechas en la Argentina para descansar. A estas se sumarán los 11 días no laborables, en los que cada empleador decidirá si da o no el día libre a los empleados.

Sin embargo, en 2022 la novedad es que podría agregarse un nuevo feriado al calendario oficial, si progresa la iniciativa en el Congreso de la Nación.

Todos los feriados 2022 en Argentina

Como decíamos, según se determinó ya, habrá en 2022 exactamente 19 feriados nacionales en la Argentina, que serán los siguientes.

1 de enero : Año Nuevo

: Año Nuevo 28 de febrero y 1 de marzo : Carnaval

: Carnaval 24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia 2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas

: Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas 15 de abril : Viernes Santo

: Viernes Santo 1 de mayo : Día del Trabajador

: Día del Trabajador 25 de mayo : Día de la Revolución de Mayo

: Día de la Revolución de Mayo 17 de junio : Día del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

: Día del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes 20 de junio : Día del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

: Día del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano 9 de julio: Día de la Independencia de Argentina y Fiesta del Sacrificio

15 de agosto: Día del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (Se celebra el 17, pero se traslada al 15 de agosto)

Día del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (Se celebra el 17, pero se traslada al 15 de agosto) 7 de octubre : Feriado con fines turísticos

: Feriado con fines turísticos 10 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (Se celebra el 12, pero se traslada al 10 de octubre)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (Se celebra el 12, pero se traslada al 10 de octubre) 20 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional

: Día de la Soberanía Nacional 21 de noviembre : Feriado con fines turísticos

: Feriado con fines turísticos 8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María

: Inmaculada Concepción de María 9 de diciembre : Feriado con fines turísticos

: Feriado con fines turísticos 25 de diciembre: Navidad

De estos feriados 2022, doce son inamovibles y cuatro son trasladables. Además, se declararon tres fechas como feriado puente por fines turísticos.

Feriados Argentina 2022: días no laborables

A esas 19 fechas de feriados 2022, se sumarán 11 días no laborables en la Argentina. En este caso, muchas de esas fechas están asociadas a alguna fiesta religiosa particular y aplican entonces solo al segmento de la población argentina que expresa esa fe.

Esas fechas este año son:

14 de abril : Jueves Santo (no laborable)

: Jueves Santo (no laborable) 16, 17, 22 y 23 de abril : Pascuas judías (no laborable para quienes profesen la religión judía)

y : Pascuas judías (no laborable para quienes profesen la religión judía) 24 de abril : Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos (no laborable para empleados y funcionarios públicos y alumnos de origen armenio)

: Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos (no laborable para empleados y funcionarios públicos y alumnos de origen armenio) 2 de mayo : Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán (no laborable para quienes profesen la religión islámica)

: Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán (no laborable para quienes profesen la religión islámica) 30 de julio : Año Nuevo Islámico (no laborable para quienes profesen la religión islámica)

: Año Nuevo Islámico (no laborable para quienes profesen la religión islámica) 26 y 27 de septiembre : Año Nuevo judío (no laborable para quienes profesen la religión judía)

y : Año Nuevo judío (no laborable para quienes profesen la religión judía) 5 de octubre: Día del Perdón (no laborable para quienes profesen la religión judía)

A esta nómina de feriados 2022 en la Argentina, sin embargo, podría sumarse un nuevo día si un proyecto que ya tiene media sanción en el Senado, prospera en Diputados.

Feriados 2022 en Argentina: ¿se suma un nuevo día?

A qué se debe el nuevo feriado que podría incorporarse al calendario argentino en 2022

La Cámara de senadores aprobó un proyecto de ley para crear un nuevo feriado nacional. La iniciativa de la senadora del Frente de Todos (FdT), Ana María Ianni, obtuvo el visto bueno de todos los bloques y pasó a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

"El Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes, promoverá en el marco del Día Nacional del Turismo acciones para la difusión del turismo como sector de desarrollo, configurando un instrumento de bienestar individual y colectivo, que desempeña un rol fundamental para la economía, la productividad y la cultura en su conjunto", establece el proyecto en sus fundamentos.

La fecha fue elegida porque el 30 de junio de 2010 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 919/2010 que le dio rango ministerial a la hasta entonces Secretaría de Turismo de la Nación.

"En ese contexto es en el que se construyeron los pilares de un modelo de desarrollo turístico con inclusión social y se posicionó al sector en la agenda económica pública como nunca antes", explicó la legisladora al presentar su iniciativa.

Y agregó: "Se lograron cifras récord en llegada de turistas y generación de divisas por turismo, se incrementó de manera exponencial el turismo interno, se generó empleo directo e indirecto en las diferentes ramas de la economía, se incrementaron las inversiones y se incorporó al sector privado como socio estratégico en la formulación e implementación de políticas activas".

Feriados por fines turísticos 2022

Mediante el decreto 789, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo oficializó cuáles serán los feriados por fines turísticos 2022 en la Argentina.

Las fechas elegidas suelen ser definidas en función de generar fines de semana largos en asociación con los feriados nacionales tradicionales, trasladables o inamovibles, de manera que permitan un período más prolongado de descanso y habiliten a los trabajadores a realizar actividades de turismo.

Esto es así ya que la mencionada ley indica que esas jornadas deben ser destinadas a promover la actividad turística, y que por ello deberán coincidir con los días lunes o viernes.

Otro de los objetivos que menciona la ley es que los feriados definidos cada año por el gobierno nacional estén "relacionados con coadyuvar a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuirlos en el tiempo."

Para 2022, esos feriados por fines turísticos 2022 caerán en las siguientes fechas:

7 de octubre

21 de noviembre

9 de diciembre

De esta forma, el próximo año contará con cuatro fines de semana largos, de cuatro días cada uno. Estos serán desde el sábado 26 de febrero al martes 1° de marzo; desde el viernes 17 al lunes 20 de junio; desde el viernes 7 al lunes 10 de octubre; y desde el jueves 8 al domingo 11 de diciembre.

El decreto que oficializó el cronograma de feriados lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Juan Manzur; y del ministro del Interior, Eduardo De Pedro.

¿Qué es un feriado por fines turísticos?

Desde 2017 en la Argentina rige la Ley N° 27.399 que habilita al gobierno nacional a elegir tres fechas por año y declararlas feriados por fines turísticos.

Esto fue así para poner un límite a la cantidad de días feriados para fomentar el turismo que puede aplicar un Gobierno dado, para dar mayor previsibilidad a las empresas que necesitan saber con qué personal contarán prestando funciones, cómo liquidar los sueldos, etc.

¿Qué diferencia hay entre feriados y días no laborables?

Para muchas personas pueden parecer similares, pero no son iguales.

Los feriados y los días laborables en la Argentina tienen diferencias que todos los empleados deben conocer para poder saber cuándo deben trabajar, cuándo no y qué pueden exigir en cada caso.

Durante los feriados los empleados no tienen la obligación de trabajar. Si lo hacen, se les debe abonar jornada doble (un 100% más que un día normal). Y cuando un día feriado tradicional no se trabaja, se abona a los empleados como jornada simple, aunque no hayan concurrido a la oficina o realizado tareas.

En los días no laborables, a diferencia de los feriados nacionales (trasladables o no trasladables), los empleadores son quienes tienen la decisión de hacer trabajar o no a sus empleados.

En ese caso, si esa fecha se prestan tareas no se incluye ningún pago adicional ni diferenciado, es decir que el es igual que cualquier otro día en que la persona trabaje. Sin embargo, la distinción con los días regulares de trabajo está en otro lado: si no hay actividad laboral por decisión del empleador, el día no se recupera.

Por otra parte, una jornada considerada como "día no laborable" sí afecta a la administración pública. "No laborable" significa que las empresas y empleadores tienen la potestad de determinar si les dan o no el día libre a sus empleados, por lo cual no corre para todos los trabajadores por igual.

No obstante es importante definir que en los casos en los que los empleadores decidan que se trabaja en esas fechas, esa jornada se abona de manera normal, sin obligación de que el trabajador perciba un adicional como ocurre con los días feriados, que se pagan el doble.

¿Qué significa todo esto? Que en el fin de semana largo de noviembre, quienes trabajen los días sábado y su empleador decida que deben prestar tareas el día 20 del mes, podrán cobrar jornada doble por su trabajo, ya que se trata de un feriado nacional inamovible.

De la misma manera, si un empleador decide que su personal trabaje el día 22 de noviembre, que es un día declarado feriado por fines turísticos en 2021, tambien se deberá abonar jornada doble a los empleados.

Feriados 2022: ¿por qué algunos son inamovibles?

De acuerdo a la ley Argentina, algunas fechas patrias son trasladables como feriado, de manera de generar fines de semana largos para el descanso menos interrumpido de los trabajadores.

En este sentido, para cada año la ley determina que "los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente. Art. 6 de la Ley 27.399"

Los demás feriados nacionales no se pueden trasladar y se celebran cada año en la fecha que corresponde.

En este sentido, para 2022 entre los feriados inamovibles están:

el sábado 1° de enero (Año Nuevo),

lunes 28 de febrero y martes 1° de marzo (Feriados de Carnaval),

el jueves 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia),

el sábado 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas),

el viernes 15 de abril (Viernes Santo),

el domingo 1° de mayo (Día del Trabajador),

el miércoles 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo),

el lunes 20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano),

el sábado 9 de julio (Día de la Independencia),

el jueves 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María)

y el domingo 25 de diciembre (Navidad).

En tanto, entre los feriados trasladables: