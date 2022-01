Empleo 2022: cuáles son los sectores que más personal contratarán y qué perfiles buscan

Algunas de las consultoras de talento y filiales de multinacionales mencionan en qué áreas será más fácil encontrar trabajo este año

El comienzo de 2022 fue con las cifras oficiales del empleo registrado al alza, aunque con aun demasiada informalidad y con las contrataciones del sector privado creciendo más lentamente que la cantidad de personas que trabajan de manera independiente.

Sin embargo, si se piensa en la historia reciente de la Argentina, este no es un mal lugar desde donde empezar el nuevo ciclo.

En el último año se sumaron poco más de 2,7 millones trabajadores al sistema de la ANSES, 200.000 puestos más que los perdidos por efecto de la pandemia (contemplando el ajuste por crecimiento vegetativo), y en algunos sectores el nivel supera la cantidad de 2019.

Por otra parte, en ciertos casos –no todos- los sueldos percibidos "en blanco" lograron empatar o hasta superar la inflación de 2021, siempre de acuerdo a datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Y se anticipa además una reactivación de los reclamos gremiales para 2022 respecto de este tema, superado ya el acuerdo realizado entre sindicatos y patronales para mantener los puestos laborales durante la pandemia.

Con el empleo intentando volver a la "vieja normalidad" en 2022, ¿cuáles serán las claves para conseguir trabajo o cambiar de puesto? Esto es lo que esperan los especialistas.

Sectores que contratarán personal en 2022

El e-commerce es uno de los rubros que seguirá incorporando personal en 2022

Son muchas las empresas proclives a contratar más personal en 2022. Según pudo averiguar Adecco Argentina en una consulta reciente, serán casi 4 de cada 10 empresas, un 12% más en el mismo mes de 2020. La mitad de las firmas relevadas admitió que se mantendrá sin cambios y un 12% reducirá su nómina.

Al 38% que incrementará su personal se le consultó en qué porcentaje lo harán. El 68% afirmó que será dentro de un 10%; el 18,5% lo hará en entre 10% y 20%; y el 11% de un 20% a 30%.

Acerca de los perfiles que buscarán esas compañías, Adecco profundizó: "lo más solicitado por las empresas a la hora de contratar nuevo personal es que los candidatos cuenten con experiencia laboral (30%), posean título universitario o terciario (26%), valoran las habilidades blandas (15%), el manejo de herramientas informáticas (12%) e idiomas (6%), y también, que vivan cerca del lugar de trabajo (10%)."

El 59% de las firmas relevadas le dijeron a la filial de la multinacional de talento que es más el personal que reclutan para planta permanente que el eventual. Los más buscados serán operativos y de producción (47%), seguido por los comerciales, de marketing y ventas (26%). Luego los administrativos (20%), los perfiles de IT (18%), y en menor medida los perfiles de ingeniería (17%), financieros y contables (6%) y los directivos y gerenciales (4%).

También la multinacional de capital humano PAE, en su informe de contrataciones para las fiestas de fin de año indicó que se reactivaron las búsquedas en gastronomía, hotelería y turismo –de cara al verano- pero también en el área de tecnología en un 60% respecto del período anterior, "producto de la transformación digital propia de las empresas y por el impacto del Plan Nacional de Canje 2021 junto el negocio de ensamble de computadoras en CABA y GBA."

Mencionó también que hubo interés más allá de la demanda estacional de las fiestas y la temporada, referida a la incorporación de nuevos roles en el área de e-commerce: "La demanda de personal para desempeñarse en el servicio de Picking es algo nuevo que apareció por primera vez en el mercado local durante la pandemia, antes prácticamente no había", explicó Juan Pablo Lukac, Gerente de Talento de PAE Argentina.

"En 2021 para el Cyber Monday tuvimos una marcada demanda de clientes nuevos que pidieron este servicio, y un crecimiento en los pedidos del orden del 150 % para dar respuesta a fechas especiales como Cyber Monday y Black Friday," precisó.

Fue la misma percepción que tuvo Ana Renedo, directora socia de FARO HR, quien indicó a iProfesional que las fintech, el e-commerce y la logística vinculada a ese sector, serán de los más activos en 2022 en Argentina, y sumó al área de salud en medio de la crisis sanitaria.

En relación al sector Supermercados, en 2021 PAE afirma que se retomó el funcionamiento tradicional: "Es decir, se vuelven a cubrir picos de demanda y se refuerzan las sucursales de las zonas veraniegas", agregó el ejecutivo.

A todo esto, Oscar Osvaldo Silvero, manager de Comunicaciones de PAE, agregó en diálogo con iProfesional, un análisis sobre los sectores que tendrán en 2022 demanda sostenida de personal eventual, y mencionó

Transporte y Logistica

Retail

Metalúrgica

Plástica

Alimenticia

Laboratorios

Autopartistas

Textil

Química

La multinacional de talento Randstad también registró seis sectores en los que se abrirán puestos de trabajo en 2022: fintech, comercio electrónico, logística, energía, economía del conocimiento y salud y laboratorios.

"Con una economía que finalmente tiende a recuperar niveles de actividad pre-pandemia, el 2022 se presenta con mejores perspectivas en relación a la generación de empleo. Con muy buenas expectativas de crecimiento, estos seis sectores se destacan del resto y se prevé impulsarán la demanda laboral del segmento privado formal y registrado durante todo el año", dijo Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay, al respecto.

Búsquedas ejecutivas "for export"

Se potenciarán las búsquedas ejecutivas en 2022

Todos los especialistas consultados coinciden en que las búsquedas ejecutivas se potenciarán en el año próximo. Continúa la tendencia de necesitar líderes que implementen, midan y desarrollen las transformaciones necesarias en las empresas de manera ágil y rápida, por la aceleración que estos cambios sufrieron con la pandemia.

FESA Argentina, a partir del análisis de la demanda de su propia cartera de clientes en el país, confirmó que en el segundo semestre 2021 se consolidó un aumento progresivo de la demanda de búsquedas ejecutivas, alcanzando en algunos casos los niveles pre pandemia. La tendencia fue potenciada por el arrastre de los requerimientos cancelados en 2020 por la pandemia y por la reactivación de la actividad económica este año.

De acuerdo a esta consultora, los perfiles más buscados serán los que integran capacidades relacionadas con un mayor dinamismo, estrategia y adaptabilidad, los que mejor se adecúan a los nuevos entornos de negocios.

En ese marco, las posiciones más demandadas son las de Líder de Transformación Digital, Chief Digital Officer, Developers, Business Intelligence (analistas, entre otros niveles), Chief Product Officer y especialistas en e-commerce, Big Data y Machine Learning. "Asimismo, se observa una fuerte demanda de perfiles Comerciales vinculados a la innovación del negocio y su estrategia, como ser Gerentes y Directores de Ventas, de Planta, Logística, Producción y Procesos", indicaron desde FESA.

Y en cuanto a las industrias que por estos días más demandan perfiles ejecutivos, la multinacional de talento indicó que también son las relacionadas con el ámbito digital, empresas que ofrecen servicios de tecnología, el agro –"que también experimenta la transformación digital y requiere nuevos perfiles"-, la industria productiva por su "recuperación sostenida", y el rubro servicios, "que también repuntó a partir de la innovación tecnológica".

En FESA registran, además, que "continúa la tendencia creciente de pedidos de argentinos para trabajar en el exterior, ya que en el final del 2021 se reactivaron producto de la apertura de fronteras y la reactivación de tramitaciones de permisos para ingresar a otros países".

En PAE coinciden: "En cuanto a búsquedas ejecutivas se acentuarán las contrataciones en IT -para todo tipos de empresa incluso las de tecnología específicamente-, mandos medios con experiencia sólida en trabajar por objetivos medibles y profesionales para trabajar remoto no solo para Argentina sino para otros países (no solo de habla hispana)", dijo Silvero a iProfesional.

Renedo es otra de las consultoras que recibió búsquedas de argentinos desde otros países, "justamente en sectores donde hay escasez de talento. Y eso va a seguir generando empleo a lo largo del año más allá de lo que pase en la coyuntura local porque es algo que trasciende las fronteras".