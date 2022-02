INDEC: primer aumento del salario real en el año

El sector público tuvo las mayores subas en 12 meses. En noviembre los sueldos los no registrados aumentaron a la par del trabajo en blanco

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el lunes la evolución de los salarios en la Argentina en noviembre de 2021, en lo que constituyó uno de los pocos meses con suba real del poder adquisitivo para el promedio de los asalariados.

Estrictamente, la suba intermensual en promedio del índice de salarios del INDEC fue del 3,9% en noviembre. Esto representa el primer crecimiento interanual del salario real (de 0,7%) tras 10 meses en rojo.

Ese mes, el empleo registrado mostró un alza de 3,9% -que promedia el incremento del 4,5% que ostentaron los trabajadores del sector privado y el de 2,7% que tuvieron los del sector público- en tanto que el empleo privado no registrado creció en este caso más que el de curso legal: un 4,3% respecto de octubre 2021.

La consultora Labour Capital Growth (LCG) calculó que el incremento mensual real de los salarios fue de 1,4 mes a mes, una aceleración de 0,9 puntos respecto de octubre y el mayor incremento mensual real del año.

¿Por qué se dio este fenómeno en noviembre, que no es el mes más usual para que en la Argentina se efectúen los aumentos de sueldo más altos? "Va en línea con los ajustes que se están dando por las paritarias firmadas. En noviembre debía ajustar el sector de Alimentación, el de Colectiveros, Empleadas Domésticas, entre otros", dijo a iProfesional Matías De Luca, economista en LCG. "Además, la variación real de los salarios se vio algo sobredimensionada", añadió.

Al desagregar el cálculo, se nota otro dato curioso: el incremento real de los salarios fue de 1,9 mes a mes en el sector privado registrado y de 1,8 puntos en el no registrado (el sector público tuvo uno de 0,2).

Al ser consultado por este fenómeno poco habitual, Matías De Luca explicó: "Desde marzo (2021) que los trabajadores no registrados no tenían un aumento significativo de sus salarios. En este sentido, a partir de octubre se empezó a ver cierta recomposición de sus haberes, lógico en una economía con un alto ritmo de inflación. Por citar un ejemplo, las empleadas de casas particulares registradas pactaron un aumento salarial del 6% para noviembre, lo que podría generar un efecto derrame a las que no están registradas."

¿Le ganaron los sueldos a la inflación en 2021?

Estas subas, como es evidente, quedaron muy por encima de la inflación mensual de noviembre, que fue del 2,5% según el INDICE (uno de los resultados más bajos del año)

LCG, sin embargo, remarca que la inflación núcleo ese mes fue del 3,3%, y que tomándola como parámetro los salarios reales habrían crecido 0,6 puntos mes a mes, pero decrecido -0,1% en la comparación interanual.

Para De Luca, lo que interesa de ese dato es ver cómo se comportaron los salarios a lo largo del año: "En 11 meses, la variación real promedio fue de -4%, es decir, si bien puede que para diciembre los salarios queden en terreno positivo medido punta a punta, en el promedio siguieron perdiendo contra la inflación."

Evolución del salario real según los distintos segmentos; fuente:LCG

Esta foto de noviembre, entonces, no permite resolver aún la carrera entre sueldos e inflación. Como mencionamos, fue un aumento en los ingresos en un mes poco usual que se combinó además con uno de los registros de precios y tarifas más bajos del año.

No hay que olvidar que la inflación de diciembre fue de casi 4%, y es probable que los sueldos no hayan tenido otro aumento de ese tenor en el último mes de 2021 tras haberlo tenido en noviembre.

"Mientras que el nivel general de precios en diciembre presentó una dinámica alcista con 3,8 de aumento mensual, es posible que la dinámica de aumento salarial se encuentre por detrás del aumento de precios, por lo cual es esperable que en la comparación mensual en diciembre los salarios presenten una merma en su aumento", anticipó LCG.

Esa consultora prevé que en el cálculo punta a punta que se podrá hacer con el índice de salarios de diciembre, los ingresos pierdan en promedio un 2,5% de poder adquisitivo real en 2021. Más aún, mientras la inflación continúe a este ritmo de aceleración y el crecimiento marginal del mercado de trabajo se vea potenciado solo por la salida de la pandemia, se espera que el mejor escenario para 2022 sea un empate entre los precios y los sueldos.

Diferencias importantes

Para tener en cuenta también los datos interanuales: entre noviembre de 2020 y el mismo mes del año pasado los salarios tuvieron en promedio un alza del 52,2%, según la información oficial.

Pero los empleados registrados vieron un incremento del 56,5% y el sector no formalizado –que el INDEC insiste en calcular como menos de un 20% de la población activa- uno del 34,4%.

Aumento del salario real en noviembre según el segmento; fuente: LCG

Los empleados registrados del sector público fueron los que tuvieron mayores alzas en esos 12 meses, acumulando un 58,2% de acuerdo a los datos oficiales.

LCG destacó también que desde el pico de noviembre 2017, los salarios acumularon una pérdida de poder adquisitivo real del 20,6%, aunque el onceavo mes de 2021 haya sido el primero desde entonces en no mostrar datos "en rojo".

Los más perjudicados, como era de esperarse, son los trabajadores no registrados, que en ese lapso perdieron 32,5% y que entre noviembre de 2020 y el mismo mes el año pasado retrocedieron más del 11%, según calculó la mencionada consultora.