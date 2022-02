Ayuda escolar: qué beneficios dan este año las empresas a empleados para aliviar el bolsillo

La ayuda escolar, tanto del Estado como de parte de las empresas a sus empleados, será más que valorada este año por quienes están a punto de enviar a sus hijos al colegio o que arrancan ellos mismos a estudiar en la universidad. Los aumentos de la canasta de útiles llegan en promedio al 70% anual.

Este beneficio que antes era un "nice to have" o un gesto amable de las compañías a los padres y madres de su nómina, y que además a veces les permitía entregar merchandising como mochilas o cartucheras con el nombre de la empresa, evolucionó mucho en los últimos años. Hoy cubre también ciertos plus o asistencia para los propios jóvenes empleados que se desempeñan en la compañía y a la vez estudian.

De hecho, en lugar de dar una caja con útiles escolares, hoy la ayuda que las compañías brindan para la vuelta a clases puede variar desde vouchers para compras online, descuentos en librerías y hasta montos asignados bajo esta denominación en el recibo de sueldo al inicio del ciclo lectivo.

Los más chicos comenzarán las clases este año el 2 de marzo en casi todo el país, menos en la provincia de Corrientes y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la vuelta a las aulas se dará a fines de febrero.

Aumentos de la canasta escolar

La ayuda escolar será más que necesaria si se tiene en cuenta que la inflación en 2021 fue del 50,9% de acuerdo a datos oficiales, pero las consultoras privadas consignan que la canasta de útiles escolares aumentó en promedio un 70 por ciento.

La organización sin fines de lucro Consumidores Libres, que dirige Héctor Polino, relevó que hubo subas del 64,39% en lo que refiere a los útiles, y del 54.21% en la indumentaria que usan los chicos para el colegio, respecto del mismo período en 2021.

La mayor disparidad se da, como suele ocurrir, en el precio de las mochilas, que dependiendo de la marca y el modelo, cuestan entre 1.500 y 9.500 pesos.

En ese marco, la canasta escolar de útiles que mide Consumidores Libres quedó en 2022 en alrededor de 7.484 pesos, en tanto que el gasto en indumentaria -solo para la compra de un guardapolvo blanco y un par de zapatillas de lona- queda entre 3.000 y 3.500 pesos.

Si se toman en cuenta esos dos parámetros nada más, el regreso a clases le costaría a los padres alrededor de 10.000 pesos por hijo o hija en edad escolar.

Solo comprar los útiles y la indumentaria para la vuelta a clases costaría alrededor de 10.000 pesos

Por su parte, la firma de investigación de mercado Focus Market, indicó que las subas en la canasta escolar fueron en promedio de 70% en relación al año pasado.

Vuelta a clases: subas escandalosas

"Tomando como base productos de la línea económica y media en cuanto al nivel de precios, los mayores aumentos del Combo Escolar se vieron reflejados en indumentaria, calzado y mochila escolar, con subas del 70%. A su vez, algunas líneas de productos como cuadernos, crayones y etiquetas escolares tuvieron también aumentos superiores al 70%", dijo Damián Di Pace, director de la firma, a iProfesional.

Pero además la educación online y su popularización durante la pandemia presentan nuevos gastos y desafíos. En pandemia muchos chicos que no tenían su propia notebook o pc pasaron a tenerla por necesidad de atender a las clases online. Ahora, la renovación de los accesorios de las computadoras puede ser un gasto más para los padres.

"Los combos tecnológicos, que se volvieron una necesidad en materia de desarrollo de tareas, búsqueda o potencial aislamiento de alguno de los alumnos, tuvieron aumentos del 54% interanual. Quizás el mayor inconveniente no ha sido tanto el alza de precios que se realiza a un tipo de cambio mayorista retrasado frente a la evolución del período, sino por la falta de equipos en algunas marcas y modelos de equipos de tecnología por problemas en la importación", analizó Di Pace.

Ayuda escolar: a la canasta de útiles se suma la compra de accesorios tecnológicos y quipos para aprender a distancia

La compañía Verbatim ofreció algunos precios de referencia: "Si hablamos del regreso a las aulas en Argentina hoy, se deben invertir aproximadamente desde 4.799 pesos para actualizar una PC, incluyendo un kit de teclado y mouse inalámbrico (2.699 pesos el combo de teclado y mouse), auricular headset (1.299 pesos), y un pendrive básico (799 pesos) para tener siempre a mano la información", mencionaron.

Ninguno de los relevamientos incluye dentro de la canasta escolar la compra de alcohol en gel y otros elementos de protección sanitaria en los que tendrán que invertir aún los padres este año.

Una rápida búsqueda en Internet sugiere que se consiguen opciones de alcohol en gel en tamaños y formatos que permiten incluirlo en la mochila para uso personal desde 120 pesos y en hasta 220 pesos. Asimismo, para los más grandes y alumnos de secundario, también son útiles las toallitas sanitizantes. Desde la marca más popular del mercado, Ayudín, ofrecen el empaque portable de 24 toallitas por 181,15 pesos.

Ayuda escolar de empresas

Ya en 2020 la ayuda escolar que brindaban las empresas a empleados había tenido un "boost", de la mano de la inflación de dos dígitos.

Según había relevado entonces Willis Towers Watson, los montos asignados a empleados por el inicio de clases en grandes empresas iban de entre 2.000 y 4.000 pesos. Un 30% daba algún tipo de plan estudiantil y un 24% otorgaba un importe extra en el inicio del año para que cada empleado destine de acuerdo a sus necesidades.

Este año no se llevaron a cabo esas mediciones, pero desde la empresa GOintegro, que se dedica a desarrollar carteras de beneficios para empresas, dijeron a iProfesional que este año para la campaña escolar 2022, las compañías destinan hasta 2 millones de pesos para dar soporte a sus empleados.

Incluso antes del auge de la compra online de útiles escolares que trajo la pandemia, los vouchers iban ganando terreno sobre la tradicional entrega de una mochila con útiles. Este beneficio permitía a los padres y las madres gastar como mejor les conviniera.

Un parámetro de 2022 al respecto lo brindó la compañía especialista en beneficios para empleados Cuponstar. La firma compartió con iProfesional datos de una encuesta que realizó entre más de 200 empresas clientes, y mostró que las modalidades preferidas para otorgar en la vuelta a clases son los descuentos en compras.

Ayuda escolar de las empresas a empleados: el beneficio son vouchers y descuentos online

El 57,1% de los consultados por Cuponstar ofrece algún tipo de beneficio corporativo como descuentos, convenios con empresas del rubro o entrega de kits escolares, entre otros. El 39,3% dijo que los descuentos en compras están entre los más útiles para los colaboradores. Un 57% prefiere las rebajas en compras online y un 43% las que son para compras presenciales en comercios.

"Por esto mismo, viramos la estrategia de ofrecer únicamente beneficios presenciales en librerías, a armar una campaña de ‘Vuelta al Cole’ y ofrecer beneficios online en tecnología (con marcas como Lenovo, Logitech, Musimundo), indumentaria (para comprar online en marcas como Topper Online, Dafiti, etc.), supermercados y artículos de librería (ALOT de Staples Online, Tematika.com), para garantizar cobertura y simplificar la compra", contó a este medio Brian Klahr, cofundador de Cuponstar.

"La tendencia que observamos es una mayor confianza para la compra online que antes de la pandemia. Hoy en día un 60% de los requerimientos (pedidos puntuales de beneficios) que tenemos son para compra online, cuando en pre-pandemia generalmente pedían que sorteemos kits escolares que se enviaban directamente a las oficinas", recordó.

El teletrabajo fue en realidad el cambio que dio por tierra con esa modalidad. "Si ya antes de la pandemia era complicada la gestión, es mucho más difícil para una empresa grande dar un beneficio físico en este contexto, y prefieren aprovechar la cuponera de descuentos para beneficios online", dijo Klahr.

Y hay compañías que dan un paso más allá incluso. Por octavo año consecutivo la industrial Atlas Copco Argentina puso en marcha su campaña para acompañar el regreso al colegio y también a la universidad. Incluye beneficios para colaboradores con hijos así como para empleados que estén cursando estudios superiores, tecnicaturas o carreras universitarias.

Ofrecen una ayuda económica para hijos en edad escolar, hasta nivel secundario. Asimismo, los colaboradores que se encuentren cursando estudios de pregrado acceden también a un acompañamiento económico para el retorno a clases. Actualmente cerca de 80 niños y 15 trabajadores gozan de estos beneficios.