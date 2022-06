Paritarias: qué son, por qué se llaman así y cuál es la ley

En la Argentina las negociaciones salariales ocurren diariamente debido a la acelerada inflación, por eso, se vuelve necesario saber qué son las paritarias.

Si estás o estuviste afiliado a un gremio o sindicato, seguramente te hayas enterado de qué son las paritarias. Pero no todos los trabajadores las tienen, como por ejemplo los monotributistas, la mayoría de los trabajadores freelance y los que no se encuentran unidos en ningún sindicato.

A esos últimos se los llama empleados fuera de convenio, ya que no suelen estar agremiados y por lo tanto no solo no son parte del sindicato sino que su contrato no se rige necesariamente por un convenio colectivo de trabajo.

Sin embargo, a todos los trabajadores en la Argentina, agremiados o no, les conviene saber qué son las paritarias. En el siguiente artículo te contamos de qué se trata, por qué se llaman así y cuál es la ley por la que se rigen.

¿Qué son las paritarias?

Para entender qué son las paritarias es necesario partir de la base. Son negociaciones entre partes representadas por igual número de personas por cada parte.

En la Argentina cuando se pregunta qué son las paritarias se refiere específicamente a las negociaciones de salario, condiciones de trabajo y mejoras que se realizan entre los directivos de empresas y los representantes de los trabajadores que se desempeñan en esa área o actividad.

Por lo general, se trata de una cámara que nuclea a las principales empresas empleadoras en esa actividad y que está representada por los referentes líderes de esas compañías, en una negociación con el gremio o federación en la cual se unieron los trabajadores de ese rubro. Eso es lo que son las paritarias.

Por otra parte, para comprender qué son las paritarias, sirve también saber que son el espacio en el que se discuten los cambios y actualizaciones a los distintos convenios colectivos de trabajo. Cada actividad tiene un convenio que rige los vínculos laborales que se establecen en la misma y en ellos están determinados los salarios, condiciones de trabajo, horarios, etcétera.

Hay una tercera parte que puede intervenir en lo que son las paritarias: el Estado. El ministerio de Trabajo es la autoridad de aplicación y, como tal, designa a uno de sus funcionarios para presidir cada comisión. La cartera tiene papel de conciliador en las negociaciones y homologa los acuerdos alcanzados en las mismas.

Cuando dos partes -patronal y empleados- llegan a un acuerdo, el Ministerio de Trabajo debe homologarlo y publicarlo en el Boletín Oficial para que se haga efectivo.

Por otra parte, si pasa mucho tiempo de negociaciones sin llegar a un acuerdo y se puede generar un conflicto, el Estado también puede intervenir dictando lo que se llama "conciliación obligatoria", o lo que es lo mismo, obligar a las partes de un conflicto laboral a acatar ciertas medidas para que no pase a mayores.

Asimismo, el Estado tiene otro rol importante ya que solo los sindicatos a los que se les reconoce la personería gremial son los autorizados a debatir en paritarias con los representantes de las empresas.

¿Qué son las paritarias y por qué se llaman así?

Como mencionamos al explicar qué son las paritarias, se trata de una negociación entre partes en igual número, de allí deriva su nombre. En el ámbito laboral, se definen condiciones de trabajo, beneficios, aumentos de sueldo, etc.

Etimológicamente hablando de qué son las paritarias, el término en sí proviene del latín "paritarius", que significa "relativo a las partes" ("pars", que es sinónimo de "parte", y el sufijo "-ario", para indicar procedencia).

"Paritario" es entonces un adjetivo que indica que un cierto organismo está conformado por partes iguales en número y con idénticos derechos.

En el ámbito laboral en la Argentina, se trata de un organismo social constituido por representantes de obreros y empresarios en condiciones de igualdad tanto en relación a la cantidad de integrantes como a derechos de sus miembros.

Las paritarias son centrales en el derecho laboral, y se conforman por grupos iguales de personas, generalmente dos bandos, con iguales derechos, que están afectados por las decisiones en las que sus miembros tienen ingerencia. El tercer integrante es el Estado, que actúa como conciliador.

¿Qué son las paritarias y por qué ley se rigen?

Como mencionamos al comentar qué son las paritarias, son un instrumento del derecho laboral que permite y obliga a las partes que intervienen en una relación de trabajo a reunirse periódicamente a debatir condiciones, derechos y obligaciones.

En la Argentina hay una Ley N° 14250 sobre los convenios colectivos de trabajo que data de 1953 originalmente, y que decide que esas convenciones colectivas resultantes de las paritarias deben ser homologadas por el Ministerio de Trabajo.

También es importante mencionar que la Ley de Asociaciones Sindicales de Trabajadores, que es la que determina cuestiones de personería gremial, es el marco dentro de lo que son las paritarias en el que se decide que entidades pueden participar de las negociaciones.

¿Qué son las paritarias y cuándo ocurren?

Generalmente, las paritarias en la Argentina se realizaban una vez al año o en períodos más prolongados, ya que los convenios colectivos resultantes eran suscriptos por las partes por esos lapsos.

Qué son las paritarias y cada cuánto ocurren: la inflación provocó que los acuerdos se cierren por 6 meses

No obstante, por la aceleración de la inflación en la Argentina, que generó que se hicieran necesarios los debates salariales más frecuentes para actualizar haberes, en la actualidad se cierran acuerdos por seis meses o se imponen cláusulas de revisión por inflación que obligan a reabrir las negociaciones más de una vez al año.

En 2022 este fenómeno se aceleró aún más. Empresas y gremios que debían llegar a acuerdos salariales para este año no tuvieron otra manera de cerrar que a través de pautas cortas, con revisiones tempranas, incluso de 3 o 6 meses.