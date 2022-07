Las 5 claves de millonarios como Warren Buffett y Bill Gates para hacerte rico

Como ya advertía Stacy Johnson, fundador del medio especializado en finanzas Money Talks News, las únicas formas de volverse millonario son las siguientes:

Casarse "con el dinero".

"con el dinero". Heredar dinero.

dinero. Explotar un talento único .

. Tener una suerte increíble.

increíble. Poseer o liderar un negocio de éxito.

Efectivamente, la última es la que considera que aporta más posibilidades de llegar a ser millonario. En una línea similar, Business Insidere relevó qué sugieren otros millonarios en una lista de las 5 formas más rápidas de hacerse rico, para quienes no tienen a su alcance el resto de opciones:

1. Evitar las deudas o pagarlas enseguida

Robert Johnson, presidente y director general de Economic Index Associates, explica a GoBankingRates que, en realidad, unas deudas son peores que otras: considera como buena la deuda modesta de los préstamos estudiantiles para cursar una carrera u obtener un título, si se hace un buen y prudente uso de ella, pero una 'mala deuda' la de las tarjetas de crédito.

No contraer deudas o pagarlas rápidamente es la manera de volverse millonario en menos tiempo

También es una de las reglas de oro de Stacy Johnson para ser millonario: "La deuda no es complicada. Pagar dinero para usar temporalmente el dinero de otras personas te hace más pobre. Cobrar dinero para permitir que otras personas usen el tuyo temporalmente te hace más rico", resume.

Solo hay 2 casos en los que este experto en finanzas considera aceptable acudir a un préstamo y pagar intereses: cuando es necesario para sobrevivir y cuando ganarás más dinero con lo financiado que con lo que has pagado para financiarlo.

El millonario y autor de best-sellers Phillip J. Müller coincide con la idea de huir de las deudas para ser rico: "¿Querés un smartphone, pero no tenés dinero para comprarlo? No lo compres".

Lo complementa con una solución: "Deja una nota en la billetera que diga '¿Realmente necesito eso?' Cada vez que la abras para comprar algo muy caro, te ayudará a recapacitar, y llegará un momento en el que no necesitarás nota de ningún tipo".

Si aun así generaste deudas, deberías destinar el 20% de tu sueldo a pagarlas, según Ariel Acuña, fundador de la firma independiente de gestión de patrimonio LTG Capital LLC. Müller, por su parte, aconseja gastar el 50% del capital personal disponible para pagar deudas y el otro 50% para ahorrar.

2. Gastar con cabeza y reducir los gastos

Precisamente el ahorro es otro de los consejos que comparten muchos expertos a quienes quieren ser ricos.

Müller insiste en que el camino hacia la libertad financiera consiste en consumir conscientemente, no en gastar a lo grande, y pone ejemplos como no destinar más de 2 sueldos a un coche nuevo, no llegar a esa cantidad para un viaje de vacaciones o no dejarte un dineral en un quinto par de zapatillas que no usarás más de una vez.

Millonarios: Bill Gates invirtió su fortuna en un portafolio diversificado

"En general, hacerse más rico cada mes es tan simple como gastar menos de lo que ganás", se suma Johnson. Además, los expertos consultados por GoBankingRates recomiendan hacer una lista de control con las prioridades de cómo emplear el dinero (deudas, ahorro, diversión, emergencias), limitar los gastos de tu estilo de vida y ahorrar el 25% de tus ingresos.

3. Invertir en un portafolio diversificado

Según informa la publicación estadounidense, muchos expertos recomiendan poner la mayor parte del dinero en el mercado de valores.

Jeff Burrow, presidente y asesor principal de Sierra Ocean (servicio de atención patrimonial personalizada), aconseja una cartera diversificada con un 65% de acciones, un 25% de bienes inmuebles y un 10% de activos especulativos que elijas.

Diversificar la cartera privada es también una de las claves que siguió Bill Gates para convertirse en la cuarta persona más rica del mundo, con inversiones en el sector salud, una tercera parte de sus activos en renta variable y acciones en Microsoft, si bien ya vendió la mayoría de ellas.

4. Céntrate en aumentar tus ingresos

"Asegurate de que, según avanzas en tu carrera/negocio/ocupación principal, siempre ahorres más de lo que gastás a medida que ganás aumentos e incrementás tus ingresos brutos. El aumento de los costos del estilo de vida echará por tierra absolutamente un plan para hacerse rico lo antes posible", plantea Burrow.

Warren Buffett, conocido como el "Oráculo de Omaha" por su sabiduría y experiencia tras 9 décadas de vida, habla también de invertir en la propia persona, incluido el aspecto de la salud: "Solo tienes una mente y un cuerpo. Y tiene que durar toda la vida. Pero si no cuidas esa mente y ese cuerpo, serán un desastre 40 años después".

Millonarios: Warren Buffett sugiere invertir en uno mismo, en el propio aspecto y la salud

Buscá una fuente de ingresos alternativa

La clave de ganar dinero hasta ser rico pasa asimismo por encontrar fuentes de ingresos que complementen la principal, como algún trabajo extra flexible durante unas horas a la semana.

"Intentá encontrar inmediatamente 2 o 3 actividades secundarias que puedan aumentar tus ingresos" y luego "ahorrá todo lo que puedas" son las recomendaciones de Burrow.

También pueden llegar ingresos alternativos de las inversiones, las criptomonedas, la compra de bienes inmuebles, las cuentas remuneradas, tus aficiones y otras vías de ganar dinero extra.