Empleada doméstica en España: cuánto gana por hora y por mes

En España muchos trabajos que ofrecen bajos ingresos son realizados por inmigrantes. Por eso a algunos argentinos con planes de emigrar a europa les interesa conocer cuánto cobra una empleada doméstica en España.

Trabajar como empleada doméstica en España es una buena salida laboral para quienes emigran allí, porque permite comenzar a generar ingresos y tener referencias de empleadores.

No obstante, los salarios de empleada doméstica en España no son de los más abultados. Te contamos cuánto ganan en 2023.

¿Cuál es el salario de una empleada doméstica en España?

Como no cuentan con convenio colectivo de trabajo, lo que cobra de sueldo una empleada doméstica en España depende de lo que en ese país se conoce como el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que actualmente está en torno de 1.080 euros al mes. Eso es lo que debe cobrar una empleada doméstica en España por 40 horas semanales de trabajo.

A ese sueldo de 1.080 por 40 horas semanales de trabajo se le deben realizar los descuentos correspondientes y pasarlo a salario neto para saber cuánto queda en mano de la empleada doméstica en España. En este ejemplo en particular, el empleador aporta a la seguridad social 277,45 euros por la empleada, y ella abona otros 80,01 euros.

Empleada doméstica en España: cuánto cobra por mes en 2023.

Por lo tanto, lo que queda como sueldo de bolsillo a una empleada doméstica en España que trabaja 40 horas semanales es 999,99 euros.

El último cambio a lo que gana una empleada doméstica en España fue determinado por el Real Decreto-ley 16/2022. Si bien en ese país europeo están experimentando también problemas de inflación acelerada, el sueldo de la empleada doméstica en España no se actualiza en base a ello ni tan frecuentemente como en la Argentina.

¿Cuánto cobra una empleada de hogar por 8 horas?

Como mencionamos, lo que corresponde a un trabajo de 40 horas semanales u 8 horas por día, 5 días por semana, es que la empleada doméstica en España no cobre menos de 1081 euros.

No obstante, al no haber un régimen propio del servicio doméstico en ese país como ocurre en la Argentina, lo que cobra una empleada doméstica en España oficialmente no se divide por hora.

Pero de acuerdo al portal especializado Cuideo, aseguran que lo que se debe hacer en estos casos es que el salario mensual a percibir por la empleada doméstica en España es el proporcional al SMI por jornada completa, es decir, es un sueldo por hora.

El salario por hora que le corresponde a una empleada doméstica en España en 2023 es de 7,875 euros brutos. Esta cifra se calcula al multiplicar el valor de hora de trabajo por la cantidad de horas de servicio.

Empleada doméstica en España: cuánto cobra por hora en 2023

Y al hacer esta cuenta proporcional, en ese país no se toma en cuenta de si se trata de horas extras o si se trabaja en fin de semana. El valor de lo que cobra una empleada doméstica en España por hora sería el mismo independientemente del día de la semana en el cual preste tareas.

La tabla elaborada por Cuideo consigna el pago de 1.080 euros en bruto por semanas de 40 horas semanales, de 945,60 euros en el caso de que trabaje 35 horas; de 540,34 euros para la empleada doméstica en España que trabaja Part time (20 horas semanales), y 135,09 euros para la que trabaja solo 5 horas a la semana.

A estas cifras en bruto, claro, se le deben efectuar los descuentos para pasarlas a neto, y también calcular el costo del pago a la seguridad social, tanto para el empleador como para la empleada doméstica en España.

Empleada doméstica en España: ¿cómo se pagan las vacaciones?

La empleada doméstica en España tambén tiene derecho a vacaciones: 30 días naturales o 22 días laborales, exactamente al igual que el resto de trabajadores, de acuerdo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), que es la entidad que recibe las denuncias de las trabajadoras a quienes no se les respetan estos derechos.

Esos 30 días anuales podrán ser fraccionados en dos o más periodos, con un mínimo de 15 días consecutivos. Así lo establece el Real Decreto 1620/2011. Esos 30 días se generan con el trabajo de todo el año. En este sentido, cada mes que se trabaja se genera 2,5 días de vacaciones y se puede utilizar el proporcional.

¿Cómo se pagan las vacaciones de la empleda doméstica en España?

La fecha de las vacaciones debe decidirse por acuerdo entre ambas partes, empleada y empleador. Dada la naturaleza del trabajo en el hogar, se pide el preaviso con dos meses de antelación, según publicó Noticias Trabajo.

Por otra parte, la entidad realizó la aclaración de que la empleada doméstica en España puede decidir libremente sobre los lugares en los que desea permanecer durante sus vacaciones, sin tener la obligación de acompañar a la familia o a las personas que convivan en el hogar en las suyas.

Es decir, si el empleador o empleadora se toma vacaciones fuera del hogar y lleva consigo a la trabajadora doméstica en España, ese tiempo no se computa dentro del período legal de vacaciones de la trabajadora.

Asimismo, también cabe mencionar que la empleada doméstica en España tiene garantizado el derecho al disfrute de las fiestas nacionales o feriados, y permisos previstos en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, que tendrán carácter retribuido y no recuperable

¿Cómo se pagan las vacaciones de la empleda doméstica en España? La trabajadora tiene derecho a percibir el mismo salario diario como en las jornadas en las que presta tareas. Es decir, los días de vacaciones se pagan com jornada simple, y se abonan en la misma nómina del salario.

Pero si se trata de una empleada doméstica en España que trabaja por horas, y acude al domicilio menos de 120 días al año, las vacaciones son incluidas en el salario percibido por la trabajadora.