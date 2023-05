Programas de referidos IT: ¿cuánto pagan las grandes empresas por "acercar" un talento?

Los programas de referidos siempre fueron parte de las políticas de contratación de las empresas más innovadoras, ya que traen múltiples beneficios tanto en términos de "match" del ingresante con la cultura de la empresa como a nivel de retención.

Los empleados también lo reciben con agrado, y es una estrategia efectiva de fidelización, ya que les permite sumar ingresos extra además de hacer que se incorpore alguien de su confianza al equipo.

"Es una práctica que surgió de grandes empresas que luego se extendió a empresas más chicas o de nicho, especialmente en el mundo IT. En términos de porcentajes de empresas que tienen la practica, entre 2022 y 2023 se encuentran similares", aclaró´al respecto Julio Sánchez, Gerente de Talent & Rewards de WTW.

¿Cuánto se paga por bono de referidos?

De acuerdo a la última encuesta de salarios IT de la consultora WTW en Argentina, el 77% de las empresas de tecnología relevadas contaba con programas de referidos como política.

De ellas, el 73% lo ofrece para toda la organización, en tanto que el restante 27% lo implementa solo en áreas determinadas.

De acuerdo al experto de WTW, al establecer el valor del bono por referidos se toman diversos criterios: "Tiene que ver con un mix de nivel del puesto y el área donde trabaja. Luego hay múltiples combinaciones: hay empresas que hacen la distinción solo para analistas e iguala a las gerencias y direcciones; empresas que el bono lo da a nivel ejecutivo solamente, otras donde que entran solo los analistas claves y no toda la población, etc."

Cuánto pagan las empresas a quienes participan de un programa de referidos IT

Naturalmente, si bien cada compañía establece su política de bono por referidos en particular, en la mayoría de los casos lo que cobra la persona que acerca el talento a la empresa –cuando este es contratado y permanece por un tiempo en la compañía- se relaciona al nivel de seniority y a la jerarquía del puesto del ingresante.

También, en muchos casos se puede pagar de acuerdo a lo "escaso" que sea determinado talento en relación a la demanda de sus habilidades particulares en el mercado.

El valor de los bonos de referidos, dependiendo de la empresa, pueden estar definidos en dólares o en pesos. Según dijo Sánchez a iProfesional, en Argentina aproximadamente el 60% lo establece en pesos argentinos y el restante 40% en dólares estadounidenses.

Por ejemplo, por referir a un gerente se pueden ganar unos 120.000 pesos, de acuerdo al estudio de marzo de WTW. El valor en dólares dependerá de si se trata de un gerente para un área "core" o central del negocio (USD1.000) o de un área de staff (USD750)

El bono por referir a un jefe oscila entre 95.000 y 100.000 pesos, o entre USD700 y UD1.000 dólares de acuerdo a qué parte del negocio se trate. Por un profesional senior referido, el colega que lo sugiere puede recibir unos 75.000 pesos (entre USD700 y USD950)

Los bonos por profesionales semi-senior son de 65.000 pesos, independientemente del área en la que se inscriban, pero en dólares varían entre USD800 y USD650). Y los montos menores son por referir profesionales junior, por los que el empleado puede cobrar unos 50.000 pesos o hasta USD650 si su compañía abona este plus en moneda extranjera.

Qué gana la empresa con los referidos

Qué ganan las empresas con los programas de referidos

Por bono de referidos se entiende al dinero o beneficio que un empleado actual en una compañía obtiene a cambio de haber recomendado para una vacante laboral a alguien de su confianza que sea adecuado para ese perfil. Generalmente, se cobra cuando la persona referida fue contratada y permaneció un período determinado en la empresa, no antes.

En las empresas IT, los programas de referidos son una de las claves del área de RR.HH. para atraer a ese talento joven, escaso, que además se ve inundado de ofertas laborales, de Argentina y el exterior. El "ghosting" laboral está a la orden del día, pero las chances se reducen si el ingresante llegó de la mano de una persona que lo recomendó y que sigue en la empresa.

En el caso de las firmas IT el fenómeno de rotación –o de renuncias a causa de una mejor oferta laboral- es ampliamente superior al del mercado en general. En 2022 fue del 27%, cuando el año previo había sido del 38%.

Más allá del sector IT, en general la permanencia de alguien que entra a trabajar como referido suele ser mayor que a la de las contrataciones tradicionales. Además La empresa se beneficia automáticamente por el vínculo que esa persona ya tiene dentro de la organización, su "onboarding" suele facilitarse, y es probable que si no hubiese cierta coincidencia entre la cultura de la compañía y los intereses y formas de ese trabajador, su contacto en la empresa no lo habría recomendado.