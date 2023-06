Estudiar Marketing: en qué universidades se puede cursar esta carrera y cuál es la mejor

Si bien muchas personas interesadas en estudiar Marketing directamente se anotan para hacer una carrera de grado en ese campo en una universidad, hay muchas opciones que se pueden explorar para interiorizarse sobre esta apasionante profesión incluso antes de comenzar la licenciatura.

El Marketing es la disciplina dentro de la compañía que se encarga de estudiar tanto a la competencia, como las actitudes de los consumidores de la marca y de la categoría de productos y servicios, precios y calidad, entre otras dimensiones, para tener una mayor comprensión al tomar decisiones de negocio.

Muchas de las herramientas que se utilizan en marketing digital se pueden aprender a utilizar haciendo cursos online gratuitos que ofrecen empresas como Google Pinterest, entre otras.

No obstante, eso no significa que no se necesite estudiar Marketing para ejercer, ya que tomar decisones e implementar campañas en esas plataformas digitales es solo un primer nivel de todo lo que puede ofrecer esta profesión requerida en todas las compañías.

Asimismo, quienes iniciaron con otra carrera como Administración de Empresas, Contabilidad, u otra y quieren redirigir su trabajo al área de Marketing, pueden hacerlo con algún posgrado o maestría en una universidad en la Argentina. Las opciones para estudiar Marketing son muchas.

¿Dónde se puede estudiar Marketing en Argentina?

Las opciones para estudiar Marketing en la universidad en la Argentina son más que variadas. La Guía del Estudiante, una publicación especializada en la oferta académica de educación superior en la Argentina, entrega 118 opciones para estudiar Marketing, aunque no son todas en una universidad.

Tanto en la universidad pública como en otras de gestión privada es posible estudiar Marketing, que suele ser una de las carreras mejor pagadas en las empresas en Argentina.

De esos dos grupos, quizás las carreras más reconocidas son las que ofrecen las universidades privadas:

La Univesidad de Palermo (UP) ,

, la Univesidad Kennedy ,

, la Universidad del CEMA (UCEMA) ,

, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) ,

, la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) ,

, la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (UCA),

Todas las anteriores son Universidades de gestión privada que tienen licenciaturas en Marketing en su oferta de grado. La Universidad de Belgrano, por ejemplo, ofrece una Tecnicatura en Comercialización y también una Licenciatura en esa área, lo que la acerca desde ese perfil al Marketing.

Asimismo, hay universidades públicas en las que se puede estudiar Marketing como carrera de grado. Por caso, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) dicta una Tecnicatura Universitaria en Marketing. Y en la Universidad Nacional de La Matanza se enseña una Licenciatura en Marketing que tiene 5 cuatrimestres de duración.

Otra buena noticia es que la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) aprobó la creación de la carrera Licenciatura en Marketing como parte de la currícula de su Facultad de Ciencias Económicas. Aun falta para que entre en vigencia la carrera, que tendrá una duración de 4 años con titulación intermedia en el 3er año (Técnico en Marketing) pero la casa de altos estudios espera que esté disponible para iniciar en 2024.

Recordá además que si no te decidiste a estudiar esta carrera sino otra en la universidad, y luego decidís que te gustaría estudiar Marketing, siempre podés reconvertir tu carrera a esta especialidad con cursos de formación continua o programas de posgrado o maestría.

Se puede estudiar Marketing tras haber concretado otra carrera en la universidad

La UTN Buenos Aires, por ejemplo, tiene en su Centro de Educación Digital un curso sobre Marketing para empresas de hotelería. En el Instituto Universitario River Plate se dicta una muy reconocida Licenciatura en Marketing Deportivo.

Y otro de los favoritos suele ser el Marketing para empresas de moda, lo cual es una de las especialidades de la Facultad de Diseño y Comunicación de la UP, así como también de otras entidades especializadas en enseñanza de moda y diseño, como Espacio Buenos Aires. La Universidad Siglo 21 también cuenta con un programa de 4 meses para estudiar Marketing de moda, que otorga un Certificado en Gestión y Marketing de Moda.

¿Cuál es la mejor universidad argentina para estudiar Marketing?

La Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales dice tener la primera carrera de Marketing que fue dictada en la Argentina, que nación de la necesidad del mercado de profesionalizar y dotar de herramientas nuevas a las fuerzas de venta de las empresas.

La misma permite obtener, tras los dos primeros años de estudio, un Certificación Profesional en Auxiliar en Marketing y Planificación de Negocios. Y al completar la carrera -que tiene 3 años de duración- es posible continuar estudiando la Licenciatura en Marketing de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).

Fuera de eso, como siempre decimos, no existe la mejor o la peor universidad para determinada carrera.

No existe la mejor universidad para estudiar Marketing, sino la más adecuada para cada alumno o alumna

Los estudiantes deben elegir aquella propuesta que les permita estudiar Marketing por los años que deseen dedicarle a esa cursada, teniendo en cuenta no solo los costos sino la orientación de la carrera y las exigencias académicas, para que se ajuste no solo a su presupuesto sino a sus necesidades e intereses también.

Es decir, hay carreras de dos años de Comercialización en algunas universidades que se adaptan a las necesidades de quienes quieren estudiar Marketing. Pero también hay licenciaturas de cuatro años de duración específicas de Marketing.

Además, algunas de estas carreras tienen una orientación más sociológica, ya que se perfilan para quienes quieren estudiar el comportamiento humano en el mercado, las decisiones de compra, etc. Otras priorizan enseñar la creación de modelos de negocios, las estrategias de venta, con un perfil ampliamente más comercial.

Y claro, también hay algunas carreras más nuevas en las que se puede estudiar directamente Marketing digital, e iniciarse en este camino exclusivamente para aplicarlo a la comunicación por Internet.

Por eso, estos son factores que los alumnos que quieren estudiar Marketing tienen que poner en la balanza a la hora de elegir una universidad o instituto en donde formarse para comenzar su carrera profesional.