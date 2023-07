Cada vez más argentinos eligen el destino menos pensado para aprender inglés

No todos los argentinos que buscan una experiencia en el exterior emigran. Algunos prefieren los viajes nómades o las estadías de estudio que les permiten conocer el mundo sin necesariamente instalarse en otro país.

Entre esos destinos, está creciendo uno muy especial, una "joya" del mar Mediterráneo en Europa que a la vez ofrece la chance de mejorar el nivel de inglés, al tiempo que tiene mayores facilidades para que argentinos ingresen al país que otras naciones anglosajonas.

Se trata de Malta, la excolonia británica ubicada en medio del mar, entre Europa y África, que junto con Irlanda o Australia, ya se posiciona como destino alternativo de habla inglesa para explorar en visas de estudio o work & travel (trabajar y viajar).

"El 30% de las experiencias de Work & Study que comercializamos durante el primer cuatrimestre del 2023 tuvieron como destino predilecto Malta. Demuestra un crecimiento interanual de un 65% versus el 2022", expresó, Carina Rivero Artus, Fundadora y CEO de la empresa de experiencias de turismo educativo, Vaga-Mundo.

"Creemos, que no tardará mucho tiempo en llegar a números equiparables con nuestro destino estrella, que es Irlanda, con el 60% de las ventas totales", añadió.

Qué es Malta

Malta es un archipiélago conformado por once islas, ubicado en el mar Mediterráneo, que en su momento jugó un papel clave en la historia de Europa, ya que fue codiciado por fenicios, cartagineses, romanos y árabes desde su fundación en el 800 a.C.

Fue luego colonia británica hasta 1964 cuando se independizó, y desde entonces se erige como país independiente y destino turístico, con hermosos paisajes, riqueza histórica y una ubicación privilegiada, ubicada a mitad de camino entre Sicilia (Italia) y Túnez, del lado africano.

Malta, un destino alternativo, paradisíaco y europeo donde aprender inglés

De acuerdo a Rivero, los estudiantes argentinos que realizaron experiencias de estudio en Malta suelen aprovechar la proximidad para hacer viajes a Sicilia, que está solo a 2 horas en ferry desde Malta, pero también a otras partes de Italia, España, Francia, Irlanda, Turquía, Chipre, Portugal, Inglaterra, Croacia, entre otros países.

"Malta tiene buenas conexiones con la mayoría de los destinos de Europa y los vuelos low-cost suelen tener precios accesibles, sobre todo durante la temporada baja que va desde octubre a mayo", agregó.

Por otra parte, el clima de Malta es el típico del verano Mediterráneo, similar al del sur de Italia o el de Grecia. Vaga-Mundo asegura además que el costo de vida no es tan elevado como en otros destinos europeos más conocidos, y que con un trabajo de medio tiempo se pueden cubrir las necesidades básicas de alimentación y alojamiento.

La experta apuntó que Malta como destino educativo requiere una inversión menor en costos de alojamiento, comida o transporte que otras plazas anglosajonas. Y estudiar allí inglés o realizar un curso superior universitario, suele ser mucho más barato en comparación con, por ejemplo, Australia.

La visa de estudiante permite trabajar part-time en empresas locales al tiempo que se están cursando los estudios. Bonus track: para los estudiantes el transporte público es gratuito dentro del archipiélago.

¿Qué se puede estudiar en Malta?

La oferta educativa arranca con programas para aprender o mejorar el inglés que son de entre 4 y 48 semanas como máximo.

Y la oferta de estudios superiores incluye universidades como University of Malta, MCAST, American University of Malta o London School of Commerce, donde los estudiantes pueden optar por realizar una carrera universitaria, master o un curso técnico.

Qué se puede estudiar en Malta y qué visa se necesita para viajar

"La gran ventaja de los cursos universitarios, es que permiten al estudiante permanecer en la isla por 9 meses más, luego de haber terminado de cursar, brindándoles la posibilidad de enfocarse en aplicar sus conocimientos a través de una experiencia laboral", dijo Riviero.

De acuerdo A Vaga-Mundo, la elección de Malta para una experiencia de estudio y trabajo tiene que ver con los siguientes tres motivos.

1. Experiencia 100% en inglés: Al tratarse de una ex colonia británica, el inglés- al igual que el maltés- es una de las lenguas oficiales.

2. Visado sencillo: Se puede acceder a una visa de estudio por la duración de 4 a 12 meses, en caso de estudios inglés o más tiempo si se trata de estudios superiores como carreras de grado, maestrías, entre otras opciones.

Este visado se puede coordinar en destino y prever el cumplimiento de otros requisitos como pasaporte vigente, seguro gubernamental, solvencia económica y comprobante de alojamiento, lo cual hace el trámite menos engorroso en comparación al visado en otros países.

Consultada sobre el requerimiento de solvencia económica, Rivero indicó que solo entra en juego si se toma un curso de más de 12 semanas, para lo cual se requiere un visado de estudiante. "En cuanto al valor de la solvencia económica, la web oficial del organismo encargado de las gestiones migratorias (Identity Malta Agency) no indica el monto exacto. Determina que el monto a ser demostrado deberá equiparar al salario mínimo estipulado para Malta, el cual asciende a los 780 euros aproximadamente" en la actualidad.

"Este monto debe ser demostrado por cada mes de estadía del estudiante, por lo que estará directamente relacionado a la cantidad de meses que dure el curso o programa contratado. Por ejemplo, si un curso de inglés tiene una duración de 6 meses, por cada mes el estudiante deberá demostrar 780 euros, por lo que la totalidad sería de unos 4.680 euros. Este monto puede ser superior si el estudiante no demuestra contar con un alojamiento para todo el período", aclararon.

Muchos estudiantes prefieren Malta para hacer una experiencia internacional de estudio y trabajo

Esa demostración de solvencia se puede certificar de tres formas: con extractos bancarios de los últimos 3 meses desde el momento en que se gestiona la visa, a través de un sponsor (madre o padre del estudiante, por ejemplo) con una cuenta bancaria desde donde vaya a solventar los gastos del estudiante; o con dinero en efectivo y un certificado notarial en Malta.

3. No existen restricciones de edad o nacionalidad para gestionar esta visa, sin la necesidad de contar con pasaporte europeo.

Otro de los motivos puede ser la experiencia multicultural que se obtiene con una estadía prolongada –de algunos meses al menos- en este archipiélago. Según un estudio de la ONU de 2020, más del 22% de la población de Malta era inmigrante procedente en su mayoría de Reino Unido, Australia y Canadá.

"Si bien los vestigios de la colonia británica son muy fuertes en Malta (la lengua oficial que es el inglés, gran parte de los malteses son hijos o nietos de británicos), la realidad es que al caminar por Malta lo que prima es la diversidad multicultural: desde latinos que se instalan en la isla para estudiar inglés, ir a la universidad o trabajar; europeos de los países vecinos no anglosajones y de las edades más diversas. Se suman los españoles que llegan para trabajar durante la temporada turística de va de julio a septiembre", relató Rivero a iProfesional.

También contó que profesionales europeos o asiáticos contratados por empresas de iGaming llegan a Malta seducidos por el trabajo en este sector que crece cada vez, y africanos y migrantes de países como de Croacia, Serbia, Montenegro, Rumania, Macedonia, Grecia, Turquía, llegan a la Isla para trabajar generalmente en el área de servicios de bares, restaurantes y hoteles, entre otros.

Vale la pena mencionar que la visa de estudio permite que los estudiantes puedan trabajar part-time, con posibilidades incluso de extender su estadía por 1 año o más a través de la obtención de un permiso de trabajo, que los habilita a residir legalmente en el país durante la duración del contrato laboral.

En el área de hotelería y gastronomía, en temporada alta, hay una variada oferta de empleos temporales. Sin embargo, cada vez gana más popularidad la industria del iGaming (casinos online) con mejores sueldos que en la hospitalidad, y para cuyo desempeño es mandatorio no solo tener dominio del inglés, sino también cierto conocimiento del rubro.

"Desde Vaga-Mundo somos conscientes de esta industria emergente, por lo que contamos con varios programas de formación junto a otras instituciones para capacitar a nuestros estudiantes en esta disciplina y puedan así acceder a mejores oportunidades laborales", sentenció Rivero.