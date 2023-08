¿Cuántos años son necesarios para la jubilación?

En la Argentina una persona para tener una jubilación debe alcanzar una determinada edad, además de haber registrado unos 30 años de aportes al sistema de Seguridad Social.

Además, frecuentemente se abren moratorias para personas que, teniendo la edad de jubilación o estando a punto de alcanzarla, no cuentan con la cantidad de años de aportes necesarios para tener su ingreso tras el retiro.

La gestión es compleja pero el objetivo es que la persona acceda de todas maneras a una jubilación, ingreso con el cual abona luego los años de aportes al sistema que maneja la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

Te contamos cuántos años tenés que tener para pedir tu jubilación en la Argentina y qué podés hacer para tenerla igual si no cumplís los requisitos.

¿Cuántos años de aportes son necesarios para jubilarse?

La Ley Nacional que regula en la Argentina los requisitos para acceder a una jubilación es la número 24.241.

Establece una edad mínima jubilatoria que, por el momento, es de 60 años de edad para las mujeres y de 65 años para los hombres.

Quiénes son los jubilados que pueden retirarse sin tener los 30 años de aportes

Vale la pena aclarar, sin embargo, que en la Argentina las trabajadoras mujeres poseen la opción de permanencia en servicios hasta los 65 años, según se describe en el artículo 19 de la Ley Nº 24.241.

En todo el mundo hay proyectos para elevar la edad jubilatoria, de manera de que las personas aporten durante más años al sistema de seguridad social, y volverlo así más sustentable para la actual expectativa de vida (ya que cada vez, por los avances en la medicina, las personas viven más años) Pero por el momento, la legislación argentina establece ese limite mínimo de años para jubilarse.

Por otra parte, el requisito es tener además 30 o más años de servicio. ¿Qué quiere decir esto? No tiene que ver con la cantidad de años que trabajaste, sino con la cantidad de años de aportes que realizaste por tu trabajo al sistema de seguridad social del que dependen las jubilaciones.

Es decir, para tener una jubilación una persona regularmente tiene que haber realizado 30 años de aportes. Por más que tenga la edad jubilatoria, si no cuenta con los años de aportes -algo que sucede muy frecuentemente con las personas que se desempeñan de manera informal, no registrada- no podrán cobrar su jubilación.

En esos casos, se busca entrar a una moratoria y compensar el pago de los años faltantes de aportes.

Es pertinente también aclarar que hay actividades cuyo convenio colectivo prevé retiros anticipados, por trabajo insalubre u otros divesos motivos. Por ejemplo, para los docentes la edad mínima jubilatoria es de 57 años para las mujeres y 60 años para los hombres. Asimismo, deben cumplimentar los 30 años de servicios docentes, salvo que puedan reducir esa cantidad a 25 años, acreditando que al menos 10 de ellos, continuos o discontinuos, fueron años de trabajo al frente de alumnos.

¿Qué pasa si no llego a los 30 años de aportes?

Con 65 años los hombres y 60 años de edad las mujeres, se puede acceder a una jubilación

En la argentina los trabajadores y trabajadoras tienen la suerte de que frecuentemente se lanzan moratorias que permiten a personas que no cuentan con los años de aportes pero si tienen la edad para tener una jubilación, acceder a ese haber mensual compensando los pagos al sistema de seguridad social que les faltan para regularizar su situación.

La última se implementó mediante el decreto 674/2021, que determina que las personas que estén a cinco años de cumplir la edad jubilatoria y cuenten con 30 años o más de aportes al sistema podrán solicitar la jubilación anticipada.

Asimismo, el año pasado se implementó el Plan de Pago de Deuda Previsional para favorecer a las personas que tienen la edad jubilatoria pero no los años de aportes o servicio requeridos.

Quienes quieran acceder a una jubilación y tengan la edad correpondiente podrán "comprar" los años de aportes que les falten para llegar a los 30 años pagándo la deuda en hasta 120 cuotas. El monto a descontar no puede exceder las 120 cuotas mensuales ni el 30 por ciento del haber mínimo vigente. De esta manera pueden jubilarse sin tener los 30 años de aportes.

¿Quién se puede jubilar a los 55 años?

Hubo procesos de moratoria en la Argentina que permitieron a personas con solo 55 años de edad, y los años de aportes o servicios cumplidos, jubilarse anticipadamente.

Más allá de ello, hay algunas actividades consideradas insalubres que permiten obtener una jubilación anticipada a los 55 años o menos de edad. De acuerdo a un relevamiento del diario La Capital, algunos ejemplos son los siguientes:

De qué hay que trabajar para tener una jubilación a los 55 años

Podrán obtener una jubilación anticipada quienes trabajen en lugares o ambientes que hayan sido declarados insalubres por autoridad nacional competente, de acuerdo a los decretos 4257/68 y 121/77. En esos casos, los hombres pueden pedir la jubilación a los 55 años y las mujeres a los 52,, siempre que tengan los 30 años de servicios registrados.

También acceden a este beneficio las personas que hayan trabajado en la Antártida e Islas del Atlántico Sur, de acuerdo al mencionado Decreto 4257/68; en ambos casos a los 55 años de edad.

Trabajadores Ferroviarios tienen este derecho siempre que hayan realizado tareas de maquinista o su equivalente, foguista o equivalente, cambista o capataz de cambista, aspirante de conducción o señaleros ferroviarios. También deben cumplir 30 años de servicios y tener 55 años los hombres y 52 las mujeres.

Entre los trabajadores gráficos, se pueden jubilar a los 55 años tipógrafos y linotipistas, bajo relación de dependencia. Asimismo, los mineros que realizan trabajos a cielo abierto.

El personal de la industria cárnica puede jubilarse a los 55 años en el caso de los hombres y con 50 años en el de las mujeres, aunque con 30 años y 27 años de aportes respectivamente.

Dentro del sector de Salud, acceden a la jubilación anticipada para personas que hayan realizado tareas de contacto directo con los pacientes de leproserías, salas o servicios de enfermedades infecto – contagiosas, hospitales de alienados o establecimientos de asistencia de diferenciados mentales. También quienes hayan trabajado en Sanatorios y Hospitales en tareas de radioscopía.

A qué edad pueden tener una jubilación los docentes en la Argentina

Lo mismo ocurre con los hombres que hayan trabajado en seguridad operativa industrial, con función permanente en plantas de elaboración o fraccionamiento de combustibles líquidos de primer grado. Y se suma el personal de servicios eléctricos.

En el caso del rubro de transporte de carga, el personal dedicado a la construcción de vehículos automotores de transporte de carga bajo relación de dependencia, puede retirarse a los 55 años de edad, con solo 25 años de aportes. Lo mismo corre para hombres y mujeres de la Construcción, con al menos 12 de los últimos 15 años trabajados en el sector.

El último grupo mencionado por La Capital son los conductores de ómnibus o vehículos de transporte colectivo de personas pertenecientes a líneas urbanas, interurbanas o de larga distancia. Los hombres obtendrán su jubilación a los 55 años y las mujeres a los 52, con al menos 30 años de servicio.