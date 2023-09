Gráfico: ¿qué países de la región tienen más nómadas digitales?

Los nómadas digitales abrazaron con fuerza la era digital, utilizando la conectividad global a su favor para viajar por el mundo o dentro de su país mientras trabajan de manera remota para su empleador.

El concepto de "nómadas digitales" hace referencia a los profesionales que, en lugar de estar atados por su trabajo a una ubicación fija, aprovechan la tecnología para realizar sus tareas desde cualquier lugar del mundo.

Pueden trabajar desde la playa, una cafetería en París o una montaña en los Andes. Esta libertad les permite explorar el mundo mientras ganan dinero.

En Latinoamérica este estilo de vida es aspiracional casi para el 100% de los trabajadores, según reveló un reciente estudio de Bumeran, la plataforma de avisos de empleo y búsqueda de trabajo de Jobint. No en todos los empleos los líderes permiten que sus empleados se desempeñen de manera remota ni se promueve el estilo de vida nómade, indicaron los consultados de toda la región.

¿Cuántos nómades digitales hay en Latinoamérica?

Un estudio que Bumeran adelantó a iProfesional, realizado entre casi 14 mil de sus usuarios (3.244 de ellos de Argentina), confirma que tras la pandemia y con la ampliación del trabajo a distancia, el verdadero aspiracional de los jóvenes talentos -y de los no tan jóvenes también- es trabajar de manera remota mientras viajan y recorren el mundo.

"Esta tendencia del ser humano a querer recorrer el mundo no es algo nuevo, pero gracias a la tecnología hoy es posible hacerlo para una gran cantidad de talentos. Y eso se cristaliza en que la flexibilidad respecto a los horarios y la ubicación geográfica desde donde se trabaja es una de las principales demandas de los trabajadores a la hora de elegir un empleo", explicó Federico Barni, CEO de Jobint.

Alrededor del 11% de los trabajadores en la región fueron o son nómadas digitales

La investigación destacó que, a pesar de la aspiración de desempeñar sus labores mientras viajan por todo el mundo, solo uno de cada 11 trabajadores en América Latina, dentro de los cinco países analizados, logró cumplir este sueño de ser un nómada digital.

De todos los encuestados en Argentina, un 12% viajó o viaja por el mundo mientras trabaja de manera remota. En Chile y en Panamá el porcentaje se reduce a 10% y en Ecuador al 8%. Solo es mayor en Perú, donde la plataforma de Jobint registró un 15% de nómades digitales.

Dentro del grupo de personas que logró realizar la transición hacia el estilo de vida de los nómadas digitales, la mayoría contó con contratos laborales que les permitieron trabajar de forma remota. Es decir, mientras viajaban por el mundo, estaban en relación de dependencia con su empleador.

Es la mayoría de los casos en todos los mercados relevados de la región: el 65% de los nómades digitales de Panamá, el 63% de los de Perú, el 54% de los de Argentina, el 53% de los de Ecuador y el 51% de los de Chile.

Luego se ubicaron quienes son emprendedores con negocio propio o quienes trabajan de manea freelance, y en esas categorías los porcentajes si empiezan a variar.

Por ejemplo, en la Argentina los freelancers nómades digitales fueron más que los autónomos (29% vs. 17% respectivamente). Algo similar ocurre en Chile, en donde los freelance son el 27% y los emprendedores el 22 por ciento.

Bajo qué modalidad trabajan los nómades digitales latinoamericanos

En otros países de la región está más parejo, como en Ecuador, donde los emprendedores fueron el 24% y los independientes solo un punto porcentual menos. O en Panamá, donde la relación fue de 18% a 17% respectivamente.

En Perú, de acuerdo al registro de Bumeran, hay más diferencias hacia el lado de los que tienen su propio negocio -el 20% de los nómades digitales- en relación al 17% de los cuentapropistas.

Empresas argentinas y los nómades digitales

En la Argentina, el 23% dijo que no puede llevar a cabo ese objetivo de vivir como nómda digital debido a que la compañía a la que presta servicios no lo permitiría y no están en condiciones de cambiar de empleo. Otro 9% no se anima.

Un 65% se limitó a decir vagamente que el estilo de vida nómade "no es algo simple de lograr". Solo el 43% conoce a alguien que es o fue nómada digital, un porcentaje más elevado que en otros países de la región (donde el promedio es de 34%).

A contramano de lo anterior, solo el 35% de los argentinos dijo que la organización en la que están permite a las personas ser nómadas digitales. Fue el país con el menor porcentaje: en Chile lo hace el 40%, en Ecuador y Perú el 38%, en Panamá el 36%.

Entre el 75% y el 80% de los casos cree que este estilo de vida no se permite ni se promueve en las empresas porque el trabajo se realiza en modalidad presencial.

El 54% de los argentinos consideró que en su organización no le dan relevancia a ese beneficio, el 30% asegura que desde la empresa incentivan a los empleados a que lo hagan y el 16% afirma que si bien está permitido, sugieren no hacerlo.