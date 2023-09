Cuál es el sueldo de una secretaria por 8 horas

Las asistentes administrativas suelen ser la columna vertebral de toda empresa. Son las que mantienen el día a día funcionando, las que resuelven todo tipo de problemas, las que todo el mundo en la compañía conoce. Pero, ¿cuál es el sueldo de secretaria por 8 horas de trabajo diarias?

Muchas personas consideran esta área de trabajo como una carrera corta y sencilla de realizar. Incluso piensan que se puede hacer sin tener título ni experiencia. Pero están equivocados, en todos los países hay entidades que forman a las asistentes ejecutivas y muchas de ellas también cuentan con títulos de grado, en áreas comerciales y de administración, o realizan la carrera de secretariado ejecutivo que se imparte incluso en universidades nacionales de la Argentina.

Son las que llevan la agenda y manejan las cuentas, coordinan y organizan las reuniones, gestionan viajes o reintegros de gastos, filtran y redactan mensajes, mantienen los archivos, entre otras tareas que son de su competencia. Es decir, son la verdadera mano derecha de los jefes y las que muchas veces deben seguir el ritmo acelerado y las largas jornadas de los dueños y líderes de empresas, aunque ellas cobren un sueldo de secretaria por 8 horas nada mas.

Entonces, ¿de cuánto es un sueldo de secretaria por 8 horas en la Argentina en este momento?¿Pueden trabajar part-time o por horas?

¿Cuánto cobra una secretaria 2023 Argentina?

A diferencia de lo que ocurre con otros puestos dentro de las empresas, por lo general las secretarias no están agremiadas a un sindicato propio de su actividad sino que les puede corresponder el sindicato o asociación de personal jerárquico de la actividad a la que se dedica la empresa en la que trabajan.

Cuál es el sueldo de secretaria por 8 horas de trabajo en Argentina en 2023

Por eso no se cuentan con datos de cuánto es el sueldo de secretaria por 8 horas de trabajo full-time de acuerdo, por ejemplo, a un convenio colectivo de trabajo.

Muchas veces son empleadas fuera de convenio y deben dialogar directamente con los jefes o con el área de Recursos Humanos de la empresa en la que se desempeñan sobre cuánto quieren cobrar de sueldo de secretaria por 8 horas de jornada. Hay casos en los que su compensación variable, así como las de sus jefes -directores, ejecutivos, altos cargos, etc- está atada a la performance de la empresa en general.

Este contexto dificulta poder negociar o conocer cuánto gana de sueldo de secretaria por 8 horas una persona en la Argentina. Una de las fuentes que se pueden tomar es el portal Glassdoor, una plataforma internacional donde los usuarios dejan "reviews" de los empleadores y sueldos que han tenido en distintas posiciones y empresas.

En este caso, Glassdoor indica que el sueldo promedio para una secretaria en Argentina es de 96.520 pesos por mes, no se indica si se trata del valor neto o bruto, ni se diferencia por antigüedad.

Glasdoor también dice que la remuneración promedio de efectivo adicional para un secretaria en Argentina es de 21.520 pesos por mes, con un rango de entre 6.000 y 52.760 pesos mensuales declarados por los usuarios de la plataforma. No se indica tampoco si esos plus son los que se suman al sueldo de secretaria por 8 horas de trabajo.

¿Cuánto cobra una secretaria full time en Argentina?

Cuánto cobra de sueldo una secretaria full time este año en la Argentina

Glassdoor también diferencia a las secretarias ejecutivas. En ese caso, indica que el sueldo promedio para la posición en la Argentina es de 198.270 pesos por mes, a partir de los salarios declarados por los usuarios de la platafoma, que varían entre 90.000 y 295.616 pesos mensuales.

Otro parámetro que se puede tomar para conocer la media del sueldo de secretaria por 8 horas de trabajo o puestos full time, son los resultados que entrega Encuestas IT.

Está claro que sus relevamientos tienen que ver con empresas y áreas de tecnología, y que no en todas las compañías se pueden abonar los mismos salarios al personal administrativo y de back-office. No obstante, no dejan de ofrecer cierto parámetro para definir el sueldo de secretaria por 8 horas, por ejemplo.

Según los útimos datos de Encuestas IT, los sueldos para puestos de administración y oficina en Argentina 2023 son de media 192.000 pesos mensuales. No se aclara si esa cifra corresponde al sueldo de secretaria por 8 horas o trabajo full time, ni si se trata del salario neto o bruto de esas profesionales.

Si se brindó un dato interesante sobre quiénes ocupan esa posición: el 65% de la muestra de esta posición que tomó Encuestas IT indicó pertenecer al género femenino, mientras que el 29% indicó pertenecer al género masculino.

Otro dato fundamental que entrega Encuestas IT sobre el sueldo de secretaria por 8 horas, es que si bien la media es de 192.000 pesos mensuales, aquellas personas que tienen mucha experiencia en el trabajo y se dedican a esta área pueden ganar alrededor de 681.818 pesos por mes.

Cuánto cobran por hora las asistentes o secretarias ejecutivas en Argentina

Con un nivel medio de experiencia laboral, el sueldo de secretaria por 8 horas promedio reportado en Encuestas IT es de 136.364 pesos mensuales, y para quienes inician en esta posición sin ninguna experiencia, es de 155.000 pesos por mes.

¿Cuánto cobra una secretaria por hora en Argentina?

Lo que cobra una secretaria que trabaja por horas en la Argentina probablemente resulte de un acuerdo entre esa profesional y su empleador, y dependa de la cantidad de horas de trabajo que se requieran, sus conocimientos técnicos, la experiencia, etc.

De acuerdo a los honorarios que figuran en la plataforma Talent.com para el puesto de secretaria en la Argentina, el sueldo promedio de secretaria por 8 horas de jornada es de 750.000 pesos al año, o de 385 pesos por hora.

Los cargos de nivel inicial comienzan con un ingreso de 705.000 pesos al año, mientras que profesionales más experimentados perciben hasta 954.000 pesos al año.