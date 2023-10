Cuánto me corresponde si me despiden de mi trabajo en blanco

Le puede pasar a cualquiera que lo echen del trabajo. Por eso todos los trabajadores y trabajadoras deben conocer que en caso de despido sin causa, les corresponde una indemnización.

La Ley de Contrato de Trabajo (N°20.744) en la Argentina protege de esta manera a quienes tienen trabajo registrado, popularmente conocido como trabajo "en blanco". Es decir, son las personas cuyo vínculo laboral está registrado por el empleador en la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

En el caso de las personas que tienen un trabajo informal, en caso de despido deberán tratar de llegar a un acuerdo con su empleador, o en caso contrario asesorarse para proceder legalmente para reclamar la indemnización por despido sin causa. Debérán comprobar en ese caso que prestaban tareas que no fueron reconocidas ante Anses.

Fuera de eso, a los que tienen trabajo registrado les corresponde una indemnización final por despido sin causa. El monto que procede se puede calcular con una simple fórmula. Te enseñamos a hacerlo.

¿Cuánto me tienen que pagar si me despiden en blanco?

Antes de conocer la fórmula para calcular la indemnización que te corresponde si te echan del trabajo, tenés que saber que tenés derecho a ella si el trabajo es en blanco y no se trata de un despido con causa.

Cuando el despido es con causa justificada, no es necesario sumar una indemnización a la liquidación final, que incluirá el último sueldo o el proporcional por los días trabajados antes de la desvinculación, más las vacaciones no liquidadas y plus, etc.

Despido sin causa: cómo calcular la indemnización al ser desvinculado del trabajo

Ahora bien, si el despido del trabajo es sin causa y solo por decisión del empleador, por ley procede hacer el cálculo de indemnización.

La indemnización debería incluirse en la liquidación final, que debe incluir todos los rubros o conceptos adeudados en cualquier momento:

Salario proporcional mes en curso (días trabajados)

mes en curso (días trabajados) Sueldo anual complementario (S.A.C - Aguinaldo ) proporcional

) proporcional Vacaciones no gozadas

Horas extras adeudadas de los últimos dos años

de los últimos dos años Comisiones adeudadas de los últimos dos años

adeudadas de los últimos dos años Bonus o premios adeudados

premios adeudados Cualquier concepto adeudado de los últimos dos años

Despido del trabajo: cuál es la fórmula para calcular cuánto te corresponde

Aguinaldo sobre vacaciones no gozadas y horas extras

Aguinaldo sobre otros conceptos adeudados

Indemnización por antigüedad

Mes de integración de despido

Indemnización sustitutiva del preaviso no otorgado (en casi de qu corresponda)

Aguinaldo sobre mes de integración, preaviso e indemnización por antigüedad

Esos son todos los ítems que le corresponden cobrar a una persona que tiene trabajo en blanco y lo despiden sin causa. El monto final variará de acuerdo al sueldo, aguinaldo, horas extras, si tiene o no bono y comisiones adeudadas, etc.

La indemnización y los ítems relacionados a la misma, proceden para los empleados y empleadas que llevan más de tres meses de trabajo en la empresa. Por último, la indemnización debe ser pagada en un plazo no mayor a 4 días hábiles del cese de los servicios prestados por el empleado.Este plazo de 4 días para el cálculo de indemnización comienza a correr desde el día siguiente al que el empleado recibe su telegrama de despido.

Ítems variables en la indemnización por despido

Despido sin causa: qué te tienen que pagar si te echan del trabajo

Analizaremos entonces cómo calcular algunos de los ítems que corresponden cuando hay un despido sin causa de un trabajo en blanco, y que varían de acuerdo a distintos factores.

Asimismo, la indemnización que corresponde por despido sin causa del trabajo suele ser una cantidad de sueldos que está determinada en el convenio colectivo de la actividad, y por eso varía con cada trabajo.

Por eso, para terminar de calcular cuánto corresponde por si te despiden estando en blanco, es necesario consultar cuántos sueldos indica el convenio colectivo de tu actividad o profesión que equivalen a la indemnización.

En caso de que no esté determinado nada al respecto en el convenio colectivo, la indemnización por despido sin causa se calcula con la siguiente fórmula:

Un (1) mes del mejor salario normal y habitual en bruto por cada año de servicio

O fracción mayor de tres meses tomando como base el mejor salario mensual, normal y habitual durante el tiempo de servicio, si este fuera menor de un año

Despido del trabajo: cómo calcular indemnización por antigüedad y preaviso

El salario bruto es el total que abona mensualmente el empleador por los servicios prestados, e incluye mucho más de lo que llega al bolsillo del trabajador. El salario neto es aquel que queda tras las deducciones y descuentos que por ley se le hacen a esa cantidad.

Otro ítem que varía es el de la antigüedad. Es decir, generalmente la indemnización que corresponde al despido se correlaciona con la cantidad de años que la persona llev en ese trabajo. El cálculo de indemnización indica que el empleador debe abonar 1 sueldo completo por año trabajado al empleado. Además, si trabajó una fracción de más de 3 meses, debe computarse como año completo en la indemnización.

Por otra parte, por ley el empleador debería dar un preaviso de despido. Por lo general, al efectuar un despido los empleadores y gerentes de Recursos Humanos prefieren no dar el preaviso y evitar que la persona siga prestando tareas en la empresa una vez que sabe que será desvinculado. Por eso, prefieren pagar la indemnización sustitutiva del preaviso no otorgado.

Cuánto le corresponde por este ítem al desvinculado o desvinculada también se relaciona con su antigüedad en el trabajo: corresponden 15 días de sueldo cuando el trabajador se encuentre en período de prueba; 1 mes extra de salario cuando el trabajador tenga una antigüedad de entre 3 meses y 5 años, y 2 meses de sueldo cuando lleve más de 5 años trabajando en la empresa.

Todos estos son datos que a los trabajadores y trabajadoras les conviene conocer y calcular por si a caso tengan que en algún momento negociar una salida convenida con la compañía. Es el caso de las propuestas de retiro voluntario, para las cuales la organización suele hacer una propuesta mucho más lucrativa que la indemnización simple por despido.