Qué salario se toma para la indemnización por despido

El cálculo de la indemnización por despido es muy complejo y se debe analizar cada caso en particular. Pero el salario es un factor determinante

El cálculo de la indemnización por despido es siempre una ecuación compleja para la cual conviene contar con el asesoramiento de un profesional. Pero muchos trabajadores desean al menos darse una idea de cuánto dinero les corresponde y para eso se fijan qué cantidad de salarios les debería pagar su ex empleador.

Muchas veces la indemnización se arregla de común acuerdo, antes de efectivizar el despido. Para esos casos es particularmente útil conocer cuántos salarios corresponden de indemnización.

También vale la pena aclarar que la indemnización suele corresponder a trabajadores en relación de dependencia registrados, cuando son despedidos sin lo que legamente se conoce como "justa causa" o motivo.

Claro que una persona que no se dedica a asesorar en temas de legislación laboral o contabilidad, puede fácilmente errar en este cálculo. Pero en líneas generales, para los empleos cuyo convenio colectivo de trabajo no especifica otra cosa, la que sigue es la fórmula para calcular la indemnización por despido.

¿Qué salario se toma en cuenta para la indemnización?

De acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo (N°20.744) en la Argentina a un trabajador que está en relación de dependencia registrada y es despedido sin justa causa le corresponde una indemnización económica.

Para hacer el cálculo de la indemnización por despido se toma el sueldo bruto, antes de los descuentos por obra social, sindicato, etc.

Los empleados en relación de dependencia tienen derecho a indemnización por despido sin justa causa

Lo que dice la Ley es que al empleado despedido le corresponde un mes de sueldo bruto -antes de los descuentos- por cada año trabajado o la fracción mayor de tres meses de sueldo, tomando como base la mejor remuneración (la más alta) percibida durante el tiempo de prestación de servicios.

También esa es la remuneración base que debe tener en cuenta un empleado al negociar una salida convenida con la compañía. Es el caso de las propuestas de retiro voluntario, para las cuales la organización suele hacer una propuesta mucho más lucrativa que la indemnización simple por despido.

El salario bruto es el total que abona mensualmente el empleador por los servicios prestados, e incluye mucho más de lo que llega al bolsillo del trabajador. El salario neto es aquel que queda tras las deducciones y descuentos que por ley se le hacen a esa cantidad.

En Argentina, son varias esas deducciones. Una es por la jubilación, que todos los meses descuenta 11% del salario bruto. A esto se suma otro 3% destinado a financiar el Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI. También se hace un pago de obra social, aunque muchos empleadores ofrecen cobertura de medicina prepaga a sus empleados. Y otra deducción es la cuota sindical, cuando el trabajador se encuentra agremiado.

¿Cómo se calcula la indemnización por despido en Argentina?

La indemnización por despido sin justa causa es básicamente el último pago que debe realizar un empleador a su empleado al finalizar el vínculo laboral, su liquidación final. Por eso, se liquida distinto del salario.

Para calcular la indemnización, se extrae del cálculo de que el empleador debe abonar 1 sueldo bruto completo por año trabajado al empleado. Además, si trabajó una fracción de más de 3 meses, debe computarse como año completo.

Cuál es el salario que se usa en el cálculo de indemnización por despido

A esto, en el caso de despido sin justa causa, se suman las vacaciones no gozadas, horas extras no pagadas de los últimos dos años, cualquier otro concepto adeudado de los últimos dos años, la indemnización por antigüedad, el mes de integración de despido, indemnización sustitutiva del preaviso no otorgado (en caso de que corresponda) el proporcional del aguinaldo por el tiempo trabajado y el aguinaldo sobre mes de integración, preaviso e indemnización por antigüedad.

Por "mes de integración del despido" se entiende al mes de salario que corresponde cuando el empleado es notificado un día diferente al último día del mes (30 o 31 según el mes).

Y una aclaración importante es que el empleado efectivo tiene derecho por ley a un preaviso de despido de un mes si tuviese una antigüedad menor a 5 años en el trabajo, y de dos meses si es mayor-y de 15 días si se encontrase en el período de tres meses a prueba-, aunque en la mayoría de los casos el empleador prefiere pagar la indemnización correspondiente en lugar de dar ese período de preaviso.

Otro dato importante es que el empleador tiene que abonar la indemnización por despido en un plazo de hasta 4 días hábiles tras la fecha de cese de los servicios prestados por el empleado que fue despedido (o que renunció). Los 4 días hábiles comienzan a contarse desde la fecha siguiente al día que figura en el telegrama de despido, o en el día de la fecha del telegrama de renuncia.

En caso de que el empleador no cumpla con este requisito, el empleado puede reclamar su indemnización vía telegrama o carta a documento.

Vale la pena recordar también que este cálculo de indemnización es el descrito en la Ley Nacional de Contrato de Trabajo antes mencionada. Pero algunas actividades tienen especificado otro tipo de cálculo de indemnización de despido en sus convenios colectivos de trabajo. Es el caso de los trabajadores de la Construcción, el Personal de Casas Particulares (empleadas domésticas), profesionales bancarios, periodistas, etc.

El empleador debe pagar la indemnización por despido en 4 días hábiles a más tardar

Y en el caso de los trabajadores fuera de convenio, según la ley el tope de la indemnización será el del convenio aplicable al establecimiento donde preste servicios o al convenio más favorable, en el caso de que hubiera más de uno.

Por último, la Ley menciona el cálculo de indemnización para trabajadores remunerados a comisión o con remuneraciones variables. En ese caso, el tope será de aplicación el convenio al que pertenezcan o aquel que se aplique en la empresa o establecimiento donde preste servicios, si éste fuere más favorable.