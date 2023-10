¿Cuánto cobra un mozo por hora en Argentina 2023?

Con la gastronomía siendo junto con la hospitalidad dos de las industrias qué más actividad están teniendo en la Argentina, las personas con habilidades y experiencia para trabajar de mozo seguramente tendrán muy buenas chances de conseguir o cambiar de empleo.

Los sueldos de mozo nunca fueron de los más altos del mercado laboral, y es un trabajo que suele requerir muchas horas para atender más de un turno por día incluyendo fines de semana y feriados.

Pero tiene también muchas cosas positivas: dependiendo del lugar donde se presten tareas y de la propia habilidad, se pueden ganar buenas propinas, y si se cuenta con experiencia, un mozo puede trabajar en relación de dependencia y ganar además dinero extra por hora en hoteles y eventos. Asimismo, el de mozo es un trabajo que se presta para hacer buen dinero trabajando en temporada alta en destinos turísticos, en Argentina o en el exterior.

Te contamos cuánto puede ganar un mozo por hora y por mes, dependiendo de dónde trabaje y de las propinas que sus propias habilidades le sepan conseguir.

¿Cuánto se paga la hora de Mozo 2023?

Lo que gana un mozo en Argentina se determina por su salario, más sus beneficios y las propinas que consiga. Esos dos ítems tan variables, que dependen en muchos casos de la ubicación del establecimiento donde el mozo trabaja y del poder adquisitivo de la clientela del lugar, hacen que sea imposible responder unívocamente cuánto gana por hora este profesional de la gastronomía.

Además, vale la pena recordar que el gremio al cual pertenecen los mozos -la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA)- define en paritarias salarios mensuales para estos trabajadores y trabajadoras, no hay un pago legal por hora.

Cuánto cobra un mozo por hora en Capital Federal en 2023

Los mozos generalmente están comprendidos en la categoría 6 de esta escala salarial, que incluye a Mozo de salón, Mozo de vinos, Camareros/as, Barman, Mozo de piso, Maitre de niños, Postrero, Capataz de sala y Mozo comedor de niños, entre otros puestos.

Eso no significa que un mozo no pueda cobrar por hora, por ejemplo, cuando debe asistir a un evento o actividad, etc. Pero son convenios particulares con el empleador. Generalmente, los mozos están mensualizados y no jornalizados.

De hecho, la cantidad de días y horas que trabaje un mozo en Argentina es uno de los factores que influyen en su sueldo. Por ejemplo, en el portal de reviews de empleadores Glassdoor, se menciona un promedio salarial de 170.000 pesos mensuales, pero no se aclara de si se trata de un trabajo full-time. Asimismo, en ese promedio se relevan más de 400 salarios de mozos de todo el país. Los que más ganan declararon en la plataforma ganar 240.000 pesos por mes.

En una plataforma similar, Talent.com, se indica que "el salario mozo promedio en Argentina es de 898.560 pesos al año o 461 pesos por hora."

¿Cuánto gana un mesero en Argentina 2023?

Bartender, mozo, barista, son profesiones del rubro de la gastronomía que tienen amplia salida laboral, así sea trabajando para terceros como con un emprendimiento propio.

Los mozos pueden trabajar en restaurantes, cafeterías, clubes, balnearios, hoteles, empresas de catering, bares, entre otros tipos de compañías.

Cuánto cobra un mozo por hora en la Argentina en 2023

En cada uno de esos rubros los requerimientos son diferentes, y también el salario que se gana como mozo. Asimismo, de acuerdo a la clientela del lugar y de su poder adquisitivo, se pueden ganar o no buenas propinas trabajando como mozo, e incrementar así los ingresos por hora en esta profesión.

Más allá de estas diferencias, al cierre de este artículo lo que indica como sueldo mensual de mozos en Argentina la última paritaria de UTHGRA (categoría 6) es lo siguiente:

En la zona de Capital Federal y AMBA, el sueldo de octubre será un

básico de 187.596 pesos más una suma de 56.279 para quienes se desempeñan en establecimientos clase D;

más una suma de 56.279 para quienes se desempeñan en establecimientos clase D; 194.151 pesos más suma no remunerativa de 58.240 para los de locales clase C;

más suma no remunerativa de 58.240 para los de locales clase C; 223.351 pesos más otros 67.005 pesos en la categoría B;

más otros 67.005 pesos en la categoría B; 267.295 pesos y un monto de 80.189 pesos en la A;

y un monto de 80.189 pesos en la A; y en el caso de categoría "especial", el sueldo será de 221.392 pesos y la suma de 66.418 pesos

Cuál es el sueldo por hora de un mozo en el interior del país en 2023

En el Interior del país, un mozo cobrará lo siguiente en octubre:

un sueldo básico de 170.045 pesos y suma no remunerativa de 51.013 pesos, para locales de categoría D;

básico de 175.832 pesos y el extra de 52.750 pesos en establecimientos categoría C;

Salario de 198.906 pesos y monto no remunerativo de 59.672 pesos en la categoría B

238.638 pesos de sueldo más 71.591 pesos extra en la categoría A

y 252.912 pesos de básico a los que se suman 75.874 pesos en octubre en establecimientos de categoría "especial"

El último acuerdo paritario de la UTHGRA fue firmado a fines de mayo, y abarca los incrementos salariales para mozos y otros profesionales del rubro gastronómico hasta abril de 2024. La suba se dividió de la siguiente manera:

30% no remunerativo para julio, agosto y septiembre;

30% para octubre, noviembre y diciembre 2023;

30% para enero, febrero y marzo 2024;

30% para abril 2024.

Cuánto puede cobrar un mozo por hora trabajando en la Argentina en 2023

En aquella instancia, el gremio logró un alza de 120% interanual, además de una suma extraordinaria de 25.000 pesos a pagar en junio. Es decir, los salarios de los mozos en Argentina tendrán sumas no remunerativas y cada tres meses un nuevo básico, hasta cerrar el período que implica la paritaria.

Los salarios de mozos consignados por UTHGRA son para empleos mensualizados de 8 horas diarias y 48 horas semanales. A los valores se suma un plus por antigüedad, además del 10% si el empleador no provee la comida, otro 10% por asistencia perfecta, un 12% por complemento del servicio, y un 6% extra por zona que deben pagar las compañías de Capital Federal y Zona Norte de Gran Buenos Aires.