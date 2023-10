¿Cuánto cobran los pasantes y los jóvenes profesionales en la Argentina?

Ingresar en una gran empresa mediante una pasantía o práctica profesional es el sueño de muchos jóvenes. Las oportunidades son variadas: tan solo en los últimos meses, nada menos que Unilever, Techint, Los Grobo y Nissan abrieron convocatorias.

Pero las diferencias entre pasantes y jóvenes profesionales van más allá de la cantidad de materias o de que tan cerca que estén de recibirse de su carrera de grado. Se diferencian también por cuánto cobran y la cantidad de horas que pueden trabajar en una empresa.

En ambos casos, el principal activo que obtiene el "trainee", pasante, practicante o joven profesional, es la inserción en el mercado laboral. Un factor importante si se tiene en cuenta que el desempleo impacta el doble en los jóvenes que en la población general, y que el principal obstáculo es la falta de experiencia.

Pero aún así, los pasantes obtienen además una asignación estímulo, no un sueldo. El vínculo se rige por la Ley de Pasantías (Ley 26.427) y no hay una relación laboral entre la persona y la empresa. Estas y otras diferencias son importantes a la hora de participar de un programa de pasantías o de jóvenes profesionales. Además, el monto que perciben como asignación estímulo es muy variante, determinado por cada empresa, por eso no es sencillo conocer cuánto se paga en este tipo de iniciativas.

¿Cuánto cobra un pasante en la Argentina 2023?

Como mencionamos, para que exista un programa de pasantías el vínculo entre un estudiante universitario con la empresa en la que concretará el programa debe regirse por la Ley 26.427 y solo se efectúa por un convenio entre la compañía y la facultad en la cual está inscripto la persona seleccionada.

La experiencia es considerada primordialmente como instancia de aprendizaje, no como un empleo, y no puede obstaculizar la experiencia académica. De hecho, la persona debe permanecer como alumno regular durante todo el tiempo que dure la pasantía. Además, se debe asignar un tutor que sea de la empresa para que lo acompañe, y un plan de pasantía sumamente delimitado, acorde al plan de estudios de la universidad.

Qué diferencia hay entre pasantías y un programa de jóvenes profesionales

A diferencia de lo que ocurre con los jóvenes profesionales, el pasante por ley solo puede trabajar 20 horas semanales como máximo. Debe contar con cobertura médica y ART para desempeñar sus tareas, y puede ser pasante como mínimo 2 meses y como máximo 12, con la chanche de renovar la pasantía por 6 meses más.

De acuerdo a la última Guía Salarial de Adecco Argentina, realizada en base a los salarios que abonan 318 empresas en el país, un pasante puede ganar:

En el Área Metropolitana de Buenos Aires: entre 108.000 y 180.590 pesos mensuales en una empresa chica, entre 129.630 y 248.077 en una mediana, y entre 164.450 pesos y 341.746 pesos en una grande.

entre 108.000 y 180.590 pesos mensuales en una empresa chica, entre 129.630 y 248.077 en una mediana, y entre 164.450 pesos y 341.746 pesos en una grande. En una firma del centro del país : entre 113.657 y 181.856 pesos por mes en una pequeña empresa, entre 126.957 y 185.125 pesos en una mediana y entre 167.966 y 310.486 en una grande.

: entre 113.657 y 181.856 pesos por mes en una pequeña empresa, entre 126.957 y 185.125 pesos en una mediana y entre 167.966 y 310.486 en una grande. En una compañía de la región de Cuyo : de 147.643 a 149.986 pesos mensuales en una empresa chica, de 123.983 a 185.165 pesos en una mediana, y de 166.684 a 232.084 pesos en una grande.

: de 147.643 a 149.986 pesos mensuales en una empresa chica, de 123.983 a 185.165 pesos en una mediana, y de 166.684 a 232.084 pesos en una grande. En el Noreste o Noroeste del país: de 103.904 a 145.451 pesos por mes en las compañías más pequeñas, de 123.322 a 194.948 pesos en una mediana y de 175.418 a 224.643 en una grande.

del país: de 103.904 a 145.451 pesos por mes en las compañías más pequeñas, de 123.322 a 194.948 pesos en una mediana y de 175.418 a 224.643 en una grande. Y en la Patagonia, de 138.229 a 236.961 pesos en una chica, de 174.780 a 317.784 en una mediana, y de 227.779 a 382.212 pesos en una grande.

De acuerdo a Adecco, los pasantes "realizan tareas específicas y variadas de acuerdo con el programa de pasantía convenido con la facultad, siendo supervisado en todo el desarrollo del entrenamiento". Además, reporta a un superior en cada una de las áreas, tiene estudios universitarios en curso y no cuenta con experiencia laboral comprobable.

Vale la pena recordar que las asignaciones estímulo por pasantías no siguen el mismo régimen de las compensaciones de salarios en relación de dependencia, y que son por puestos de 20 horas semanales o de 4 horas diarias y cinco días por semana.

Cuánto pueden ganar los jóvenes profesionales en la Argentina

Asimismo, una pasantía no convierte al estudiante en un empleado o empleada legalmente hablando. No se genera un registro en el Sistema de Seguridad Social que vincule a la compañía con la persona como empleador, y esa es la principal diferencia con un programa de jóvenes profesionales.

¿Cuánto cobra un joven profesional en Argentina 2023?

Como mencionamos, es muy valioso contar con información que promedie lo que varias empresas abonan a los jóvenes profesionales en la Argentina, ya que es un dato que no es tan conocido.

De acuerdo a la Guía Salarial de Adecco 2023, los jóvenes profesionales perciben las siguientes remuneraciones en empresas de Argentina:

En el Área Metropolitana de Buenos Aires: de 354.884 a 589.221 pesos mensuales en empresas chicas, de 413.100 a 680.000 pesos en las medianas, y entre 450.000 y 798.504 pesos en las grandes.

de 354.884 a 589.221 pesos mensuales en empresas chicas, de 413.100 a 680.000 pesos en las medianas, y entre 450.000 y 798.504 pesos en las grandes. En la región Centro del país : entre 305.204 y 382.343 pesos en una empresa chica, entre 243.304 y 400.000 pesos en una mediana, y entre 399.800 y 674.258 pesos en las grandes.

: entre 305.204 y 382.343 pesos en una empresa chica, entre 243.304 y 400.000 pesos en una mediana, y entre 399.800 y 674.258 pesos en las grandes. En la región de Cuyo : de 272.167 a 424.275 pesos en empresas chicas, de 398.138 a 547.470 pesos mensuales en las medianas, y de 350.863 a 614.372 pesos, según reportaron las empresas a Adecco.

: de 272.167 a 424.275 pesos en empresas chicas, de 398.138 a 547.470 pesos mensuales en las medianas, y de 350.863 a 614.372 pesos, según reportaron las empresas a Adecco. En el Norte del país : de 270.855 a 332.163 pesos mensuales en firmas pequeñas, de 346.218 a 485.906 pesos en las medianas, y de 363.217 a 574.801 pesos en las grandes.

: de 270.855 a 332.163 pesos mensuales en firmas pequeñas, de 346.218 a 485.906 pesos en las medianas, y de 363.217 a 574.801 pesos en las grandes. En la Patagonia: de 360.999 a 592.630 pesos en las más chicas, de 528.091 a 665.870 pesos mensuales en las medianas, y entre 454.446 y 772.517 pesos en las grandes.

Adecco describe de la siguiente manera a los jóvenes profesionales: "Lleva a cabo tareas específicas y variadas, las cuales son previamente designadas de acuerdo con el área en la que se ha incorporado y/o rotado, siendo supervisado en todo el desarrollo de las tareas. Reporta a un superior dentro de cada una de las áreas." Es, además, una persona que no tiene experiencia laboral y cuenta con estudios universitarios finalizados o está en su último año de cursada."

Qué empresas seleccionan pasantes y jóvenes profesionales

Más allá de que el joven profesional puede ya no ser alumno de una entidad académica y de que puede trabajar tiempo completo, las diferencias con los pasantes radican en que el joven profesional si pasa a ser empleado o empleada de la empresa.

La ventaja de esta experiencia, que también es de aprendizaje y de inserción en el mundo laboral, es que generalmente se rota por varias áreas de la compañía, obteniendo una experiencia transversal y no unívoca de cómo se maneja el negocio. También se suele participar en proyectos reales de la organización y se accede a mentoría y contactos profesionales.

Hasta hace unos años, en la Argentina los programas de jóvenes profesionales eran utilizados por las empresas para captar jóvenes de alto potencial, hacerlos rotar rápidamente por varias áreas de la compañía de manera que tuvieran un "fast track" de su carrera y del conocimiento del negocio –que no se logra con un ingreso efectivo tradicional- y luego de finalizado, incorporarlos en relación de dependencia.

Pero desde hace algunos años la modalidad dejó de incluir necesariamente la incorporación efectiva tras completar el programa, y hoy depende de las necesidades de la compañía al momento de esa finalización.