Más de la tercera parte de las grandes compañías que operan en la Argentina darán 6 aumentos de sueldo a sus empleados fuera de convenio este año. Otro 7% planea hacerlo todos los meses.

"Por ahora, para el año 2024 las estimaciones de aumentos salariales para este mismo personal son de entre 157% y 217%, siendo el promedio de 188%", dijo Marcela Angeli, Directora de Work & Rewards de WTW.

"Esto surge del 60% de empresas que ya tiene definido un presupuesto salarial, hay un 40% que aún no lo tiene definido. Esto es llamativo siendo que años anteriores a esta altura del año casi el 90% de las empresas tenían ya esto definido. Esto seguramente es parte de la alta incertidumbre que las empresas tienen hoy respecto a cómo será el 2024", añadió la directiva.

La encuesta se realizó a 431 grandes empresas y filiales de multinacionales, entre el 23 de febrero y el 4 de marzo. En promedio, proyectan una inflación de 201% anual para 2024.

Aumentos de sueldo 2024

El 22% de las empresas mantendrá los cuatro ajustes salariales por año que se imponían como tendencia a esta altura en 2023. La mayoría, el 32% dijo que dará 6 aumentos salariales y un 7% ya dice que dará un alza cada mes.

En resumen, el 61% de las compañías que participaron de la encuesta flash dijeron que darán 6 o más aumentos salariales.

Que aumento de sueldo planificaron para este año las grandes empresas

"Del presupuesto del 188% para total año, las empresas planifican otorgar 45% en el primer trimestre y 90% en el primer semestre", clarificó Angeli.

Logística y transporte se plantea como el sector que dará los mejores incrementos este año (254%), seguido de Comunicación y entretenimiento (225%), Retail (223%), la Industria (205%) y las aseguradoras (196%)

Luego de eso, la diferencias intersectoriales comienzan a achicarse, hasta llegar a los sectores que ya se plantean los menores aumentos de sueldo para 2024: la industria petrolera (182%), Hierro, Aluminio, Minero y Metalurgia (180%), Energía y Ciencias de la Salud con 185%, y finalmente la Construcción, que siendo uno de los rubros con peores perspectivas para el empleo, solo ofrecería 166% de alza este año.

Recrudeció el solapamiento

Otro dato interesante que revela la encuesta de WTW es que en el 38% de las empresas relevadas hoy existe solapamiento salarial entre personal dentro y fuera de convenio. Y en el 35% de esos casos, esa situación surgió en 2023.

Cuando se da, el solapamiento se produce en un 16% de la nómina en promedio. Hay un 21% de las compañías que no hizo nada para evitar esa situación ni planea hacerlo y otro 34% lo tiene bajo análisis.

De la mitad de las compañías que sí instrumentaron alguna medida contra el solapamiento, el 17% optó por aumentos salariales diferenciados, otro 10% dar el mismo porcentaje de ajuste y el 8% otorgó beneficios diferenciales para saldar esa brecha en los sueldos.

¿Qué pasó con los sueldos en 2023?

Cuánto perdieron los salarios fuera de convenio contra la inflación en 2023

Esta segunda encuesta del año de WTW permite dar el panorama completo de lo que ocurrió con los salarios de empleados fuera de convenio en 2023, ya que se finalizó la pequeña actualización extra o "catch up" que muchas de las grandes empresas suelen aplicar cuando se trata de años de pérdida de poder adquisitivo.

Fue un año de "derrota por goleada" para los sueldos en la Argentina, incluso en estos casos en los que se trata de empleos de calidad. La inflación considerada en el presupuesto salarial había terminado en diciembre en 190% anual, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos reflejó que en realidad el alza de precios y tarifas en 2023 fue del 211,4 por ciento anual.

En ese marco, la media de aumento de sueldo que consiguieron los empleados fuera de convenio, incluyendo ese pequeño "catch up" otorgado en los primeros meses de 2024, fue de 189%. La encuesta de WTW remarca que en ese caso, el 31% de las compañías lograron empatar la inflación. Pero de las que no hicieron "catch up" solo lo consiguió el 8%, y el promedio salarial que ofrecieron fue de 162% en 2023.

Si se plantea un "top 5" de los sectores que mejor pagaron en 2023, WTW destacó en primer puesto a los Bancos y entidades financieras, cuyo promedio fue de 211% anual con "catch up" y de 186% las que no hicieron esa pequeña compensación este año.

En segundo puesto, con 203% y 184% respectivamente, quedaron las compañías del sector de Hierro, Aluminio, Minero y Metalurgia. La industria petrolera dio 204% a los que recibieron "catch up" pero solo 182% a los que no. La de Retail en cuarto puesto quedó en 199% para los que tuvieron un extra este año y en 180% para los empleados sin "catch up", y en el último puesto del top 5 quedó el sector industrial, con 200% y 179% de incremento el año pasado, respectivamente.

Así es que para este año ya se pueden vislumbrar las industrias que mejores aumentos de sueldo darán a sus empleados fuera de convenio, y es probable que tengan que incrementar la cantidad de ajustes otorgados en 2024.