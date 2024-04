Son muchas las personas que quieren adentrarse en el campo profesional de la programación pero la mayoría no sabe por dónde empezar. Una opción puede ser especializarse en aquellos lenguajes informáticos donde hay poca oferta de talento y que por ello se pagan muy bien.

Si bien en todas las áreas de desarrollo de software hay pleno empleo y la demanda de profesionales supera ampliamente la oferta, en algunas tecnologías esa escasez se agudiza. Esto se da cuando un sistema es demasiado nuevo y no mucha gente tuvo experiencia o formación con él, pero también cuando el lenguaje está cayendo en desuso y pocos profesionales se dedican a ello.

Los especialistas coinciden en que esto último está ocurriendo con el COBOL, uno de los lenguajes informáticos más antiguos –la programación de mainframes está cumpliendo 60 años- que aún se utiliza en muchas de las grandes empresas.

Los talentos jóvenes o semi-senior que sepan COBOL son contados, generando por un lado un "pool" muy pequeño de personas que puedan ocupar posiciones de esa jerarquía en las empresas que aún usan ese lenguaje. Por otro lado, un bache muy difícil de llenar en el pipeline de grandes compañías tradicionales como los bancos, a medida que sus líderes IT se vayan retirando.

¿Qué es el COBOL y para qué sirve?

El COBOL (Common Business Oriented Language) y la tecnología mainframe continúan sosteniendo sistemas críticos en los bancos, financieras y sistemas de pago, empresas de seguros, en software de gestión -de inventarios, planificación de recursos empresariales (ERP) y gestión de relaciones con los clientes (CRM)-, en distintas áreas de Gobierno, etc.

Fue uno de los lenguajes más utilizados para crear sistemas modulares en empresas grandes en sus inicios, a mediados de los ’60, y su migración es extremadamente compleja y costosa. Por eso es que aún muchas de esas organizaciones tienen sus sistemas en COBOL y siguen necesitando profesionales que manejen ese lenguaje que está caído en desuso en favor de otros más modernos y versátiles como el JavaScript o el React.

Qué es el COBOL y por qué sus expertos ganan buenos sueldos

"Aunque es un lenguaje que se originó en los años 60, COBOL sigue siendo ampliamente utilizado hoy en día, especialmente en sistemas que requieren un alto grado de fiabilidad y procesamiento de grandes volúmenes de datos", dijo a este medio Fabián Tatasciore, CEO de IT Patagonia. "Las organizaciones que lo conservan "suelen ser aquellas que tienen sistemas críticos para la operación del negocio y fueron creados en este lenguaje en entornos mainframe. Generalmente requieren mantenimiento, actualización o integración con tecnologías más modernas", amplió.

Tatasciore mencionó también que los tipos de proyectos en los que trabajan los profesionales de COBOL pueden variar desde mantenimiento de sistemas existentes y su optimización, hasta el desarrollo de nuevas funcionalidades o módulos para integrarse con sistemas más modernos. "También puede incluir la migración de sistemas COBOL a plataformas más nuevas, aunque manteniendo la lógica de negocio crítica que estos sistemas ejecutan", dijo el directivo de IT Patagonia.

Escasez de talento COBOL

"Las empresas que usan COBOL probablemente estén teniendo algún nivel de fuga de talento, ya que todos los programadores jóvenes prefieren manejar JavaScript," dijo a este medio Alan Gosiker, selector IT especializado en startups.

Gosiker lo evalúa en base a su experiencia con emprendedores, ya que su consultora ya colaboró en la conformación de equipos de más de 150 compañías. La transferencia de talentos entre la banca y las nuevas fintech no es poco frecuente. Y esas modernas organizaciones prefieren el JavaScript.

En la misma línea, Maximiliano Firtman, programador, consultor y conferencista, consideró que para los nuevos talentos el COBOL no parece ser "ni cool ni divertido, es probable que los que recién empiezan ni sepan qué es".

"Es verdad que no se consiguen juniors (que sepan COBOL). Suele pasar eso con tecnologías que pasan de moda, pero como sigue habiendo muchos sistemas desarrollados con él y andan, nadie los va a cambiar", añadió.

En qué sectores suele haber trabajo para especialistas en COBOL

Por otro lado, a medida que dejó de usarse, el COBOL también se dejó de enseñar en los distintos programas de capacitación de nuevas tecnologías, y no se generan demasiados profesionales que puedan operarlo. IT Patagonia, que junto a IBM y Codeki está brindando capacitaciones respecto de este tema, calculan que el COBOL no se enseña en el 70% de los programas educativos.

También insisten en que puede ser una buena opción para personas con experiencia que quieran adentrarse rápidamente en el área de tecnología. Aseguran que un principiante de COBOL puede ganar en el mercado argentino sueldos de 600.000 pesos, y que los programadores con más experiencia perciben salarios de hasta 2,4 millones de pesos por mes.

"La edad promedio a nivel global de los programadores de COBOL es mayor a los 55 años. Con lo cual cuando se retiren habrá una falta aún mayor de talento", anticipan también desde IT Patagonia.

Pero todas estas situaciones solo vuelven más atractivas las oportunidades para profesionales que si decidan adentrarse en COBOL; una decisión que no es para cualquiera.

A quiénes les conviene estudiar COBOL

Como mencionamos, el campo laboral del COBOL y mainframe es particular. Entonces Tatasciore reconoce que, si bien cualquiera puede encontrar interesante esta tecnología, será más natural para aquellos que están haciendo carreras ligadas a Ingeniería o Sistemas.

Cuánto puede ganar con y sin experiencia un programador que sepa COBOL y mainframe

"Las personas con atención al detalle y pensamiento analítico orientadas a resolución de problemas también tendrán mayor facilidad. Por supuesto, la paciencia y perseverancia conforman la clave para aprender cualquier lenguaje de programación. Si además tenés: fundamentos de programación, comprensión de sistemas empresariales, habilidades de lectura de código" tenés medio camino hecho, afirmó.

A Firtman por su parte le pareció que enfocarse profesionalmente en nichos como este puede ser hoy una buena inversión para programadores junior a los que les esté costando conseguir trabajo. "Los lenguajes que ‘pasaron de moda’ son buenos nichos. No va a ser lo más divertido del momento, pero posiblemente consigan trabajo más rápido. COBOL es uno de ellos, PHP puede ser otra tecnología que está entrando en la misma fase donde costará conseguir juniors que la conozcan", describió el experto y también autor de libros sobre programación.

Gosiker coincide en que no desaconsejaría la formación en COBOL, ya que hay muchas oportunidades laborales para especialistas en ese lenguaje en Bancos, Gobierno, Empresas de transporte que lo usan en su "core".

"Y se paga bien en general, no es la estrella en el mundo startup pero se ofrecen buenas remuneraciones porque es delicado y por la escasez de expertos", añadió.

¿A quén le convendría estudiar COBOL para dedicarse profesionalmente a eso? "A alguien que esté buscando algo más estable a largo plazo y que le guste la tecnología, considerando que es de la industria ‘tradicional’ Y en términos generales, las empresas de ese tamaño suelen ofecer más estabilidad que una startup", opinó Gosiker.

A pesar de ser considerado por algunos como un lenguaje "antiguo", el COBOL sigue siendo vital en los sistemas críticos de muchas empresas y Gobiernos. Por lo tanto puede ser la puerta de entrada a oportunidades bien pagas en el universo de la tecnología para personas con experiencia.