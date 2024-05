El presidente Javier Milei tiene a los argentinos acostumbrados a las declaraciones rimbombantes y a comentarios acompañados de la imagen de "león" cuya ferocidad se lleva por delante a aquellos que no coinciden con su gestión. Sin embargo, con las palabras pronunciadas en su último viaje a España contra la Primera Dama, Begoña Gómez, elevó la trascendencia de sus acciones más allá de los titulares de los diarios del Viejo Continente.

Sin dudas reforzando el hecho de que no es un "fenómeno barrial", como irónicamente lo calificaron sus detractores, Milei logró generar con su visita a Madrid para ser orador en un evento de Vox, el partido de derecha más poderoso de ese país, un hecho que muchos consideran el peor retroceso en las relaciones bilaterales con España en la historia reciente.

Luego de que Milei acusara a la esposa del Presidente Pedro Sánchez de corrupta y se negara a ofrecer una disculpa, se decidió retirar a la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez, quien según informaron los medios, ya se encuentra de vuelta en Madrid.

La decisión fue confirmada por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación español, José Manuel Albares, quien opinó además que el vínculo internacional está en su momento más grave de la historia reciente. "Las gravísimas palabras pronunciadas por Javier Milei en Madrid sobrepasan cualquier tipo de diferencia política e ideológica. No tienen precedentes en la historia de las relaciones internacionales y aún menos en la historia de dos países unidos por fuetes lazos de hermandad", dijo.

Sobre la visita de Milei para participar en un encuentro de los partidos de derecha de España, Albares mencionó que "se le ha tratado con todo el respeto y la deferencia de vida y se han puesto a su disposición los recursos públicos del Estado español necesarios durante su estancia en nuestro país. Pero a esta hospitalidad y buena fe, ha respondido con un ataque frontal a nuestra democracia, nuestras instituciones y a España".

Y este martes, en conferencia de prensa desde La Moncloa, el ministro de Exteriores volvió sobre la decisión: "El Gobierno se mantiene vigilante y anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires; la embajadora se quedará definitivamente en Madrid y Argentina continuará sin embajadora. La colaboración siempre es más poderosa que la confrontación."

Afirmó que la Embajada continuará a un nivel de encargado de negocios. También adelantó que se analizará la visita que tiene pendiente Javier Milei en junio a España para saber si se le volverán a brindar los recursos del Estado para garantizar su traslado y seguridad.

¿Afecta las visas y trámites de ciudadanía española?

La intempestiva retirada de la embajadora en Buenos Aires dejó con muchas dudas a los argentinos que están tramitando alguna visa particular para viajar a España o la ciudadanía española.

Hasta el momento, no se han anunciado más cambios para los consulados españoles en Argentina en donde se realizan esos trámites, por lo que los pedidos de ciudadanía no se verían afectados mientras la labor consular no se vea alterada.

Hay consulados españoles en Buenos Aires, Bahía Blanca, Rosario, Córdoba Capital y Mendoza. Por el momento, el Gobierno español no se pronunció acerca de algún tipo de cierre o reducción de la atención consular en la Argentina. Tampoco hasta el cierre de este artículo los consulados en Argentina habían comunicado al respecto ni interrumpieron su actividad.

Por el contrario, en su alocución del lunes (en video) el ministro Albares reiteró el compromiso con los ciudadanos argentinos, un pueblo al que considera hermano. En su informe consular el martes también recordó el giro rotundo que significó la Ley de Memoria Democrática, más conocida en la Argentina como "Ley de Nietos", que permitió a más descendientes de españoles en el mundo acceder a la ciudadanía española.

Bajo ese marco, 226.000 personas solicitaron la ciudadanía española y 110.000 expedientes ya fueron aprobados, según confirmó el funcionario. No es menor que la Ley se aprobó en 2022 y fue apoyada por el PSOE, el partido Socialista al que pertenece el Presidente Sánchez.

El propio mandatario español aclaró mediante su cuenta en la red social X que "España y Argentina son dos países hermanos cuyos pueblos se quieren y se respetan" y que "quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino." (en video)

Entonces, nada señala un interés en una mayor ruptura de relaciones que pueda complicar los trámites de ciudadanía o visado.

Polémica entre Argentina y España

Así como la respuesta del gobierno español no se hizo esperar, también entidades internacionales y empresas se pronunciaron a favor de mantener la política de no injerencia en los asuntos internos de otro país.

Es decir, al pronunciarse fuertemente sobre las denuncias por tráfico de influencias radicada contra Begoña Gómez, Milei habría efectuado una contravención a esa norma básica de las relaciones internacionales.

Albares mencionó que ya recibió al respecto el apoyo de Josep Borrell Fontelles, alto representante español ante la Unión Europea en materia de Asuntos Internacionales y Seguridad Exterior. Borrell de hecho compartió en X el video oficial de la conferencia de prensa del ministro con la declaración: "La libertad política, la prosperidad, la cohesión social basada en la redistribución fiscal y el respeto en el debate público son pilares de la UE. Los ataques contra familiares de líderes políticos no tienen cabida en nuestra cultura: los condenamos y rechazamos, especialmente cuando provienen de socios."

Asimismo la agencia de noticia más importante de España, EFE, publicó que varias empresas españolas como Telefónica, Abertis, Iberia o Naturgy y bancos como el Santander y el BBVA rechazaron este lunes las palabras del presidente argentino contra su homólogo español, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez.

El presidente de la principal organización patronal española, CEOE, Antonio Garamendi, rechazó "profundamente" las declaraciones de Milei y las consideró "fuera de tono". Para él, no era "el sitio ni el lugar ni lo que se pide a dos países amigos, hermanos". Garamendi, que asistió al encuentro de Milei con empresarios españoles, recordó que las relaciones económicas entre ambos países son muy importantes, con 18.000 millones de inversión española en Argentina, el segundo inversor internacional y el primero europeo. "No tiene ningún sentido que se ataque a nuestro presidente del Gobierno", insistió en declaraciones a Efe.

Pedro Sánchez, presidente de España, aseguró que Argentina y España son pueblos hermanos

En un comunicado, Telefónica secundó las palabras de Garamendi y abogó por una "atmósfera de colaboración y diálogo constructivo" con Argentina, "y no la contraria". Telefónica mostró su "total alineamiento" con el presidente de la patronal y apuntó a que carece de sentido "que se ataque" al mandatario español y a su esposa en una visita efectuada a España.

La agencia agregó que fuentes del BBVA en España rechazaron "profundamente" las palabras de Milei en un acto político "totalmente ajeno al encuentro empresarial" del pasado sábado, mientras que fuentes del Santander suscribieron las palabras del presidente de la patronal sobre este tema.

Finalmente la aerolínea Iberia, con una importante actividad en Argentina, consideró por su lado que las declaraciones de Milei "no atienden" al lenguaje diplomático "que debe usarse entre dos países amigos" y se sumó a las peticiones de "moderación, tranquilidad y lealtad institucional".

España, el país preferido de los argentinos para emigrar

Justamente días atrás el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, durante su informe de gestión en el Senado, confirmó que mientras los otros destinos típicos a donde solían emigrar los argentinos decrecieron en la cantidad de migrantes locales que recibieron, como es el caso de Italia o Estados Unidos, lo contrario ocurrió con España.

El Jefe de Ministros indicó que, con los datos disponibles, se calcula que hay ahora unos 510.000 argentinos viviendo en España, 170.000 en Italia, 240.000 en Estados Unidos y 47.000 en Chile. Es decir, en 2013 los consulados reportaban 340.000 personas viviendo en España como argentinos; para 2018 eran 380.000 y el año pasado ya se registraba la friolera de 510.000 personas que residen como argentinos en España.

También lo destacó un reciente informe de Boston Consulting Group (BCG), que concluyó que España se encuentra en primer lugar como destino laboral en el exterior preferido por los argentinos, seguido por Estados Unidos, Italia, Brasil y Australia.

Se trata de una encuesta a más de 150 mil personas de 188 países, entre ellas 1.658 argentinos. Los resultados revelan que el talento global busca trasladarse a otros países principalmente para progresar profesionalmente. En el caso de los argentinos, las motivaciones principales para la búsqueda del cambio son: razones financieras y económicas (81%), una mejor calidad de vida en general (79%), una oferta de trabajo concreta (66%) y la experiencia cultural y de crecimiento personal (65%).

Es un destino no solo "cercano" por el idioma y las coincidencias culturales, sino porque es aspiracional para los argentinos como mercado laboral. Y no es menor que España superó este año los 21 millones de trabajadores registrados, según confirmó este martes en conferencia de prensa desde La Moncloa la vocera oficial, Pilar Alegría. Las oportunidades para los argentinos en un país con empleo en crecimiento son cruciales.