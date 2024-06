No hay dudas, un despido puede ser una de las experiencias más desalentadoras y desestabilizadora de la vida profesional de una persona. La falta de ingresos y las implicancias en el hogar, especialmente si la persona desempleada es la principal fuente de ingresos, son solo una parte del problema. La pérdida de un empleo también afecta profundamente nuestras emociones. Es normal experimentar una mezcla de tristeza, enojo, confusión y miedo. Sin embargo, aunque quedarse sin trabajo puede sentirse como un revés significativo, a la hora de la búsqueda de empleo también puede ser una oportunidad para reevaluar, reiniciar y redirigir tu carrera hacia nuevas metas y oportunidades.

Culturalmente, se tiende a asociar quiénes somos con lo que hacemos, lo que puede llevar a una crisis de identidad cuando perdemos nuestro trabajo, pero Sandra Olive, Managing Partner de Bäcker & Partners, recuerda que en realidad esa asociación no es más que una deformación cultural: "Somos nuestros valores, nuestro propósito, nuestra crianza, los hábitos, gustos, preferencias. Lo que hacemos laboralmente es circunstancial y no debe definirnos. Si es también nuestra pasión, bienvenido. Pero no hay que perder de vista esa delgada línea", advierte.

Por lo tanto, el primer paso tras un despido es permitirse y procesar las emociones. Es normal experimentar una mezcla de tristeza, enojo, confusión y miedo. Según la psicóloga del trabajo, directora y fundadora de la Consultora Trabaja Mejor, Analía Tarasiewicz: "A veces, la vida nos pone frente a situaciones inesperadas que nos obligan a replantearnos nuestro camino y podemos orientarlo hacia un lugar en el que a largo plazo salgamos fortalecidos, resilientes y con un mayor autoconocimiento", señala.

Tarasiewicz explica que cada persona afronta la situación de diferente manera: muchas tienen un sólido autoconocimiento y claridad sobre su perfil laboral e iniciarán el proceso de búsqueda de manera eficiente, con auto liderazgo y con menor impacto en su salud mental, emocional y física. Aunque el cierre de un ciclo laboral siempre implica un duelo, suelen resolver la situación sin mayores dificultades y comenzar rápidamente la búsqueda de nuevas oportunidades.

Sin embargo, otras personas necesitan tomarse un tiempo para asimilar lo sucedido. Por ello, hablar con amigos y familiares para expresar lo que sentís puede ser una buena salida para darte cuenta de que no estás solo en este proceso y contar con una red de apoyo puede hacer una gran diferencia.

Desmitificando el desempleo

Olive cuenta que muchas de las preocupaciones inmediatas tras un despido y quedar desempleado están basadas en mitos, por lo que develarlos puede llevar alivio. Por ejemplo, dice, suele creerse que justamente por estar desempleado es más difícil encontrar empleo y eso es totalmente falso. "No es visto hoy como un tabú. Se sabe que por reestructuraciones, recortes, empresas que se van de Argentina o por diferentes motivos, la mayoría de las personas han estado desempleadas en algún momento de sus carreras laborales".

Capacitarse sobre todo en temas de actualidad, tipo agilidad, transformación digital, neurociencia, inteligencia artificial es clave para Sandra Olive de Bäcker & Partners

Tampoco es cierto que estar sin trabajo implique quedar en desventaja a la hora de negociar la compensación: "Claramente, es más simple negociar tu compensación si hoy percibes. Pero, si la organización a la que vas a ingresar es seria y funciona con procesos éticamente correctos, te ofrecerán una compensación acorde al rol que asumirás".

Otro mito, dice Olive, es creer que enviar el curriculum vitae (CV) y postularse a diferentes posiciones es inapropiado.

"Es totalmente válido postularse para aquellas posiciones para las cuales sientes que tienes experiencia comprobada en roles similares y competencias acordes al rol".

Para mejorar el bienestar emocional durante la transición, es útil estructurar una agenda que incluya tiempo para la búsqueda de empleo, actividades personales y familiares, ejercicio, lectura y capacitación. La meditación y la reflexión sobre el propósito personal también pueden ser beneficiosas."Pensar en vos, tu esencia, tu propósito en la vida, fijarte qué cosas estabas haciendo en piloto automático y empezar a vivir tu vida de manera más consciente", recomienda Olive.

Formación, actualización de habilidades y CV

Una vez que te sientas más estabilizado emocionalmente, es momento de trabajar en tu presentación profesional.

Un despido puede ser el momento perfecto para invertir en tu formación. Considerá tomar cursos online o presenciales para adquirir nuevas habilidades o actualizar las que ya tenés. "La formación continua es clave en un mundo laboral en constante cambio. Capacítate sobre todo en temas de actualidad como agilidad, transformación digital, neurociencia e inteligencia artificial", recomienda Olive.

Actualizá tu cv y tu perfil de LinkedIn con tus experiencias más recientes, logros y habilidades. Adecco Argentina proporciona siete claves para optimizar el CV:

CV actualizado: Reflejar el progreso profesional más reciente. Preciso y concreto: Máximo de dos hojas. Organización y orden: Datos personales al inicio, luego formación y experiencia. Redacción impecable: Sin faltas de ortografía. Experiencia laboral: Incluir nombres de empresas y descripción de tareas. Estudios: Formación y logros académicos. Idiomas: Nivel de avance en redacción y oralidad.

El networking es una de las estrategias más efectivas para encontrar nuevas oportunidades laborales. Contactá a antiguos colegas, amigos y profesionales de tu industria. Participá en eventos y seminarios para expandir tu red de contactos. Muchas veces, las mejores oportunidades llegan a través de referencias personales.

Una búsqueda de empleo efectiva requiere planificación y organización. Definí qué tipo de trabajo estás buscando y establece una rutina diaria para aplicar a ofertas, investigar empresas y preparar entrevistas. Utilizá portales de empleo, redes sociales profesionales y agencias de reclutamiento para encontrar oportunidades que se alineen con tus objetivos profesionales.

Afrontar una entrevista de trabajo después de un despido puede ser intimidante, pero con la preparación adecuada, podés convertirla en una oportunidad para brillar. Practicá tus respuestas a preguntas comunes y prepará una explicación honesta y positiva sobre tu despido.

"En una entrevista, es crucial ser transparente sobre las razones de la salida del trabajo anterior. Es muy fácil para cualquier Headhunter o futuro empleador conseguir referencias sobre nuestro desempeño. La transparencia y la honestidad son fundamentales para evitar malentendidos y fortalecer la confianza con potenciales empleadores", advierte Olive.

Hablar negativamente de tus experiencias pasadas o de tus antiguos empleadores, devela inseguridad

Errores comunes en entrevistas laborales

Lucas Bustos, gerente de Selección y Desarrollo Global de Talentos de Apex America, líder en Customer Experience en América Latina, comparte algunos de los errores más habituales en una entrevista laboral:

Hablar negativamente de tu experiencia pasada o de tus antiguos empleadores. Inventar trabajos o estudios, así como información sobre la empresa a la que deseas incorporarte, podría llegar a ser evidente y jugarte en contra. Estar demasiado nervioso. Hablar de prisa y de forma atropellada no permitirá que te expreses con claridad. No interrumpas, deja que los demás participen y debatan. También es importante que cuides tu lenguaje corporal.

Aunque suene fácil, ante un despido, mantener una actitud positiva y resiliente es fundamental para la búsqueda de empleo. Aunque es natural enfrentar rechazos, cada entrevista y cada aplicación es una oportunidad de aprendizaje y mejora. Rodeate de personas que te apoyen y te inspiren, y recordá que el despido no define tu valor profesional.