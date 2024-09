Una CEO introvertida que fue vicepresidenta de Facebook y directora de PayPal e eBay dio a conocer sus claves para que las personas que tienen esta característica también tengan éxito en el trabajo.

Deb Liu es consejera delegada de la empresa de genealogía Ancestry.com desde 2021 y anteriormente fue alta ejecutiva de Facebook, donde creó nada menos que Facebook Marketplace.

Liu compartió sus consejos para el éxito en el trabajo para los más reservados en un episodio de Lenny's Podcast la semana pasada. Los siguientes son los principales.

Consejos para introvertidos en el trabajo

Liu recordó a una gran jefa de producto de un equipo anterior que fue pasada por alto cuando llegó el momento de los ascensos porque "no era buena transmitiendo o explicando lo que hacía".

"Gran parte de lo que es el producto y el liderazgo en general no es solo hacer el trabajo, no es solo tener el producto, es tener un gran marketing de producto que lo acompañe. Fabricas una bombilla, pero vendes luz. Realmente pienso en cómo fabricaba un número asombroso de bombillas, iluminaba todas las casas, pero no comercializaba la luz", explicó Liu en declaraciones relevadas por Business Insider.

Liu añadió que, aunque es injusto "en absoluto" que los grandes empleados pasen desapercibidos en estos casos, "así es el mundo en que vivimos", y los introvertidos pueden optar por adaptarse a las circunstancias.

"Lo primero, creo, para el individuo es darse cuenta de que uno mismo es su mejor vendedor", aconsejó. "Tenés que compartir lo que hacés. Si hay un gran producto en el mundo pero nadie lo conoce, ¿existe? Así que una de las cosas más importantes es comercializar el producto".

Por otra parte, para Liu los líderes de una organización deberían buscar formas de reconocer más equitativamente las contribuciones de todos.

"Debemos cambiar nuestros lugares de trabajo para que todo el mundo pueda tener éxito", afirmó. "A medida que más introvertidos llegan al liderazgo, necesitan cambiar de verdad el mundo para dar más espacio a personas como ellos también", finalizó.

Liu compartió una forma en que ha tratado de hacer esto en su propio trabajo: "En mis equipos de liderazgo de los últimos años hemos votado, pero lo hicimos offline, en un documento en el que ponemos un número y luego, nuestros comentarios", explicó. "Así todos tenemos la misma voz en este documento. Y luego hablamos de ello. Normalmente, por supuesto, los extrovertidos hablan primero, pero todo el mundo tiene voto, y podemos ver cuáles son los puntos de vista de la gente", señaló.

Por último, remarcó la importancia de tener voz propia sin esconderse: "No se trata de decir: 'Me siento incómoda'. Oigo muchas veces que la gente dice: 'Bueno, no lo entenderías, soy introvertida'. Y yo digo: 'Yo también lo era'. Pero en vez de eso dije, 'esta es una habilidad necesaria, y es una habilidad que se puede aprender'. No tenés que sentirte cómodo con ella, no tienes que amarla, pero simplemente tienes que hacerlo".