Las marcas de yogurt helado vienen pisando fuerte en el mercado argentino y cada vez más emprendedores se animan a entrar a este negocio, sobre todo cuando se trata de una inversión en una franquicia ya consolidada. Esto permite aprender el know-how del sector en menor tiempo, para acelerar la llegada de la rentabilidad y el retorno de la inversión, y beneficiarse del marketing y publicidad que desarrolla la casa matriz.

En ese negocio una de las franquicias más exitosas del país es la de Be Fruit, una compañía de 13 años de trayectoria, con un comprobado modelo de negocio y ya más de 30 franquicias. Según confirmó la marca a iProfesional, en breve estará llegando también a la ciudad de Asunción, Paraguay.

Sus productos están en línea con los gustos del mercado local, y con las necesidades de personas que valoran tener una alimentación saludable y cuidada. Se proponen como una alternativa a la mayoría de los productos actuales del mercado, pudiendo ser elección tanto para desayuno, colación o merienda.

Además, su modelo de franquicias ya está plenamente comprobado, y se puede adquirir una de ellas con un nivel bajo de inversión inicial, en relación a lo que suelen ser las franquicias gastronómicas en la Argentina.

A continuación, todo lo que tenés que saber para invertir en una franquicia de yogurt helado Be Fruit.

Cuánto sale una franquicia de Be Fruit

El primer dato que todo potencial "partner" quiere saber es cuánta plata tendrá que desembolsar en una franquicia de Be Fruit.

Desde la compañía confirmaron a iProfesional que el mínimo de inversión inicial es de 30.000 dólares aproximadamente.

A la vez, es importante calcular que el tiempo de recupero de la inversión está previsto para entre 15 a 24 meses desde la apertura del negocio, aunque "existen variables que influyen en que este tiempo sea mayor o menor al previsto", dicen en la compañía. Algunas de estas variables son las siguientes:

La estructura de personal y un adecuado plan de trabajo,

el management del franquiciado,

el cumplimiento exitoso de procesos y objetivos de venta,

el correcto manejo de la red de relaciones del franquiciado.

En esencia, que es lo que se paga:

Hay un monto de Royalty mensual que será del 5% sobre las ventas brutas. "El objetivo del mismo es poder llevar adelante acciones de management que beneficien a la totalidad de la red de franquicias y generen beneficios y herramientas globales que ayuden al franquiciado a vender más".

Además, el fee mensual incluye:

Uso de la marca BeFruit.

Auditorías mensuales bromatológica y de ventas.

Negociación con proveedores y diseño de estrategias comerciales.

Manejo de redes sociales y pagina web institucional.

Provisión de diseños para publicidad y comunicación local.

Apoyo permanente y exclusivo de casa central.

Be Fruit: productos

Yogurt helado de Be Fruit tiene toppings de frutas de estación

La empresa materias lleva 13 años comercializando yogurt helado hecho con materias primas de primera calidad, sometiendo el equipamiento a continuas auditorias con las más altas normas de calidad bromatológica. "Anteponemos esto ante cualquier otra consideración", aseguran.

El resultado final es un alimento hecho a base de yogurt, con sus mismas propiedades: escasas calorías, bajo nivel de grasa y rico en calcio.

Ofrece un producto fresco, nutritivo, de calidad nutricional (yogurt helado) con el sello característico de la marca que es el agregado de toppings de frutas frescas de estación.

La receta: el yogurt se presenta en dos sabores fijos, (vainilla, frutilla y su combinación) y un tercer gusto puede variar según la estación. Luego, los toppings se dividen en frutas, cereales y tentaciones.Las frutas son siempre frescas, los cereales naturales (granola, copos de maíz, aros de fruta,frutas secas, etc) y las tentaciones se ofrecen para brindar una opción más golosa y tentadora(mantecol, cookies, chocolate, alfajor, merengue, maní con chocolate, etc) para complacer losdistintos gustos de los clientes (más saludables, más golosos, infantiles, etc.).

"Somos conscientes que cada franquiciado puede provenir de distintas zonas del país con diferentes costumbres culturales o modales del momento y nuestra empresa apuesta a seguir avanzando y renovarse constantemente para el beneficio de la marca y por ende de los que apuesten y confíen en ella, nuestros franquiciados", aclaran al respecto.

Modelo de negocio de Be Fruit

El modelo de negocio se diferencia de otras franquicias del sector y se estructura de la siguiente manera:

La venta del producto se ofrece a un precio fijo según el tamaño del pote (no por peso).

La incorporación de toppings es ilimitada.

Frutas naturales y frescas (no de lata ni congeladas).

Luego la parte más importante a la hora de definir la inversión: el local. En el caso de Be Fruit, la franquicia implica el local llave en mano, habiendo ya montado eficientemente la sucursal con las últimas características de los locales de la marca. Según indican, esa metodología permite acortar los tiempos de obra y armado hasta la apertura.

Los locales están pensados en torno al servicio de Take Away y de despacho rápido. Pero a la vez, todos cuentan con un sector para poder consumir el producto en el local tanto dentro como en el exterior. Estos espacios varían su tamaño según las dimensiones de cada local. Las dimensiones para armar una franquicia de Be Fruit arrancan en 40 metros cuadrados.

Local de una franquicia de Be fruit

También vale la pena aclarar que la franquicia de Be Fruit es un negocio de gestión simple, con pocos proveedores y procedimientos sencillos para el franquiciado.

Befruit cuenta con un sistema de gestión desarrollado a medida, a través del cual el franquiciado podrá registrar sus ventas, sus costos y conocer su rentabilidad en tiempo real. Asimismo ayuda en la gestión del personal a través del control de presentismo y cálculo de salarios a abonar según horas trabajadas.

Además, la empresa desarrolló un convenio macro para la provisión del insumo principal de yogurt con alcance nacional.