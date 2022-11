Los 14 trabajos IT más buscados y que mejor pagan

Todos sabemos que hoy en la Argentina hay una feroz competencia por el talento digital local que llega desde el exterior del país, y que por eso muchos freelancers argentinos acceden a los trabajos en IT mejor pagos (en dólares) sin moverse de su casa.

Sin embargo, en la Argentina también estos codiciados profesionales tienen ofertas tentadoras para participar de proyectos y compañías que están modificando la manera de vivir y de hacer negocios en la región.

Muchas empresas fintech o de seguridad informática, de servicios compartidos, etc. están creando sus equipos locales y tienen vacantes algunos de los trabajos en IT mejor pagos del país.

Los sueldos para esos puestos pueden llegar a tener sueldos brutos mensuales de hasta 1,5 millones de pesos mensuales.

Trabajos en IT mejor pagos

Por supuesto que los trabajos en IT mejor pagos en todo el mundo son los que pertenecen a empresas multinacionales, que requieren cierto seniority y nivel de experiencia, pero a la vez insumen una dedicación importante y vienen con altos niveles de responsabilidad encima.

Por ejemplo, según la última guía salarial de Adecco Argentina, los Gerentes de Informática son "como las estrellas del mercado laboral" y tienen de los trabajos en IT mejor pagos.

Trabajos en IT mejor pagos: cuánto cobra un Gerente de Informática en Argentina

"Revalorizados durante la pandemia y con grandes dificultades para conseguir sus servicios ampliamente cotizados, el salario de un Gerente de Informática en Buenos Aires puede oscilar entre los 456.000 pesos en una empresa pequeña hasta más de $1.500.000 en una gran empresa", cuenta Adecco.

Luego Adecco menciona a los Jefes de Informática o de Sistemas. Un Jefe de Administración de Seguridad Informática en una empresa pequeña del AMBA aranca a ganar 327.000 pesos mensuales, en tanto que en una empresa grande en la misma región puede percibir entre 631.000 y un millón de pesos.

En el mismo nivel de jefatura, un Jefe de Desarrollo de Sistemas puede ganar entre 211.978 y 358.254 pesos mensuales en una empresa chica, y entre 488.197 y 882.000 en una más grande. Y un Jefe de Informática percibe de 216.462 en una pyme hasta 527.064 o 919.800 pesos por mes en una compañía de mayor tamaño en la Argentina. Las demás jefaturas tienen sueldos menores a los mencionados.

Más allá de lo que son los trabajos en IT mejor pagos más tradicionales en empresas, es necesario decir que en este rubro también se puede ganar muy bien como consultor y como profesional freelance, siempre y cuando se cuente con el conocimiento y la experiencia necesaria para desempeñar esos roles.

Por eso, muchas personas eligen esas dos modalidades de trabajo, que si bien ofrecen menos estabilidad, siempre están entre los trabajos en IT mejor pagos.

Trabajos en IT mejor pagos a nivel de jefatura (Fuente: Adecco Argentina)

Trabajos en IT mejor pagos nivel junior

Claro que fuera de los trabajos en IT mejor pagos, también hay empleos nivel "entry" en tecnología -los que sirven de primer empleo o para personas sin experiencia laboral- que son muy bien remunerados.

Por ejemplo, siempre de acuerdo a los datos de Adecco Argentina, un diseñador web está cobrando alrededor de 154.688 pesos por mes de mínimo y de 432.476 como máximo en una empresa grande.

El sueldo de un desarrollador o DevOps a secas varía entre 171.788 y 226.626 pesos por mes en empresas pequeñas y de 305.945 a 373.393 pesos en las más grandes.

Para las distintas posiciones de nivel analista, Adecco solo ofrece datos de personal semi senior, y no junior. Pero sirven para tener una idea de cuánto se puede cobrar en estos trabajos en IT mejor pagos que no incluyen jefatura, coordinación, etc.

Por caso, un Analista de Base de Datos Semi Sr. cobra un mínimo de 161.312 pesos por mes en CABA o GBA, en tanto que el máximo para esta posición en compañías de mayor tamaño es de 451.921 pesos mensuales.

Trabajos en IT mejor pagos: puestos de analista (Fuente: Adecco Argentina)

El Analista de Help Desk o de atención es el que menor salario percibe. Adecco lo ubicó en su último reporte en 74.721 pesos como mínimo en empresas pequeñas, y entre 289.905 y 351.320 pesos en las de más envergadura.

Un Analista de Sistemas Semi Senior arranca cobrando 102.362 pesos o 207.270 en las compañías chicas; y llega a cobrar de 350.388 a 409.65 en las más grandes.

El Analista Programador Semi Senior cobra entre 105.688 y 540.000 pesos por mes, siempre hablando del AMBA. Y el sueldo del Analista de Seguridad Informática del mismo rango va de 143.231 a 480.433 pesos mensuales.

¿Cuáles son las carreras IT más buscadas?

De acuerdo a un reciente informe de remuneraciones de PageGroup, en Argentina y Uruguay en 2021 los niveles de contratación para el área de tecnología aumentaron hasta un 40% con respecto a 2019 y durante los próximos años se espera un crecimiento en contrataciones del 100%, especialmente impulsados por la tendencia data driven.

A nivel local, la consultora menciona que hay alta demanda de perfiles de Desarrollo y Software Engineers (Ingenieros de Software), que suponen un 40% de las contrataciones anuales. De esas áreas se extraen luego los perfiles para vacantes C-Level, es decir las de los trabajos en IT mejor pagos.

Por otra parte, en PageGroup mencionan al hablar de trabajos en IT mejor pagos que sigue habiendo una "creciente demanda de empresas extranjeras que eligen Latinoamérica como pool de talento, como consecuencia del excelente nivel de inglés entre los candidatos. Respecto a las áreas IT con mayor potencial destacan: Ciberseguridad, Inteligencia artificial, Producto y Cloud".

¿Cuánto gana un Data Entry en Argentina 2022?

Trabajos en IT mejor pagos: sueldos de data entry (Fuente: Adecco Argentina)

La posición de Data Entry no es uno de los trabajos en IT mejor pagos pero sin dudas tiene una importante remuneración en comparación a la media de mercado y puede servir a muchas personas por su amplia salida laboral.

En este sentido, Adecco Argentina precisó cuáles son los sueldos para el puesto de Data Entry este año. Lo mismos varían de acuerdo a la ubicación y al tamaño de la empresa.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un data entry comienza ganando entre 75.794 y 84.736 pesos mesuales por un puesto full time en una compañía chica. Y puede llegar a ganar entre 158.198 y 238.587 por mes en una grande.

En la zona Centro del país la posición de data entry se paga entre 99.550 y 203.574 pesos por mes, según el tamaño de la compañía empleadora.

En la región de Cuyo un data entry puede tener un sueldo que parte de 98.632 pesos en una empresa chica, de 128.500 pesos por mes en una mediana y de hasta 198.300 pesos en una más grande.

Te puede interesar Cuánto vale la hora de empleada doméstica desde noviembre 2022

En el norte del país los sueldos varían entre 91.278 y 174.319 pesos, en tanto que en la Patagonia, por el mayor costo de vida de la zona, los sueldos son los mayores en casi todos los puestos. En este caso, un data entry en el sur puede cobrar entre 167.180 y 229.933 pesos por mes según el tamaño de la empresa en la que se desempeña.