El empleo privado cayó en julio y los despidos alcanzaron el nivel más alto para el mes desde 2016

Mientras en junio se había registrado una leve expansión, en julio el empleo privado cayó 0,2% mensual en empresas de más de 10 trabajadores

El empleo privado registrado se redujo en julio tanto en la comparación mensual como interanual, y la tasa de despidos alcanzó el valor más alto del año y el mayor nivel para ese mes desde 2016. Así lo reveló la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) que elabora el Ministerio de Capital Humano.

Caída en la ocupación

Mientras en junio se había registrado una leve expansión, en julio el empleo privado cayó 0,2% mensual en empresas de más de 10 trabajadores en todos los aglomerados urbanos relevados. La contracción fue similar en el interior del país y en el área del Gran Buenos Aires.

En la comparación interanual, también se verificó una baja de 0,2%, ubicándose en valores similares a los de julio de 2018 y 2019.

Sectores más afectados

Según la EIL, la industria mantuvo sus niveles de empleo respecto del mes anterior, pero en el resto de las ramas se registraron caídas.

Construcción y servicios financieros : -0,5%

Transporte, almacenaje y comunicaciones : -0,3%

Comercio, restaurantes y hoteles : -0,2%

Servicios comunales, sociales y personales: -0,1%

La construcción se mantiene como el sector con mayor impacto negativo en el mercado laboral.

Despidos y suspensiones en alza

El informe detalla que la tasa de entrada (nuevas contrataciones) se mantuvo estable en 1,8, pero la tasa de salida (desvinculaciones) subió 0,5 puntos y llegó al 2,0.

Los despidos incausados alcanzaron a 0,6 cada 100 trabajadores, lo que representa un leve incremento frente a junio y el valor más alto del año. En términos interanuales, también se ubicaron por encima de julio de 2024 y se convirtieron en el mayor registro desde 2016.

Las suspensiones también aumentaron: se ubicaron en 0,4 cada 100 trabajadores, y el porcentaje de empresas que las aplicó trepó a 6,0%, el nivel más alto de los últimos tres años para un mes de julio.

Datos del SIPA

El panorama coincide con la información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En junio, el empleo asalariado privado llegó a 6,241 millones de personas, con una baja de 0,2% mensual (12 mil trabajadores menos). Sin embargo, en el primer semestre del año se incorporaron 71 mil empleados al sector.

En junio de 2025, la remuneración nominal bruta promedio fue de $2.380.439, con un alza interanual del 46,2%. La mediana salarial se ubicó en $1.876.003, con una suba del 49%.

El Gobierno destacó que el salario promedio del empleo privado registrado creció en términos reales por segundo mes consecutivo en julio, con una mejora de 0,7% respecto del mes anterior. Sumado al incremento del 1,1% de junio, se acumula una recuperación del 1,8% en el poder adquisitivo de los trabajadores, tras las pérdidas sufridas entre marzo y mayo.