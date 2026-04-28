Con la ley de modernización laboral vigente, los cálculos de indemnización por despido en Argentina cambiaron y se simplificaron a partir de marzo de 2026

Con la plena vigencia de la reforma laboral, los despidos sin causa en Argentina se calculan ahora con criterios más claros y técnicos. Tanto empleadores como trabajadores deben comprender cómo afecta esto al empleo y al trabajo, ya que no se trata solo de cuestiones contables: dominar los nuevos parámetros es un requisito legal esencial. La normativa también redefine cómo se liquida la indemnización, brindando previsibilidad y reduciendo riesgos en un contexto de alta litigiosidad y ajustes económicos.

A mayo de 2026, el cálculo ya no depende de interpretaciones judiciales flexibles, sino de definiciones precisas dentro de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). El propósito principal es brindar mayor certeza sobre el costo de un despido y reducir las distorsiones que, en el pasado, inflaban los montos de las indemnizaciones por efecto de la capitalización de intereses en los juicios.

Qué conceptos ya no forman parte de la base salarial

Uno de los cambios más notables afecta directamente el monto de la indemnización por antigüedad (Art. 245 LCT). La ley delimita con claridad qué remuneraciones se incluyen:

Sueldo Anual Complementario (aguinaldo): queda excluido del cálculo.

queda excluido del cálculo. Vacaciones : no se computan para la base indemnizatoria.

: no se computan para la base indemnizatoria. Bonos y premios no mensuales : aquellos pagos extraordinarios o trimestrales no se prorratean.

: aquellos pagos extraordinarios o trimestrales no se prorratean. Conceptos no regulares: solo se consideran remuneraciones efectivamente percibidas cada mes.

Esta modificación facilita el cálculo de las indemnizaciones y evita que se incluyan pagos extraordinarios que no reflejan el ingreso habitual del empleado.

Cómo se calcula para ejecutivos y altos salarios

El tratamiento de sueldos altos, en particular de ejecutivos y personal fuera de convenio, queda regulado por la reforma laboral, que asegura derechos que antes solo reconocían los tribunales.

Tope : la base indemnizatoria no puede superar tres veces el promedio del convenio colectivo aplicable.

: la base indemnizatoria no puede superar tres veces el promedio del convenio colectivo aplicable. Piso del 67%: si aplicar el tope reduce la base demasiado respecto del salario real, la indemnización no puede bajar del 67% de la mejor remuneración mensual habitual.

Ejemplo: un gerente con sueldo de $5.000.000 y tope del convenio de $2.000.000 no podrá usar $2.000.000; su base mínima será $3.350.000 (67% del sueldo real).

Asimismo, la indemnización nunca será inferior a un mes de salario bruto completo, para todos los trabajadores, no solo ejecutivos.

Actualización de montos judicializados

El Banco Central fijó en marzo de 2026 la metodología para actualizar créditos laborales: se toma la Tasa Pasiva (promedio de plazos fijos a 30 días) con interés compuesto, y se establece un límite de CER + 3% anual. Esto evita que los juicios se vuelvan impagables, sobre todo para PyMEs.

Vigencia y consecuencias

La reforma laboral ya está operativa: los despidos sin causa desde marzo de 2026 se calculan bajo estas reglas. Si bien gremios como la CGT cuestionan su constitucionalidad y analizan judicializarla, la normativa es obligatoria mientras no haya una decisión firme de la Corte Suprema que la suspenda. Empresas y liquidadores deben ajustarse a este marco para evitar contingencias legales.