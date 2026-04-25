Desde plataformas digitales hasta empleos tradicionales, hay múltiples formas de insertarse en el mercado laboral por primera vez

Ingresar al mercado laboral por primera vez suele ser uno de los desafíos más importantes para muchas personas. La falta de experiencia previa suele ser una de las principales barreras, especialmente cuando muchas ofertas requieren antecedentes laborales que los postulantes aún no pueden acreditar.

Sin embargo, existen múltiples caminos para dar ese primer paso que casi todas las personas deben afrontar. Con una estrategia adecuada, una buena presentación del perfil y predisposición para aprender, es posible acceder a empleos iniciales que permiten adquirir experiencia, generar ingresos y comenzar a construir una trayectoria profesional.

Opciones de trabajo para empezar sin experiencia

A la hora de buscar el primer trabajo, hay distintos rubros que suelen ofrecer oportunidades accesibles para quienes no tienen antecedentes laborales. Uno de los más comunes es el de las microtareas online, que incluyen actividades simples como transcribir audios, responder encuestas o realizar búsquedas en internet.

Estas tareas pueden hacerse desde casa y solo requieren conexión y manejo básico de herramientas digitales. Otra alternativa son las clases particulares o tutorías. Quienes manejan contenidos académicos pueden ofrecer apoyo escolar, ya sea de forma presencial o virtual. Esta opción permite organizar los horarios y generar ingresos a medida que crece la cantidad de alumnos.

El rol de community manager también aparece como una puerta de entrada. Muchos pequeños emprendimientos necesitan gestionar redes sociales y buscan personas con creatividad y buena comunicación. Sin embargo, al no poder afrontar el costo de un especialista, muchas veces son roles ocupados por los propios empleados del negocio y/o personas sin experiencia.

Las ventas son otro campo habitual para iniciarse. Distintas empresas incorporan vendedores sin experiencia previa y ofrecen esquemas de comisión, lo que permite aumentar los ingresos según el desempeño.

En una línea similar, los conductores de aplicaciones encuentran una opción flexible, siempre que cuenten con vehículo y licencia habilitante. También existen puestos administrativos básicos, como operador de datos, donde se cargan y procesan datos en sistemas.

Este tipo de trabajo puede convertirse en un punto de partida hacia roles más técnicos. Por su parte, el puesto de recepcionista implica ser el primer contacto con clientes, gestionar consultas y colaborar con tareas organizativas.

Entre las opciones más accesibles también se encuentran los empleos de limpieza, que requieren organización y constancia, así como los trabajos en construcción, orientados a quienes tienen habilidades manuales y capacidad física. Finalmente, el rol de operario de producción en fábricas permite incorporarse a procesos industriales y aprender desde cero.

Primer trabajo: dónde buscar y qué empresas ofrecen primeras oportunidades

Además de conocer los puestos disponibles, es clave identificar dónde buscar. Los portales de empleo son una herramienta ideal para acceder a ofertas filtradas según nivel de experiencia. Páginas como Bumeran, Zonajobs y Computrabajo permiten cargar el currículum, aplicar a búsquedas y recibir alertas.

Otras plataformas como Buscojobs, LinkedIn e Indeed aumentan las posibilidades, ya que reúnen avisos de distintas empresas y sectores. También se suma Empleo.gob.ar, que ofrece capacitaciones y programas específicos para quienes buscan insertarse por primera vez en el mercado laboral.

Las redes sociales, en especial Instagram, se consolidaron como otro canal de búsqueda, donde empresas y consultoras publican vacantes de ingreso inmediato.

En cuanto a las compañías que suelen dar la primera oportunidad, el rubro gastronómico es uno de los más activos. Cadenas como McDonald's, Burger King y Mostaza cuentan con programas de primer empleo y procesos de selección orientados a jóvenes sin experiencia.

Por último, también existen oportunidades en sectores que demandan cierto grado de preparación académica como el financiero y corporativo. Un ejemplo se da en el Banco Nación, que cuenta con iniciativas para estudiantes y jóvenes profesionales que buscan iniciar su carrera.