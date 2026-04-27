Sueldo de empleadas domésticas: cuánto cobrarán en mayo 2026 según último el acuerdo paritario

Sin aumentos pactados, las remuneraciones del personal doméstico preocupan entre trabajadoras y empleadores en plena escalada de precios

El sueldo de las empleadas domésticas quedó congelado en mayo de 2026.La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) que no habrá ningún ajuste salarial este mes.

Al no sellarse un nuevo acuerdo paritario para el segundo trimestre, los empleadores deberán abonar exactamente los mismos valores que rigen desde marzo.

Para la categoría más común, "Tareas Generales", que abarca limpieza, lavado y planchado, el valor hora se mantiene en $3.348,37 si la trabajadora se retira. Cuando no hay retiro, el monto asciende a $3.599,86 por hora.

Los salarios mensuales de esta categoría quedaron fijados en $410.773,52 con retiro. Quienes trabajan bajo modalidad sin retiro deben percibir un piso de $455.160,14.

El esquema contempla el pago de antigüedad como adicional. Se suma un 1% extra por cada año de servicio cumplido con el mismo empleador, contabilizado desde septiembre de 2020.

En la región patagónica opera además el concepto de "Zona Desfavorable". Provincias como Río Negro y Neuquén deben aplicar un 30% adicional sobre los básicos, directo en la liquidación.

La grilla completa de sueldos por categoría que rige en mayo

Los valores de mayo permanecen sin modificaciones. Cada categoría tiene valores diferenciados según la modalidad de trabajo.

Primera categoría (supervisión):

Con retiro: $4.013,30 por hora / $500.649,26 mensual

Sin retiro: $4.382,63 por hora / $556.024,77 mensual

Segunda categoría (tareas específicas):

Con retiro: $3.807,86 por hora / $466.154,68 mensual

Sin retiro: $4.161,54 por hora / $517.277,03 mensual

Tercera categoría (caseros):

$3.599,87 por hora / $455.160,14 mensual

Cuarta categoría (cuidado de personas y niñeras):

Con retiro: $3.599,87 por hora / $455.160,14 mensual

Sin retiro: $4.012,14 por hora / $505.578,35 mensual

Quinta categoría (tareas generales):

Con retiro: $3.348,33 por hora / $410.773,52 mensual

Sin retiro: $3.599,87 por hora / $455.160,14 mensual

El bono extraordinario que se liquidó en abril sobre los haberes de marzo no tuvo continuidad. En mayo no se suma ningún monto adicional de ese tipo.

Cuánto cobra una niñera que trabaja medio día según tenga o no retiro

El cálculo para una trabajadora de cuidado de personas que cumple 4 horas diarias, 5 días a la semana, arroja una jornada de 20 horas semanales. Equivale a unas 80 horas mensuales.

Con los valores vigentes en mayo, el sueldo estimado queda así:

Modalidad con retiro:

Valor por hora: $3.599,87

Sueldo mensual estimado: $287.989,60

Modalidad sin retiro:

Valor por hora: $4.012,14

Sueldo mensual estimado: $320.971,20

Estos montos representan el ingreso base, sin adicionales. A este valor hay que sumarle la antigüedad del 1% por cada año trabajado y el plus por zona desfavorable del 30% en caso de corresponder.

También deben considerarse los aportes y contribuciones obligatorios según la carga horaria declarada. Al no pagarse el bono extraordinario en mayo, el sueldo final surge únicamente del básico más los adicionales que correspondan por antigüedad o zona.