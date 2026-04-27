Fuerte retroceso industrial: la pérdida de empleo ya supera los 79 mil puestos desde 2023

Según el Observatorio IPA, la devastación de fuentes de trabajo se acelera en el sector fabril y impacta en cadenas productivas y regiones

La industria manufacturera argentina perdió 79.672 puestos de trabajo formales desde diciembre de 2023. El dato surge de un relevamiento del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) y ubica al sector fabril como el epicentro de la destrucción del empleo registrado en el país.

Las cifras revelan una tendencia que se aceleró en el arranque de 2026. Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, la economía argentina perdió 7.593 empleos formales en total. De esos puestos caídos, 7.336 correspondieron a la industria.

El dato es contundente: el sector industrial explicó el 97% de las bajas laborales mensuales dentro del empleo formal registrado, consolidándose como el principal foco de destrucción de puestos de trabajo en la economía argentina.

Por qué la industria argentina pierde empleos a este ritmo

El informe de IPA atribuye esta dinámica a un cambio estructural en el modelo productivo del país. Según el reporte, Argentina transita una transformación hacia actividades primarias (agricultura, ganadería, minería) en detrimento del sector fabril.

Daniel Rosato, presidente de IPA, lo resumió sin vueltas: el país está virando hacia un modelo basado en commodities. Ese giro tiene impacto directo en el entramado industrial y en los trabajadores del sector.

La menor participación de la industria en la economía no es solo una cuestión de números. Implica la pérdida de capacidades productivas construidas durante décadas, el desarme de cadenas de valor complejas y la desaparición de empleos calificados que requieren años de formación.

Cuántas empresas industriales cerraron en el último año

La hemorragia de empleos va de la mano con el cierre de establecimientos. Desde diciembre de 2023, dejaron de operar 2.993 empresas industriales en Argentina.

Actualmente permanecen activas 46.728 firmas fabriles. Ese número implica una reducción de 1.812 unidades en comparación con el mismo período del año anterior.

El dato adquiere otra dimensión cuando se mira en perspectiva: casi 3.000 fábricas que cerraron sus puertas en apenas 14 meses. Son plantas que dejaron de producir, cadenas de valor que se cortaron y trabajadores que quedaron sin empleo.

La producción industrial encadena 8 meses consecutivos de caída

La contracción del empleo no ocurre en el vacío. En febrero, la producción industrial cayó 8,7% interanual y retrocedió 4% respecto de enero.

Con ese resultado, el sector fabril acumula ocho meses consecutivos de contracción. No hay rebote a la vista: cada mes que pasa, la industria produce menos que el anterior.

El contexto de retracción también golpea al consumo. El mercado interno mostró una caída interanual del 3,1% según el relevamiento de IPA. Una porción significativa de los hogares argentinos recurrió al endeudamiento para cubrir gastos básicos.

Qué le pasa a la competitividad de la industria argentina

El Observatorio IPA advierte sobre un deterioro marcado en la competitividad de la producción local. Los factores se acumulan:

Aumento de costos en moneda local

Estabilidad del tipo de cambio que encarece en dólares los productos argentinos

Presión de productos importados en el mercado interno

Incremento de costos energéticos

Nivel de tasas de interés que complica el financiamiento

La combinación de costos locales al alza y tipo de cambio estable genera un efecto paradójico: los bienes producidos en Argentina se vuelven más caros en dólares, perdiendo competitividad tanto para exportar como para competir con importaciones en el mercado interno.

Rosato señaló que la industria suele ser uno de los últimos sectores en despedir personal. La razón es simple: las empresas invierten años en capacitar a sus trabajadores y no los desvinculan a la primera señal de problemas.

Pero la caída sostenida de la actividad y la continuidad de los cierres dejan poco margen. Cuando una fábrica cierra, no solo se pierden empleos: se pierde conocimiento técnico acumulado durante años.

Qué propone IPA para frenar el cierre de empresas

Desde la entidad anticiparon la presentación de un proyecto de ley de emergencia productiva. La iniciativa buscará establecer medidas de asistencia para empresas del sector industrial.

Según IPA, el objetivo es evitar el cierre de aproximadamente 1.200 unidades productivas en el corto plazo. El proyecto apunta a promover condiciones que favorezcan la continuidad de la actividad fabril.

El sector enfrenta un escenario complejo: retracción del consumo, costos al alza y competencia externa. Sin intervención, advierten desde IPA, la sangría de empleos y cierres podría profundizarse en los próximos meses.