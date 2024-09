El plan motosierra del presidente Javier Milei ha impactado de lleno en diversos sectores; mientras en el Gobierno están convencidos de que su programa político-económico es la única vía para lograr el equilibrio fiscal y que "Argentina vuelva a ser potencia", los datos muestran la otra cara de la moneda: El FMI confirmó la recesión de la Argentina, hay riesgo de que se prolongue más de lo esperado y la recuperación de la actividad recién llegaría a mediados del 2025. Las pymes no quedan exentas de estos números en rojo. En ese contexto, el Congreso se apresta a tratar proyectos para ayudarlas a sobrellevar esta situación de crisis.

Hace unos días solamente se celebró en Argentina el Día de la Industria (2 de septiembre). El Presidente fue el orador principal del encuentro y brindó un discurso ante los miembros de la Unión Industrial Argentina (UIA). Allí, entre otras definiciones, Milei se mostró orgulloso por la reducción en la alícuota del Impuesto PAIS, de 17,5% al 7,5%; un tributo creado por el kirchnerismo bajo la excusa de que sería temporal, y que la gestión mileista promete eliminarlo completamente a fin de año.

Sin embargo, la realidad es que buena parte de la industria no tiene mucho que festejar. El 20% de las pymes de todo el país presenta complicaciones para pagar sueldos y el 40% de ellas están endeudadas. Por si fuera poco, las proyecciones son catastróficas: calculan el cierre de 8.600 pymes y más de 60.000 despidos en el primer año de Javier Milei.

El Congreso tira un salvavida a las pymes: qué proyectos hay

Debido al oscuro panorama, en el Congreso de la Nación buscan tirarle un salvavidas a la industria pyme, y solo en los últimos días se presentaron formalmente dos proyectos de ley (uno en Diputados y otro en el Senado) para tratar de aliviar al sector.

La primera propuesta la impulsa el bloque de Senadores de Unión por la Patria (UxP), quienes para presentar el proyecto en la Cámara alta se reunieron previamente con agrupaciones pymes para conocer las problemáticas del sector.

El pedido concreto es declarar por un año la emergencia productiva, económica y financiera de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes), con la opción de que el Ejecutivo pudiera -si así se necesitara- prorrogar (por única vez) la emergencia pyme durante 12 mes más.

El Proyecto de Ley de Emergencia de MyPyMES es de autoría de las senadoras Nora Giménez, de Salta, y Alicia Kirchner, de Santa Cruz. Aunque también se puso a consideración el Proyecto de Ley de Inversiones Productivas, del senador santafesino, Marcelo Lewandowski. Ambas iniciativas fueron acompañadas por todo el bloque peronista/kirchnerista en el Senado.

De aprobarse el proyecto que propone declarar la emergencia productiva, económica y financiera de las Pymes, permitirá, entre sus puntos más destacados:

La suspensión de ejecuciones;

La eliminación del pago de derechos de Exportación;

La exención del Impuesto a las Ganancias y a los débitos y créditos bancarios.

Por otro lado, la propuesta también establece medidas para la promoción del Empleo,. Por ejemplo, las pymes que durante la emergencia contraten nuevos trabajadores entre 18 y 35 años de edad, gozarán del beneficio de reducción del 50% respecto del pago de contribuciones patronales vigentes.

El argumento de los senadores de UxP para presentar el proyecto es que "sin Pymes no hay desarrollo posible", por lo que juntaron a representantes de la Confederación Federal de Pequeñas y Medianas Empresas; la Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA); Industriales Pymes Argentinos (IPA); Movimiento Nacional Pyme (MONAPY), ProTejer y Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) y los invitaron al Congreso Nacional para que fueran parte de la presentación y conocieran los detalles y objetivos concretos de la iniciativa.

"El objetivo es trabajar para sostener el empleo que generan estas más de medio millón de pequeñas empresas que son el sustento de muchas familias en todo el país. En particular, en Santa Cruz hay más de 4.000 empresas que en caso de desaparecer provocaría un inmenso deterioro en la provincia porque en la generación de empleo son fundamentales", dijo la senadora Alicia Kirchner, una de las principales impulsoras del proyecto.

A su vez, su par, Nora Giménez, advirtió que muchas pymes atienden el mercado interno y son centrales "en esta situación económica donde prácticamente los sectores masivos perdieron la capacidad de consumo y no llegan al quince de cada mes. Con esta propuesta tomamos el compromiso de seguir trabajando con las pymes en diálogo permanente".

"Frente a las políticas de concentración económica y transferencia al sistema financiero las pymes no se pueden sostener solas, necesitan de un mayor involucramiento del Estado", agregó la legisladora nacional.

La propuesta en Diputados

En la Cámara de Diputados también se presentó una iniciativa similar con el mismo objetivo: tratar de salvar a las pymes en emergencia. El proyecto es de la diputada nacional Roxana Monzón (UxP), pero también lo firmaron más de 40 legisladores nacionales de Unión por la Patria.

La diputada decidió presentar el proyecto el propio Día de la Industria (2 de septiembre) y se basó en datos concretos para fundamentarlo: El 97,8% de las empresas en Argentina son Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, "Por eso presenté un proyecto que propone declarar la emergencia económica, financiera y tarifaria de las Pymes", dijo.

En esa misma línea, Monzón aseguró que el sector pyme es el que más riqueza aporta y el que más trabajo genera: "Casi el 70% del empleo formal en el país depende de las MiPyMEs, generan el 67% del valor agregado y el 40% del PBI", detalló.

El texto presentado por la legisladora nacional propone lo siguiente:

Suspender los aumentos de tarifas en los servicios públicos de electricidad, gas por redes y agua corriente durante lo que dure la emergencia y retrotraer los cuadros tarifarios al 1° de marzo de 2024.

de electricidad, gas por redes y agua corriente durante lo que dure la emergencia y retrotraer los cuadros tarifarios al 1° de marzo de 2024. Un incremento del 50% de las partidas presupuestarias vigentes correspondientes a políticas públicas nacionales de protección y apoyo a las MiPyMEs.

vigentes correspondientes a políticas públicas nacionales de protección y apoyo a las MiPyMEs. Crear un Fondo de Recuperación y Modernización de Micro Pequeñas y Medianas Empresas, con el objetivo de subsidiar 100% de la tasa de interés en créditos destinados al pago de nómina salarial y/o recomposición de capital de trabajo.

Sobre los créditos, el proyecto detalla que los mismos tendrán un plazo de vencimiento de 24 meses, con seis meses de gracia y la asistencia crediticia tendrá un tope máximo equivalente a la suma de los tres mejores meses de venta del último año fiscal.

Por último, de aprobarse dicha norma, las pymes que tengan deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), gozarán de una moratoria consistente en otorgar un año de gracia a fin de afrontar sus obligaciones y un plan de pagos de 60 cuotas al 1% mensual.

"Esto no es la solución, pero es algo paliativo, porque si bien proponemos, entre otras cosas, congelar las tarifas y suspender los nuevos aumentos, no hay guita en la calle, no hay circulación económica, así que, por más que nosotros presentemos proyectos, si la gente no tiene plata no va a consumir y las empresas no van a vender. La economía está frenada y claramente la gente ha dejado de consumir. Está desplomado el mercado interno y es necesario activarlo", dijo la diputada nacional en un fragmento de una entrevista radial que compartió en sus redes sociales.