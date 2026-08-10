El Gobierno dará un bono de $50.000 en agosto a militares y fuerzas de seguridad

El pago será por única vez y alcanza a distintas categorías de personal de Defensa y Seguridad, según lo establecido por dos decretos

El Gobierno nacional otorgó una suma fija de $50.000 para el personal en actividad de las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad federales. Se trata de un pago excepcional, remunerativo, no bonificable y por única vez, que se liquidará junto con los haberes correspondientes a agosto de 2026.

La medida alcanza a distintos sectores que dependen de los ministerios de Defensa y Seguridad. El beneficio fue establecido mediante dos decretos que determinan de manera específica qué categorías de personal recibirán la suma extraordinaria.

Qué personal de las Fuerzas Armadas cobrará los $50.000

El Decreto 695/2026 establece el pago de la suma fija para el personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas, el personal en actividad de la Policía de establecimientos navales y el personal civil en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

La norma establece que los $50.000 tendrán carácter remunerativo y no bonificable, serán excepcionales y se abonarán una sola vez por persona junto con los haberes de agosto de 2026.

El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Defensa Carlos Alberto Presti, de acuerdo con el texto difundido sobre la medida.

Qué fuerzas de seguridad están incluidas

El segundo decreto, identificado como 696/2026, amplía el alcance del beneficio al personal de distintas fuerzas dependientes del área de Seguridad.

Entre los beneficiarios aparecen quienes tienen estado militar de gendarme en actividad y el personal de alumnos de la Gendarmería Nacional Argentina. También quedan incluidos quienes tienen estado policial en actividad de la Prefectura Naval Argentina.

La medida alcanza además al personal en actividad de la Policía Federal Argentina y al personal con estado policial en actividad y al personal de alumnos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El listado se completa con el personal con estado penitenciario en actividad y los alumnos del Servicio Penitenciario Federal, además del personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad Nacional.

La inclusión de los alumnos es un punto relevante del decreto, ya que el beneficio no queda limitado exclusivamente al personal que ya tiene estado operativo dentro de Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria o el Servicio Penitenciario Federal.

Cuándo se cobra el bono de $50.000

Los $50.000 se pagarán con los haberes de agosto de 2026. El beneficio fue definido expresamente como una suma de percepción única por persona, por lo que no se trata de un adicional mensual que vaya a incorporarse de manera permanente al salario.

El carácter remunerativo implica que la suma forma parte de la remuneración a los efectos que correspondan, mientras que la condición de no bonificable significa que no se utiliza para incrementar otros suplementos o conceptos calculados sobre la base de bonificaciones, de acuerdo con las características establecidas en cada régimen.

Asimismo, la suma extraordinaria debe diferenciarse de los aumentos de haberes que se hayan establecido para los distintos sectores. En el caso del personal comprendido en el Convenio Colectivo General de la Administración Pública Nacional, por ejemplo, el Decreto 552/2026 homologó un acuerdo que incluyó una suma fija remunerativa y no bonificable de $50.000 a liquidar con los haberes de agosto para el personal alcanzado por ese convenio.

Sin embargo, esa medida corresponde al personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional y no debe confundirse automáticamente con los beneficios específicos establecidos para militares y fuerzas de seguridad mediante los Decretos 695/2026 y 696/2026.

Para el personal civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad comprendido en el régimen del Decreto 2539/15 también se había previsto una suma fija remunerativa y no bonificable de $50.000 para agosto, dentro de la actualización salarial del período junio-agosto.