Los trabajadores de farmacias cobrarán septiembre con novedades en su esquema salarial, a partir del acuerdo alcanzado para los próximos meses

Los empleados de farmacias tendrán en septiembre de 2026 una modificación en la composición de sus ingresos, aunque no en el valor de sus salarios básicos. De acuerdo con el esquema acordado por la FATFA y la cámara empresaria COFA, los sueldos básicos permanecen en los niveles establecidos en agosto, mientras que aumentan las sumas fijas no remunerativas.

El acuerdo alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 659/13 y tiene vigencia hasta noviembre. El entendimiento fue firmado a comienzos de septiembre y contempla nuevas actualizaciones de los conceptos no remunerativos antes de que se produzca una recomposición de los básicos.

Cuánto cobra un empleado de farmacia en septiembre según cada categoría

Para este mes, los ingresos se determinan a partir del básico remunerativo correspondiente a cada puesto y de la suma adicional no remunerativa.

La escala salarial queda conformada de la siguiente manera:

Cadetes: básico de $1.403.185,39 más una suma no remunerativa de $65.319,95 .

Aprendiz Ayudante: básico de $1.403.185,39 y suma no remunerativa de $65.319,95 .

Personal Auxiliar Interno y Externo: básico de $1.486.139,03 y suma no remunerativa de $69.181,54 .

Personal con Asignación Específica: básico de $1.580.289,30 y suma no remunerativa de $73.564,34 .

Ayudante en Gestión de Farmacia: básico de $1.580.289,30 y suma no remunerativa de $73.564,34 .

Personal en Gestión de Farmacia: básico de $1.933.355,60 y suma no remunerativa de $90.000 .

Farmacéutico: básico de $2.134.953,36 y suma no remunerativa de $99.384,61

De esta forma, el básico más bajo de la escala corresponde a Cadetes y Aprendiz Ayudante, con $1.403.185,39, mientras que el mayor corresponde a Farmacéuticos, con $2.134.953,36.

La diferencia respecto de agosto se concentra en las sumas no remunerativas. En el caso de los Cadetes, por ejemplo, el adicional pasa de $36.288,86 a $65.319,95. Para los Farmacéuticos, en tanto, aumenta de $55.213,68 a $99.384,61.

En términos porcentuales, el incremento de estos conceptos ronda el 80% frente a los montos del mes anterior.

Qué pasa con el bloqueo de título y los suplementos

El convenio también contempla pagos específicos para los profesionales que se encuentran alcanzados por los suplementos previstos en el artículo 7, vinculados con el bloqueo de título y la responsabilidad técnica.

Los valores de septiembre son:

Farmacéutico Director Técnico, bloqueo de título (art. 7, inciso a): asignación base de $1.650.389,40 más $76.827,59 no remunerativos.

asignación base de $1.650.389,40 más $76.827,59 no remunerativos. Farmacéutico con título al 80% (art. 7, inciso b): asignación base de $1.320.311,52 más $61.462,07 no remunerativos.

asignación base de $1.320.311,52 más $61.462,07 no remunerativos. Farmacéutico con título al 60% (art. 7, inciso c): asignación base de $990.233,64 más $46.096,55 no remunerativos.

Estos conceptos forman parte del esquema salarial previsto para los trabajadores alcanzados por las disposiciones específicas del convenio.

Cuándo vuelve a subir el salario

El acuerdo establece que octubre tendrá otra actualización de las sumas no remunerativas. Para entonces, los valores previstos llegarán, en las categorías más bajas, a $94.351,03, mientras que para los farmacéuticos alcanzarán $143.555,55. El siguiente cambio relevante se producirá en noviembre, cuando se actualicen nuevamente los salarios básicos remunerativos.

A partir de ese mes, el básico de los Cadetes pasará a $1.475.763,11, frente a los $1.403.185,39 vigentes durante septiembre. En el caso de los Farmacéuticos, llegará a $2.245.380,71.

La actualización de noviembre también contempla una reestructuración de las sumas que hasta entonces se habían abonado como no remunerativas, que pasarán a considerarse pagos a cuenta de futuras paritarias.

De esta manera, el cronograma acordado por FATFA y COFA combina durante septiembre y octubre aumentos en los componentes no remunerativos con una modificación de los básicos remunerativos prevista para noviembre.