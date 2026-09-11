El empleo registrado cayó a su mínimo en 50 meses y perdió 246.312 puestos desde 2023

El empleo privado formal cayó 0,1% en junio y perdió 6.261 puestos. En un año, registra una baja de 1,9%, según datos oficiales

El empleo registrado en empresas privadas volvió a reducirse en junio. La cantidad de asalariados formales se ubicó en 6.126.400 personas, luego de una baja mensual de 0,1%, equivalente a 6.261 puestos de trabajo menos que en mayo.

El dato marca además un retroceso de mayor alcance: frente a junio de 2025, el empleo privado formal cayó 1,9%, lo que representa alrededor de 121.000 puestos menos en un año.

Si la comparación se realiza con noviembre de 2023, el descenso acumulado llega al 3,9%. En términos absolutos, esto implica una pérdida aproximada de 246.312 empleos desde entonces.

Las cifras corresponden a un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco sobre la base de registros de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (STEySS-SIPA). El reporte ubicó el nivel actual en el punto más bajo de los últimos 50 meses y señaló que el deterioro no tuvo la misma intensidad en todo el territorio nacional.

Empleo privado: qué provincias recuperaron puestos y cuáles más perdieron

La evolución provincial muestra una marcada diferencia entre los distritos. Mientras la mayoría todavía se encuentra por debajo del nivel de empleo privado que tenía antes del cambio de gobierno, Neuquén y Río Negro son las únicas jurisdicciones que lograron superarlo.

Neuquén encabeza la recuperación: acumula una mejora de 8,7% frente a noviembre de 2023, con 12.430 puestos adicionales. Río Negro, en tanto, presenta un incremento de 3,3%, equivalente a 3.646 empleos más.

En el extremo opuesto aparecen Tierra del Fuego, Santa Cruz y La Rioja, con las mayores caídas acumuladas. La primera perdió 17,9% de sus puestos desde noviembre de 2023, Santa Cruz retrocedió 16,1% y La Rioja, 12%.

El informe sintetizó la situación del resto del país con la siguiente conclusión: "las jurisdicciones restantes aún no logran recuperar el volumen de empleo previo al cambio de gobierno, con fuertes brechas de desempeño: el descenso más leve se observa en San Juan (-0,5%); mientras que en el otro extremo, La Rioja (-12,0%), Santa Cruz (-16,1%) y Tierra del Fuego (-17,9%) presentan los descensos más fuertes".

Buenos Aires fue la provincia que más puestos perdió

El mayor retroceso en términos de cantidad de empleos se concentra en la provincia de Buenos Aires. Desde noviembre de 2023, el distrito acumula 90.103 puestos menos, una caída del 4,5%.

En junio, además, Buenos Aires redujo su empleo privado registrado en 5.237 puestos, equivalente a una baja mensual del 0,3%. La comparación con junio de 2025 arroja una pérdida de 48.564 empleos, es decir, un descenso interanual del 2,5%.

La Ciudad de Buenos Aires mostró un comportamiento diferente durante junio. Fue uno de los distritos que consiguió aumentar el empleo en el mes, con una suba del 0,1%, equivalente a 1.887 puestos, el mayor incremento absoluto registrado durante ese período.

Sin embargo, la mejora mensual no alcanza para revertir la evolución de los últimos años: CABA acumula una disminución interanual del 1,5%, con 23.242 empleos menos, y una baja del 2,9% respecto de noviembre de 2023, equivalente a 44.955 puestos.

Qué actividades perdieron más empleo

El retroceso tampoco fue uniforme entre los distintos sectores de la economía. Al comparar la situación actual con noviembre de 2023, 11 ramas de actividad tienen menos trabajadores registrados, mientras que solamente tres consiguieron ampliar sus niveles de empleo: Agro, Pesca y Enseñanza.

La Industria Manufacturera se encuentra entre las actividades que más redujeron su dotación, con una caída del 7,4% , equivalente a 88.496 puestos de trabajo.

se encuentra entre las actividades que más redujeron su dotación, con una caída del , equivalente a También se destaca la Construcción , cuyo nivel de empleo se contrajo 14,2% , con una pérdida de 62.700 puestos desde noviembre de 2023.

, cuyo nivel de empleo se contrajo , con una pérdida de desde noviembre de 2023. En Explotación de Minas y Canteras, el retroceso fue del 8,1%, que representa 7.676 empleos menos.

El mapa del empleo privado en junio

La evolución mensual, interanual y desde noviembre de 2023 presenta diferencias importantes entre las jurisdicciones. Los datos del informe son los siguientes:

Buenos Aires: junio -0,3% (-5.237); interanual -2,5% (-48.564); vs. noviembre 2023 -4,5% (-90.103).

junio -0,3% (-5.237); interanual -2,5% (-48.564); vs. noviembre 2023 -4,5% (-90.103). CABA: junio +0,1% (+1.887); interanual -1,5% (-23.242); vs. noviembre 2023 -2,9% (-44.955).

junio +0,1% (+1.887); interanual -1,5% (-23.242); vs. noviembre 2023 -2,9% (-44.955). Catamarca: junio +0,8% (+268); interanual -3,0% (-1.082); vs. noviembre 2023 -11,0% (-4.304).

junio +0,8% (+268); interanual -3,0% (-1.082); vs. noviembre 2023 -11,0% (-4.304). Chaco: junio +0,1% (+39); interanual -4,2% (-3.075); vs. noviembre 2023 -10,5% (-8.186).

junio +0,1% (+39); interanual -4,2% (-3.075); vs. noviembre 2023 -10,5% (-8.186). Chubut: junio -0,2% (-187); interanual -2,6% (-2.358); vs. noviembre 2023 -6,8% (-6.520).

junio -0,2% (-187); interanual -2,6% (-2.358); vs. noviembre 2023 -6,8% (-6.520). Córdoba: junio -0,1% (-631); interanual -1,9% (-9.690); vs. noviembre 2023 -3,5% (-18.520).

junio -0,1% (-631); interanual -1,9% (-9.690); vs. noviembre 2023 -3,5% (-18.520). Corrientes: junio -0,1% (-89); interanual -5,1% (-4.035); vs. noviembre 2023 -5,4% (-4.300).

junio -0,1% (-89); interanual -5,1% (-4.035); vs. noviembre 2023 -5,4% (-4.300). Entre Ríos: junio +0,1% (+94); interanual -1,0% (-1.388); vs. noviembre 2023 -2,8% (-3.872).

junio +0,1% (+94); interanual -1,0% (-1.388); vs. noviembre 2023 -2,8% (-3.872). Formosa: junio +0,1% (+32); interanual -5,1% (-1.188); vs. noviembre 2023 -11,8% (-2.930).

junio +0,1% (+32); interanual -5,1% (-1.188); vs. noviembre 2023 -11,8% (-2.930). Jujuy: junio -0,3% (-196); interanual -3,8% (-2.165); vs. noviembre 2023 -5,1% (-3.035).

junio -0,3% (-196); interanual -3,8% (-2.165); vs. noviembre 2023 -5,1% (-3.035). La Pampa: junio +0,3% (+113); interanual -1,5% (-575); vs. noviembre 2023 -6,3% (-2.565).

junio +0,3% (+113); interanual -1,5% (-575); vs. noviembre 2023 -6,3% (-2.565). La Rioja: junio -1,0% (-298); interanual -0,8% (-244); vs. noviembre 2023 -12,0% (-3.933).

junio -1,0% (-298); interanual -0,8% (-244); vs. noviembre 2023 -12,0% (-3.933). Mendoza: junio -0,2% (-532); interanual -3,8% (-9.233); vs. noviembre 2023 -2,6% (-6.326).

junio -0,2% (-532); interanual -3,8% (-9.233); vs. noviembre 2023 -2,6% (-6.326). Misiones: junio -0,2% (-161); interanual -5,7% (-6.089); vs. noviembre 2023 -11,5% (-12.540).

junio -0,2% (-161); interanual -5,7% (-6.089); vs. noviembre 2023 -11,5% (-12.540). Neuquén: junio +0,8% (+1.287); interanual +5,2% (+7.668); vs. noviembre 2023 +8,7% (+12.430).

junio +0,8% (+1.287); interanual +5,2% (+7.668); vs. noviembre 2023 +8,7% (+12.430). Río Negro: junio 0,0% (-43); interanual +3,6% (+3.851); vs. noviembre 2023 +3,3% (+3.646).

junio 0,0% (-43); interanual +3,6% (+3.851); vs. noviembre 2023 +3,3% (+3.646). Salta: junio -0,2% (-222); interanual -2,5% (-2.978); vs. noviembre 2023 -6,8% (-8.645).

junio -0,2% (-222); interanual -2,5% (-2.978); vs. noviembre 2023 -6,8% (-8.645). San Juan: junio -0,4% (-292); interanual +1,4% (+1.094); vs. noviembre 2023 -0,5% (-422).

junio -0,4% (-292); interanual +1,4% (+1.094); vs. noviembre 2023 -0,5% (-422). San Luis: junio -0,2% (-122); interanual -3,5% (-1.829); vs. noviembre 2023 -8,3% (-4.610).

junio -0,2% (-122); interanual -3,5% (-1.829); vs. noviembre 2023 -8,3% (-4.610). Santa Cruz: junio +0,8% (+408); interanual -3,0% (-1.541); vs. noviembre 2023 -16,1% (-9.776).

junio +0,8% (+408); interanual -3,0% (-1.541); vs. noviembre 2023 -16,1% (-9.776). Santa Fe: junio -0,3% (-1.274); interanual -1,4% (-7.149); vs. noviembre 2023 -3,1% (-16.273).

junio -0,3% (-1.274); interanual -1,4% (-7.149); vs. noviembre 2023 -3,1% (-16.273). Santiago del Estero: junio -1,0% (-487); interanual -2,7% (-1.367); vs. noviembre 2023 -9,1% (-4.906).

junio -1,0% (-487); interanual -2,7% (-1.367); vs. noviembre 2023 -9,1% (-4.906). Tierra del Fuego: junio -1,3% (-395); interanual -13,1% (-4.616); vs. noviembre 2023 -17,9% (-6.798).

junio -1,3% (-395); interanual -13,1% (-4.616); vs. noviembre 2023 -17,9% (-6.798). Tucumán: junio +0,1% (+118); interanual -1,0% (-1.618); vs. noviembre 2023 -1,1% (-1.777).

El comportamiento de junio deja así un escenario heterogéneo: algunas provincias lograron incrementos mensuales, pero en buena parte del país esas mejoras puntuales conviven con niveles de empleo todavía inferiores a los registrados en noviembre de 2023.

Entre los avances del mes se destacan Neuquén, Catamarca y Santa Cruz, con subas de 0,8%, mientras que Tierra del Fuego tuvo el mayor retroceso mensual, con una baja del 1,3%.

En términos interanuales, Neuquén también aparece como el principal caso positivo, con un crecimiento del 5,2%, seguida por Río Negro, con 3,6%, y San Juan, con 1,4%.

Del otro lado, Tierra del Fuego registró la mayor contracción interanual, con un descenso del 13,1% y 4.616 empleos menos.