El nuevo salario de los encargados de edificios en septiembre de 2026 según la categoría

Los trabajadores de edificios acceden a una importante mejora salarial tras la firma del nuevo acuerdo paritario que impacta desde septiembre

Se detallan también múltiples adicionales por tareas, vivienda, viáticos y otras condiciones laborales específicas.

La actualización incluye aumentos en salarios básicos por categoría y un Adicional Remuneratorio Mensual de $85.000.

FATERYH oficializó nuevos salarios para el personal de edificios desde septiembre de 2026.

La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) oficializó los nuevos valores salariales que rigen desde septiembre de 2026 para el personal de edificios en todo el país. La actualización amplía los salarios básicos de las distintas categorías, el Adicional Remuneratorio Mensual y los importes correspondientes a tareas y funciones específicas.

La actualización forma parte de la paritaria de los trabajadores de edificios y alcanza al personal encuadrado en los convenios colectivos que regulan la actividad en todo el país. Según informó la organización sindical, junto con las cámaras empresarias se ratificó la vigencia de la totalidad de las cláusulas convencionales y se establecieron los valores correspondientes al período.

Para septiembre, las planillas salariales incorporan un Adicional Remuneratorio Mensual de $85.000 para todas las categorías. El importe debe calcularse de manera proporcional cuando la jornada laboral sea inferior a la correspondiente a una jornada completa.

La escala también contempla diferencias de acuerdo con la categoría del trabajador, la modalidad de prestación de tareas y la existencia o no de vivienda en el edificio. A estos valores se suman los adicionales establecidos para determinadas funciones y condiciones laborales.

Cuánto cobra un encargado permanente con vivienda

Dentro de la escala de septiembre de 2026, los encargados permanentes con vivienda tienen distintos salarios básicos según la categoría del edificio.

Para la 4° categoría, el salario básico quedó establecido en $1.056.499

En la 3° categoría, el monto asciende a $1.162.149

Para la 2° categoría se fijó en $1.214.974

En el caso de los trabajadores encuadrados en la 1° categoría, el salario básico alcanza los $1.267.799

Estos importes corresponden al básico de cada categoría y deben considerarse junto con los adicionales que puedan corresponder de acuerdo con las tareas realizadas, la jornada y las condiciones previstas por el convenio colectivo.

A los valores básicos se incorpora el Adicional Remuneratorio Mensual de $85.000, cuya aplicación es proporcional para quienes no cumplen una jornada completa.

Cuánto cobra un encargado permanente sin vivienda

La escala establece importes diferentes para los encargados permanentes que desempeñan sus funciones sin contar con vivienda en el edificio.

En este caso, el salario básico de la 4° categoría quedó fijado en $1.210.515

Para la 3° categoría, el monto es de $1.331.567

Para la 2° categoría alcanza los $1.392.093

La 1° categoría tiene un salario básico de $1.452.618

La diferencia entre las escalas con vivienda y sin vivienda responde a la estructura salarial prevista para cada modalidad dentro de los convenios colectivos de la actividad.

Al igual que en el resto de las categorías contempladas en la grilla, los trabajadores pueden percibir adicionales vinculados con las tareas complementarias que desarrollen en el edificio.

Salarios para mayordomos e intendentes

La actualización de septiembre también establece los valores correspondientes a los mayordomos sin vivienda.

Para la 4° categoría, el salario básico se ubicó en $1.252.679. El importe aumenta de acuerdo con la categoría hasta alcanzar los $1.503.214 para los trabajadores comprendidos en la 1° categoría.

En el caso de los intendentes, el salario básico fue establecido en $1.756.283, con un importe uniforme para las distintas categorías contempladas dentro de este sector.

Estos trabajadores también quedan alcanzados por las disposiciones generales de los convenios colectivos y por los adicionales que correspondan de acuerdo con las tareas o condiciones particulares de cada puesto.

Cuánto cobra el personal de vigilancia

La plantilla salarial de septiembre incluye además al personal que desarrolla tareas de vigilancia en edificios.

Para una jornada diurna completa, el salario básico quedó establecido en $1.217.271. En el caso de quienes realizan una jornada nocturna, el monto asciende a $1.294.224.

La diferencia entre ambos valores está vinculada con la jornada en la que se desarrolla la actividad. Los importes forman parte de la escala salarial difundida para el período correspondiente a septiembre de 2026.

Cuánto cobran los trabajadores jornalizados y suplentes

La grilla también establece valores específicos para los trabajadores jornalizados y suplentes, cuyas modalidades de prestación son diferentes de las correspondientes a una jornada permanente.

Para el personal jornalizado que no supere las 18 horas semanales, el valor de la hora quedó fijado en $13.239,30.

En tanto, para los suplentes, el valor diario establecido para septiembre es de $57.812,60.

Estos montos permiten determinar la remuneración de acuerdo con la cantidad de horas o jornadas efectivamente comprendidas dentro de cada modalidad laboral.

Adicionales para encargados de edificios en septiembre

Además de los salarios básicos, la plantilla contempla distintos adicionales vinculados con tareas específicas que pueden ser realizadas por el personal de edificios.

Uno de los conceptos corresponde al retiro de residuos, cuyo importe se fijó en $2.369 por cada unidad destinada a vivienda u oficina.

Para quienes realizan tareas de clasificación de residuos en la Ciudad de Buenos Aires, se mantiene además un plus de $40.803,20.

La grilla también incorpora adicionales vinculados con tareas de mantenimiento, limpieza y servicios dentro de los edificios y espacios comunes.

Cuánto se paga por limpieza de cocheras, jardines y piletas

Entre los adicionales establecidos para septiembre se encuentra el correspondiente a la limpieza de cocheras, que quedó fijado en $32.328,60.

Para el movimiento de coches de hasta 20 unidades, el importe asciende a $47.865,80.

En el caso del mantenimiento de jardines, el adicional establecido también es de $32.328,60.

Por su parte, la limpieza de piletas con tratamiento de agua tiene un adicional de $54.384,60.

Estos conceptos se suman cuando las tareas correspondientes forman parte de las funciones desarrolladas por el trabajador y de acuerdo con las condiciones previstas en la normativa laboral aplicable.

Otros adicionales previstos en la escala salarial

La actualización difundida por FATERYH también establece un valor de $90.035,30 para viáticos.

La grilla mantiene además el 10% adicional por Título de Encargado Integral de Edificio. Este porcentaje se aplica de acuerdo con las condiciones establecidas para dicho concepto.

A su vez, continúa vigente el 50% adicional correspondiente a Zona Desfavorable, aplicable cuando se reúnen las condiciones contempladas por el convenio colectivo.

De esta manera, la remuneración final de cada trabajador puede diferir del salario básico informado para su categoría, debido a la incorporación de los adicionales que correspondan según las funciones, la jornada, la ubicación y las condiciones particulares de cada puesto.

La vigencia de los convenios colectivos

FATERYH comunicó que, junto con las cámaras empresarias, ratificó la vigencia de las cláusulas convencionales correspondientes a los CCT 589/10 y 590/10.

La actualización de septiembre comprende tanto los salarios básicos como los adicionales incluidos en las planillas difundidas para el sector. Por ese motivo, para determinar el ingreso correspondiente a cada trabajador se debe considerar la categoría laboral y la modalidad de prestación, además de los conceptos complementarios que puedan corresponder.

La organización sindical, conducida por Víctor Santa María, señaló en el comunicado dirigido a los trabajadores que uno de sus objetivos es sostener la estabilidad laboral y el poder adquisitivo de los salarios.

La nueva grilla alcanza a las distintas funciones contempladas dentro de la actividad, desde encargados permanentes con y sin vivienda hasta mayordomos, intendentes, personal de vigilancia, jornalizados y suplentes.

Cena del SUTERH el 17 de octubre

En el mismo comunicado, la organización sindical informó además la realización de la tradicional cena del SUTERH, prevista para el 17 de octubre de 2026.

El encuentro fue presentado como una convocatoria para los afiliados y trabajadores del sector. La actividad busca reunir a integrantes de la comunidad de trabajadores de edificios en una jornada vinculada con la actividad sindical.

La convocatoria forma parte de las comunicaciones difundidas junto con la actualización de la escala salarial correspondiente a septiembre.

De esta manera, los salarios básicos y adicionales establecidos para septiembre de 2026 quedan determinados por la nueva plantilla difundida por FATERYH, mientras que los importes finales que perciba cada trabajador dependerán de su categoría, modalidad laboral, jornada y de los adicionales que correspondan en cada caso.