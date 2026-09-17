Especialistas de C-P Consultora analizan la brecha salarial de 2026 y las metas optimistas del Presupuesto 2027 sobre la inflación

Los sueldos de los trabajadores recibieron aumentos de sueldo por paritarias en septiembre superiores a la inflación oficial de agosto 2026. Esto permitió una recuperación del salario real de alrededor de 1,2% nominal en el mes, según calculó C-P Consultora. Sin embargo, respecto del índice oficial de inflación, le faltaría recuperar unos seis puntos más para salir empatando el acumulado del año. Además, el Presupuesto 2027 anticipa que el próximo debería ser un año de repunte para los sueldos.

Sin embargo, el progreso no sería tan lineal como se plantea en el escenario oficial. Desde la consultora que dirigen Federico Pastrana y Pablo Moldovan calculan que el promedio de los salarios convencionados anticipan una recuperación en agosto, pero desde abril se verifica que a los meses de caídas los sigue uno de recuperaciones insuficientes: "La desinflación trae alivio pero no se asegura una recuperación real y los aumentos de suma fija continúan siendo generalizados y delinean una dinámica sinuosa."

"En agosto confluyeron el efecto de sumas fijas y aumentos discretos en algunos convenios. Con los convenios ya negociados, el adelanto para septiembre es 1,8%", añade el reporte. "Una recuperación salarial sostenida en los próximos meses exige una combinación de desinflación y mayor descompresión de la pauta salarial", indican los mencionados economistas especializados en macroeconomía y asuntos laborales.

Aumentos por paritarias de agosto 2026

El reporte se especializa en salarios por convenio del sector público y privado, y toma como indicadores los sueldos reportados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) por un lado, y el Índice de Salarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

Indicador de Salarios por Convenio de C-P Consultora

En agosto, el promedio de las paritarias C-P registró una variación del 2,9%, por encima de la inflación mensual (1,7%), generando una recuperación del poder adquisitivo (1,2% i.m.). Como puede verse en el cuadro anterior, los salarios de los agremiados permanecieron en promedio muy por debajo del avance del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC desde julio de 2025. Las trayectorias se habrían comenzado a alinear recién en abril de este año, para desacoplarse al menos levemente en julio 2026.

Ahora bien, al llevar el anàlisis al Indice de Salarios (IS) del INDEC, que llega hasta julio del corriente, C-P calculó que en ese mes los sueldos perdieron 1,1% con la inflación oficial, que fue de 2,1 por ciento. La consultora calculó que en los primeros siete meses de 2026 el IS está 6% por debajo del avance de los precios. El Índice de Salarios del INDEC se encuentra 4% por debajo de inicios de 2025, agregaron.

"El dato adelantado de Convenios para agosto mostraría un alivio, aunque desde niveles marcadamente bajos; apenas se recuperarían 2 de los 8 puntos de caída del período julio 2025-mar 2026", resumen.

Para los mencionados analistas, la pauta salarial sigue en el orden de 2% mensual en agosto, pero son muchas veces aumentos de suma fija que, una vez incorporados en los porcentajes, logran superar esos niveles (ej.Construcción). Otros gremios, como la Unión Obrera Metalúrgica, combinan saltos discretos de paritarias con varios meses sin aumentos. "En conjunto la dinámica salarial muestra la tensión de una pauta demasiado exigente que es flexibilizada mediante sumas fijas", resume C-P Consultora.

Factores macroeconómicos que condicionan la mejora del sueldo

Según publicó recientemente iProfesional, el plan de salarios del Gobierno busca que este año los sueldos superen a la inflación, manteniendo en 2% la pauta mensual de incrementos por paritarias y los precios por debajo de ese umbral. Para lograrlo, el mercado espera que el dòlar no se dispare y que a la vez se realicen iniciativas para activar el consumo. Sería un paso clave para el plan de campaña de las elecciones 2027

Índice de Salarios, sueldos declarados al SIPA e IPC

En una línea similar, C-P consultora considera que para que se plasme un escenario de recuperación salarial en los próximos meses se requieren dos condiciones:

1- Que la desinflación continúe y la inflación mensual se ubique por debajo del 2 por ciento.

2- Que la pauta salarial se atenúe de manera generalizada, ya sea vía aumentos por encima del 2% mensual y/o la incorporación de sumas fijas a los básicos. "Hoy los porcentajes negociados confluyen al 2% mensual: el adelanto de septiembre, con las paritarias ya cerradas, es del 1,8%", aclara el reporte.

"En síntesis, el contexto exige una combinación de desinflación y mayor descompresión de la pauta salarial. Si se logra consolidar la desinflación, ¿lo permitirá este programa económico, o se repetirá el escenario de 2025, cuando los aumentos se ubicaron entre 1% y 1,5%?", se preguntan los mencionados consultores.

Los sueldos en el Presupuesto 2027

Esta apuesta parece confirmarse también con el Presupuesto 2027 que presentó el oficialismo en el Congreso de la Nación para su evaluación. La "Ley de leyes" postula un incremento del 25,4% de los salarios el año que viene, junto con una inflación en el orden del 18%. También espera que el consumo privado de bienes y servicios también crezca un 3,1% este año y 3,4% el año que viene.

"Creo que es un poco optimista el escenario que plantean y no se lleva muy bien con lo que viene pasando hasta ahora", anticipó Pastrana a iProfesional. "La proyeccion de salarios es optimista, particularmente porque este programa económico lo tiene como uno de los pilares de la desinflación. Es decir, el optimismo del presupuesto no solo radica en que hay una desinflación sostenida, sino que eso se da con recuperación salarial, lo cual no está ocurriendo", especificó.

Remarcó que la baja de la inflación de 3,4% a menos de 2% mensual "aún no mostró recuperación salarial en los indicadores del INDEC ni Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. "Creo que eso repercute en otro eje del prespuesto: que la economía cierre este año al 3% y el año que viene al 4%. Es un escenario mucho mejor del que vemos ahora con la configuración macro actual, y también lo que proyectamos para el cierre de este año," sentenció.