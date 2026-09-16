Salarios, inflación, dólar y cifras clave del Presupuesto que estima el Gobierno para 2027

Con salarios creciendo por encima de la inflación y el dólar incluso por debajo de ello, el Presupuesto 2027 desborda de optimismo

El Mensaje de Remisión del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2027 detalló el cuadro macroeconómico oficial y las previsiones de ingresos y gastos confeccionadas por el Ministerio de Economía para el año electoral. Algunos analistas ya consideran que las proyecciones de crecimiento del PBI, de la desaceleración de la inflación y el incremento salarial por convenio, son "demasiado optimistas" en relación al escenario actual.

El programa gubernamental sustentó sus metas en la consolidación del equilibrio fiscal, la desaceleración sostenida de los precios y la expansión de la inversión privada como motor de la actividad. Todo sustentado por un escenario en el que el dólar solo avanzaría alrededor de un 15 por ciento.

10 cifras macroeconómicas y fiscales del Presupuesto 2027

Las principales estimaciones del marco macroeconómico y del esquema fiscal contempladas en el proyecto enviado al Congreso comprenden los siguientes indicadores:

Inflación anual del 18%: la proyección oficial para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anticipa una desaceleración hasta el 18% interanual a diciembre de 2027, tras estimar una variación del 29% para el cierre de 2026. Tipo de cambio nominal a $ 1.847,6: el proyecto asume que el valor del dólar oficial iniciará el año en torno a $1.600 por unidad, y alcanzará los $1.847,6 a fines de diciembre de 2027, lo que representa una variación interanual del 15,5%. Crecimiento del PBI del 4%: la actividad económica proyecta una expansión real del 3% este año y del 4% interanual para 2027, impulsada por subas del 4,4% en la industria, 5,1% en el comercio y 0,9% en el sector agropecuario. Aumento del consumo privado del 3,4%: las estimaciones oficiales prevén una recuperación del consumo de los hogares de bienes y servicios del 3,4% interanual en 2027, mientras que el consumo público registrará un alza del 0,6%, lo que indica otro año de austeridad en el gasto público. Rebote de la inversión del 9,2%: la Formación Bruta de Capital Fijo experimentará un incremento del 9,2% interanual en 2027, revirtiendo la caída estimada para 2026. Gasto en salarios del 26,1%: la partida de remuneraciones de la Administración Nacional ascenderá a $22.124.668 millones, lo que refleja un aumento del 26,1% respecto de 2026, mientras que la recaudación por aportes y contribuciones a la seguridad social crecerá 19,7% impulsada por salarios imponibles y empleo. Se espera que el salario medio avance 25,4% en 2027, por encima de la inflación pronosticada y augurando un incremento del salario real que potenciará el mencionado incremento del consumo privado. Superávit financiero de $3,3 billones: el Sector Público Nacional prevé un resultado financiero positivo de $3.300.675,4 millones, equivalente al 0,2% del PBI. Superávit primario de $18,44 billones: el resultado primario consolidado alcanzará los $18.439.871,9 millones, representando un 1,3% del PBI. Superávit comercial de u$s15.560 millones: la balanza comercial de bienes y servicios contempla exportaciones por u$s133.984 millones (+8,5% en volúmenes) e importaciones por u$s118.424 millones. Gastos totales en 15,3% del PBI: los gastos totales consolidados del Sector Público Nacional se fijaron en $216.000.316,5 millones (15,3% del PBI), de los cuales $200.861.120,0 millones corresponderán a gasto primario (14,2% del PBI).

El esquema del proyecto oficial plantea una aceleración en el ritmo de crecimiento económico a mediano plazo, proyectando una tasa sostenida del 4% anual para el período 2027-2029. La demanda agregada basará su dinamismo en la recuperación de la inversión bruta fija y en el incremento de los volúmenes exportados por sectores estratégicos como la energía, la minería y la agroindustria.

En materia de recursos públicos, la recaudación tributaria nacional y los aportes a la seguridad social registrarán una suba nominal del 27,9% frente a 2026. Este comportamiento elevará la presión tributaria de un 21,06% del PBI en 2026 a un 21,7% del PBI en 2027. La masa impositiva estará explicada en un 32,4% por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) neto, que ascenderá a $98.471.730,6 millones con una suba interanual del 28,2%, mientras que el Impuesto a las Ganancias aportará $69.262.175,6 millones con un incremento del 30,5%.

Gasto público consolidado y sostenibilidad de la deuda

En el análisis funcional del gasto, las prestaciones de la seguridad social mantendrán la mayor ponderación dentro de las erogaciones del Estado Nacional, concentrando el 45,4% del gasto total consolidado del Sector Público Nacional y el 58,9% de los gastos de la Administración Nacional. Esta partida sumará $98.075.904,4 millones para atender jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares ajustadas por la fórmula de movilidad previsional.

En cuanto al perfil financiero, el Tesoro mantendrá la estrategia de extender la vida promedio de la deuda en moneda local y diversificar las fuentes de financiamiento en moneda extranjera. El informe destacó que la relación entre la deuda pública bruta y el producto bruto interno cayó del 156,6% a fines de 2023 al 71,4% a mediados de 2026, sosteniendo una pauta de solvencia intertemporal apoyada en la preservación del superávit financiero y la prohibición de emitir moneda para financiar el déficit.

Sobre esto último, al presentar el Proyecto de Presupuesto 2027 el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró en su perfil de X que se cumplirán cuatro años de gestión sin basarse en contraer deuda externa y con déficit fiscal cero.

Pero los analistas no tienen la misma perspectiva que el Ministro. "El crecimiento 4%, sin arrastre estadístico de este año, lo veo muy difícil", sugirió el economista Amílcar Collante a iProfesional. "El precio esperado para el dólar en el Presupuesto es un número que acompaña la inflación de 2027, pero no lo tomaría como una guía. Solamente muestra una tendencia, que es similar a la de un índice de precios al consumidor que se sigue desacelerando", añadió también Fernando Baer, economista jefe de la Consultora Quantum.

"Creo que es optimista el escenario que se plantea y no se lleva muy bien con lo que viene pasando hasta ahora. La proyeccion de salarios es optimista, particularmente porque este programa económico lo tiene como uno de los pilares de la desinflación. El optimismo del presupuesto no solo radica en que hay una desinflación sostenida, sino que eso se da con recuperación salarial,", mencionó también Federico Pastrana, Director de C-P Consultora, a este medio.