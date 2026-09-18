Además de los industriales, varios gremios lograron ganarle a la inflación oficial de agosto por los aumentos de sueldo negociados en paritarias

Agosto fue un mes de alivio para los sueldos negociados en paritarias en Argentina. Que la inflación oficial cerrara en 1,7% intermensual ese mes, dejó a la mayoría de los convenios cerrados con anterioridad por encima del 2% mensual en condiciones de recuperar algo del poder adquisitivo perdido en el año.

Aun así, algunos sectores productivos se ubicaron al frente de las recomposiciones de ingresos por los sueldos de septiembre que se pagarán en octubre. A través de la combinación de sueldos básicos elevados, porcentajes de reajuste y bonos extraordinarios de suma fija, los gremios de aceiteros, siderúrgicos, entre otros, lograron los acuerdos más destacados de la grilla salarial.

Aceiteros: piso salarial inicial en $ 2,7 millones

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo cerraron un esquema de actualización con las cámaras CIARA, CIAVEC y CARBIO. El entendimiento estableció que el sueldo básico inicial de la actividad, correspondiente a la categoría de peón, trepe a $2.719.040 a partir de septiembre.

De este modo, la rama aceitera sostiene una de las remuneraciones mínimas convencionales más altas de todo el sector industrial.

Siderúrgicos (UOM): suma fija de $ 1,6 millones y porcentaje mensual

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) suscribió un acuerdo con la Cámara Argentina del Acero para los trabajadores de la Rama 21, tras extender la negociación durante meses. La pauta salarial dispone un incremento no remunerativo del 6% válido para los meses de agosto, septiembre y octubre. Adicionalmente, el convenio incluyó el otorgamiento de una gratificación extraordinaria por única vez de $1.600.000 para el personal propio de las plantas siderúrgicas, mientras que para los trabajadores contratistas el bono quedó fijado en $1.280.000.

Textiles (SETIA): suba combinada y asignación de $ 300.000

El Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) cerró la revisión para los encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 808/24. La escala estipula para el mes de septiembre una recomposición compuesta por un 4,5% de aumento directo al salario básico y otro 4,5% de carácter no remunerativo.

De forma complementaria, el acuerdo fijó para el noveno mes del año el pago de una asignación no remunerativa mensual de $300.960 para reforzar el ingreso de los trabajadores del sector.

Otros acuerdos paritarios destacados del mes

Por encima del 2% mensual se ubicaron también los Trabajadores de cadenas de comidas rápidas (CCT 329/2000) La Federación de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros acordó para la rama Servicios Rápidos el pago de una asignación no remunerativa del 5,7% en septiembre para todas las categorías.

De acuerdo a la paritaria firmada y homologada, recién en noviembre las asignaciones pasarán a integrar el básico de la actividad. Mientras tanto, igual pagan aportes y contribuciones, además de computar para el cálculo de vacaciones, horas extra y otros beneficios.

También estuvieron entre los mejores acuerdos paritarios del mes algunos de los celebrados por la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC). Por caso, para el personal de clubes de campo (CCT 805/23) negoció una recomposición salarial total del 11,02%, de la cual se pagará el 2,5% final en septiembre 2026.

Y en el caso de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) se acordó para el personal de seguridad privada un incremento del 2,85% en los sueldos de este mes, además del pago de 50.000 pesos no remunerativos.

Cuánto más necesitan recuperar los sueldos

Los sueldos convencionados de agosto tuvieron de media una recuperación del salario real de alrededor de 1,2% nominal en el mes, según calculó C-P Consultora.

En agosto, el promedio de las paritarias C-P registró una variación del 2,9%, por encima de la inflación mensual (1,7%), generando una recuperación del poder adquisitivo (1,2% i.m.),de acuerdo con el análisis enviado a este medio.

No obstante, esa recuperación queda por ahora "corta" respecto del poder adquisitivo real perdido. La firma entiende que en el primer semestre del año, el Indicador de Salarios que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, quedó 6% por debajo del avance de la inflación. Más aún, se encuentra 4% por debajo de inicios de 2025, agregaron.

Para que se produzca una recuperación total de los alicaídos salarios de los trabajadores agremiados, es necesario que continúe el proceso de desinflación al que apunta la economía argentina de la mano del Gobierno nacional, sin que esto implique una merma de los salarios acordados en paritarias por debajo de ese umbral que ponen los precios. Solo así se podrá llevar el poder adquisitivo a niveles de períodos anteriores, reactivar el consumo y la actividad económica.