La inflación fue del 1,7% y muchos de los gremios más importantes del país habían negociado en paritarias aumentos de sueldo superiores a es cifra

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) le brindó ayer una buena noticia al Gobierno cuando dio a conocer ayer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto 2026 con una baja intermensual de 0,4 puntos. Con esa pequeña variación, también son varios los trabajadores que verán una mejora leve en su poder adquisitivo, al haber negociado aumentos salariales por encima de ese número.

Inflación de agosto 2026

El INDEC reveló que el IPC avanzó 1,7% en agosto, lejos del 2,1% que había sorprendido a todos en julio. A la vez, indicó que la inflación acumulada en lo que va del año es del 21,3% y la variación interanual fue del 33,5%.

En ese marco, son pocos los gremios que han logrado más de 21% de incremento salarial en el año. Pero podrán anotar un punto a su favor en agosto, ya que las negociaciones paritarias vienen cerrando acuerdos trimestrales o incluso hasta fin de año, y tomando como parámetro los índices de precios de INDEC de meses anteriores, que estuvieron por encima del último dato.

En ese marco, si la inflación sigue su curso de forma descendente, como anticipa por ejemplo el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que registra el Banco Central, los acuerdos paritarios ya cerrados podrían tener una leve recuperación del salario real en los meses que siguen.

El REM había pronosticado también un avance del 1,7% para la inflación de agosto, en función del relevamiento de 35 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina. Ellos ubican la inflación para los meses que quedan de 2026 en entre 1,6% y 1,8% intermensual, con un descenso a 1,6% el año siguiente. Sería un escenario auspicioso de recuperación para los trabajadores agremiados que lograron negociar cifras por encima de dichas expectativas.

Los analistas de mercado, en general, abonan esa posible evolución. "Pasando a las expectativas de inflación, el mercado cree en un proceso de desinflación que va a continuar afianzándose, a pesar de que esto no implique ausencia de volatilidad (propia de la estacionalidad y shocks de precios internacionales)", advirtió Thiago Marino, Analista de Renta Fija de IOL, en un informe privado enviado a este medio.

"Acorde a lo implícito en precios (break-even), la inflación en promedio se ubica en 1,6% hacia fin de año, mientras que asciende levemente el 1,7% durante 1T 2027", continuó Marino, y cerró: "Desde nuestra perspectiva, la inflación continuará por el sendero de los últimos meses: un proceso errático de convergencia hacia niveles inferiores, con una primera posta en 1,5% mensual."

Pero no todos son tan optimistas. Labor, Capital, Growth (LCG) pronostica que la inflación será del 30% anual en 2026: "Era esperable que la inflación cediera en agosto respecto al salto que había mostrado en julio por el impacto en estacionales. No obstante, la inflación núcleo no cedió en la misma magnitud y sigue siendo elevada, revelando que la inercia todavía resulta muy difícil de domesticar", indicaron.

"Esperamos que la inflación se estabilice apenas por debajo de la zona del 2% mensual, en línea con los pronósticos de la mediana del REM. Los aumentos postergados en regulados (básicamente combustibles y tarifas) sostendrán la presión y parece difícil esperar una convergencia muy marcada que lleve los niveles de inflación debajo del 1% mensual aun cuando la actividad sigue deprimida y se sostiene el ancla cambiaria", informaron en el análisis enviado a iProfesional.

Acuerdos paritarios vs inflación

Como ya se mencionó, muchos de los acuerdos paritarios de los gremios más importantes para lo que resta de 2026 se basaron en los índices de inflación oficial de meses anteriores, que fueron por encima del de agosto.

Por caso, los siguientes son los que verán una mejora real en su poder adquisitivo gracias a los aumentos conseguidos para los haberes de agosto, que se liquidaron en septiembre.

Estatales de la Provincia de Buenos Aires

Los trabajadores de la Provincia de Buenos Aires nucleados en UPCNBA, y los empleados judiciales de la jurisdicción, aceptaron la propuesta que hizo el gobernador Axel Kicillof. De la misma resta abonar un incremento salarial del 2% en agosto sobre los sueldos de junio 2026. A la vez, los auxiliares del área de Educación en la Provincia recibirán un 4% en agosto.

Empleadas domésticas

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (UNTCP) acordó un aumento del 1,9% para los sueldos de agosto 2026, además de una suma no remunerativa que se pagará por única vez de acuerdo a las horas trabajadas:

Más de 16 horas semanales: 20.000 pesos

Entre 12 y 16 horas semanales: 11.500 pesos

Menos de 12 horas semanales: 8.000 pesos

Aun así, los haberes de las empleadas domésticas vienen muy atrasados respecto de la evolución de la inflación en el corriente año y el anterior.

Siderúrgicos

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) llegó a un acuerdo con la la Cámara Argentina del Acero para incrementar 12% los sueldos de los trabajadores siderúrgicos, de la Rama 21, tras casi dos años de discusiones.

En el corriente mes percibieron 6% de aumento no remunerativo, válido para agosto, septiembre y octubre, junto con un bono de 1.600.000 pesos para trabajadores en relación de dependencia con las empresas siderúrgicas, y de 1.280.000 pesos para los de compañías contratistas.

Encargados de edificios

La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) obtuvo para los encargados de edificios un incremento del 1,9% sobre el salario básico de julio, más nueva suba de $25.000 sobre la suma fija remuneratoria mensual.

Ferroviarios

Para los trabajadores de Trenes Argentinos – SOFSA la Fraternidad se consiguió una actualización de la cual resta un alza del 1,9% en agosto sobre julio, más suma no remunerativa de $50.000. Otros sindicatos de la actividad, como ASFA, APDFA y Unión Ferroviaria, acordaron un incremento salarial del 8,03% a partir de julio como retroactivo, más un 1,9% de amento en agosto.

Trabajadores de seguros

El Sindicato del Seguro cerró acuerdos paritarios para varias de las ramas centrales de la actividad. Para Generales y ART habrá un alza de 4,5% en los sueldos de agosto, en tanto que los de Vida y Retiro verán una suba del 5% este mes.

Trabajadores de cadenas de comidas rápidas

La Federación de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros acordó para la rama Servicios Rápidos (CCT 329/2000) el pago de una asignación no remunerativa del 3,94% para todas las categorías en los haberes de agosto.

Trabajadores de Entidades Deportivas

La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) convino para el personal de clubes de campo (CCT 805/23) una recomposición salarial total del 11,02%, de la cual queda por abonar un 2,7% con los sueldos de agosto.

Mineros

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) negoció para el Convenio 38/89, de la Rama Minería Extractiva, un 2,5% de aumento acumulativo respecto de julio. A la vez, para la rama de Cemento Portland (CCT 53 y 54/89) tiene en agenda un alza del 4% para el mismo mes.

Por otra parte, meses atrás la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) cerró un incremento salarial que implica un 5% más desde el 1 de agosto, más suma de 90.000 pesos.

Seguridad privada

La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) realizó un acuerdo semestral para la última mitad de 2026. Para los haberes de agosto que se pagaron en septiembre, se negoció un 2,31% de aumento y 30.000 pesos no remunerativos.

Textiles

La Unión Cortadores de la Indumentaria (UCI) cerró un acuerdo con actualizaciones mensuales de los salarios del CCT 614/10. En ese marco, los sueldos de agosto llegan con un alza del 2% sobre salarios de julio más asignación no remunerativa por única vez del 1% del básico de cada categoría.

Del otro lado de la tabla, entre los trabajadores que no lograron una mejora salarial con su paritaria para agosto, resaltaron acuerdos como el de Camioneros, que solo consiguió un aumento de 1,5%; y el de Empleados de Comercio, que tuvo un alza de 1,9% pero respecto de las escalas de junio.