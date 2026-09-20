Empleados de McDonald's y Burger King reciben nuevo aumento: cuánto cobran en octubre

La mejora salarial para el personal de la rama Servicios Rápidos fue del 7,40% y se termina en noviembre, mes en que que se reabrirán las negociaciones.

En el marco del desarrollo de las paritarias de la rama de Servicios Rápidos, la Federación de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros adelantó cómo quedó la escala salarial para octubre, teniendo en cuenta que en dicho mes se completa el último acuerdo, que va desde julio a noviembre.

La mejora beneficia al personal de firmas como McDonald's, Burger King, Starbucks y Mostaza, entre otras cadenas, nucleados bajo el convenio colectivo de trabajo 329/00.

Se estima que, a mediados de noviembre, la organización salarial que conduce Luis Hlebowicz se reunirá con los representantes de la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos de Expendio de Emparedados y Afines. Vale señalar que, además de los trabajadores y trabajadoras de las citadas empresas, el acuerdo incluye a los establecimientos de expendio de emparedados y actividades afines.

De cuánto y cómo se aplica la suba salarial

El incremento pactado entre las partes estableció un 7,40% para el período julio-octubre, a través de sumas no remunerativas, que se aplicó de la siguiente manera:

Julio: 2%

Agosto: 1,94%

Septiembre: 1,76%

Octubre: 1,70%

En noviembre se consolida un nuevo salario básico liquidando el total del 7,40%.

Desde el sindicato destacaron que, más allá de las mejoras, existe una marcada preocupación por el cierre de emprendimientos y negocios de la actividad gastronómica, "producto de la caída del consumo interno", explicaron las fuentes.

Ingresos de octubre según la categoría

De acuerdo a la suma de los porcentajes de julio, agosto y septiembre, el salario de los empleados de las cadenas de comidas rápidas quedó de la siguiente manera, según las categorías:

"Maestro" (categoría máxima): $1.863.345

Encargado: $1.661.538

Dependiente de salón: $1.589.043

Cajero: $1.294.387

Dependiente de Mostrador: $1.246.146

Empleado B: $1.223.928

Ayudante Pastelero, Dependiente de Helados, Cafetero y Auxiliar Administrativo: $1.195.522

Empleado A: $1.175.318

Además, las categorías de Sereno, Lavacopas y Peón de Limpieza, Carga y Descarga cobran $1.163.517, mientras que el Empleado Principiante percibe $1.108.417 y el Aprendiz menor de 18 años, $997.033.

Aumento de la suma no remunerativa

Al valor del sueldo básico, deberá sumarse el monto "no remunerativo" correspondiente a cada categoría de convenio:

"Maestro": $137.888

Encargado: $122.954

Dependiente de Mostrador: $117.589

Cajero: $95.785

Empleado B: $90.571

Ayudante Pastelero, Dependiente de Helados, Cafetero y Auxiliar Administrativo: $88.469

Empleado A: $86.974

Sereno, Lavacopas y Peón de Limpieza, Carga y Descarga: $86.100

A su vez, el Empleado Principiante recibe $82.023 y el Aprendiz menor de 18 años, $73.780.

A estos importes se debe sumar una asignación no remunerativa equivalente al 2% para todas las categorías.

En todos los casos no se considera ningún tipo de adicional o beneficio. La actividad tiene personal a tiempo parcial, por lo que los incrementos se liquidan de manera proporcional. Dichas subas también son computables para el cálculo de vacaciones, horas extraordinarias, sueldo anual complementario y premios y conceptos convencionales que se calculen sobre el salario básico (antigüedad, etc.).

Los aumentos serán computables para el cálculo de vacaciones, horas extras, aguinaldo y adicionales convencionales, como la antigüedad, manteniendo durante cada período su carácter no remunerativo.