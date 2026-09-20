Empleados de McDonald's y Burger King reciben nuevo aumento: cuánto cobran en octubre
En el marco del desarrollo de las paritarias de la rama de Servicios Rápidos, la Federación de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros adelantó cómo quedó la escala salarial para octubre, teniendo en cuenta que en dicho mes se completa el último acuerdo, que va desde julio a noviembre.
La mejora beneficia al personal de firmas como McDonald's, Burger King, Starbucks y Mostaza, entre otras cadenas, nucleados bajo el convenio colectivo de trabajo 329/00.
Se estima que, a mediados de noviembre, la organización salarial que conduce Luis Hlebowicz se reunirá con los representantes de la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos de Expendio de Emparedados y Afines. Vale señalar que, además de los trabajadores y trabajadoras de las citadas empresas, el acuerdo incluye a los establecimientos de expendio de emparedados y actividades afines.
De cuánto y cómo se aplica la suba salarial
El incremento pactado entre las partes estableció un 7,40% para el período julio-octubre, a través de sumas no remunerativas, que se aplicó de la siguiente manera:
- Julio: 2%
- Agosto: 1,94%
- Septiembre: 1,76%
- Octubre: 1,70%
En noviembre se consolida un nuevo salario básico liquidando el total del 7,40%.
Desde el sindicato destacaron que, más allá de las mejoras, existe una marcada preocupación por el cierre de emprendimientos y negocios de la actividad gastronómica, "producto de la caída del consumo interno", explicaron las fuentes.
Ingresos de octubre según la categoría
De acuerdo a la suma de los porcentajes de julio, agosto y septiembre, el salario de los empleados de las cadenas de comidas rápidas quedó de la siguiente manera, según las categorías:
- "Maestro" (categoría máxima): $1.863.345
- Encargado: $1.661.538
- Dependiente de salón: $1.589.043
- Cajero: $1.294.387
- Dependiente de Mostrador: $1.246.146
- Empleado B: $1.223.928
- Ayudante Pastelero, Dependiente de Helados, Cafetero y Auxiliar Administrativo: $1.195.522
- Empleado A: $1.175.318
Además, las categorías de Sereno, Lavacopas y Peón de Limpieza, Carga y Descarga cobran $1.163.517, mientras que el Empleado Principiante percibe $1.108.417 y el Aprendiz menor de 18 años, $997.033.
Aumento de la suma no remunerativa
Al valor del sueldo básico, deberá sumarse el monto "no remunerativo" correspondiente a cada categoría de convenio:
- "Maestro": $137.888
- Encargado: $122.954
- Dependiente de Mostrador: $117.589
- Cajero: $95.785
- Empleado B: $90.571
- Ayudante Pastelero, Dependiente de Helados, Cafetero y Auxiliar Administrativo: $88.469
- Empleado A: $86.974
- Sereno, Lavacopas y Peón de Limpieza, Carga y Descarga: $86.100
A su vez, el Empleado Principiante recibe $82.023 y el Aprendiz menor de 18 años, $73.780.
A estos importes se debe sumar una asignación no remunerativa equivalente al 2% para todas las categorías.
En todos los casos no se considera ningún tipo de adicional o beneficio. La actividad tiene personal a tiempo parcial, por lo que los incrementos se liquidan de manera proporcional. Dichas subas también son computables para el cálculo de vacaciones, horas extraordinarias, sueldo anual complementario y premios y conceptos convencionales que se calculen sobre el salario básico (antigüedad, etc.).
Los aumentos serán computables para el cálculo de vacaciones, horas extras, aguinaldo y adicionales convencionales, como la antigüedad, manteniendo durante cada período su carácter no remunerativo.