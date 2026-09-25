Los puestos de trabajo que más buscan las empresas y cuánto pagan

El mercado laboral de 2026 muestra que no existe una única zona ni una única profesión que concentre todas las oportunidades de trabajo en la actualidad

El mercado laboral actual está atravesando una etapa de fuerte selectividad. Mientras el empleo registrado del sector privado cerró el primer semestre de 2026 con una caída interanual del 1,9%, algunas actividades continúan incorporando trabajadores y concentran buena parte de las búsquedas. Logística, energía, recursos naturales, servicios y determinadas posiciones comerciales aparecen entre los sectores donde todavía existen oportunidades.

En junio, el país contabilizó alrededor de 6,09 millones de trabajadores asalariados privados registrados, con una baja mensual del 0,1%. En la comparación con junio de 2025, la reducción fue de 121.000 puestos.

Sin embargo, el mercado no se mueve de manera uniforme. Mientras algunas ramas pierden trabajadores, otras sostienen búsquedas y existen puestos operativos que no requieren título universitario y que continúan funcionando como puerta de entrada al empleo formal.

¿Qué posiciones de trabajo tienen demanda durante el segundo semestre?

Una de las fotografías más concretas fue elaborada por Randstad. La consultora identificó siete posiciones operativas de nivel inicial que mantendrían una demanda activa durante el segundo semestre de 2026.

El listado incluye operario de depósito, vendedor o atención al cliente en salón, picker/packer, repositor, preventista, camarero o mozo de eventos y cajero de punto de venta.

El dato relevante es que se trata, en general, de trabajos que no exigen una carrera universitaria. Además, varias de estas tareas requieren presencialidad, interacción humana o actividad física, factores que explican por qué continúan teniendo demanda en un mercado atravesado por la automatización y la inteligencia artificial.

Dentro del listado, el operario de depósito aparece con una remuneración bruta mensual de aproximadamente $1.550.000 para una posición junior. El vendedor o trabajador de atención al cliente en salón ronda los $1.500.000 brutos.

El crecimiento de una actividad de gran escala genera necesidades adicionales en alojamiento, gastronomía, transporte, comercio, servicios profesionales y mantenimiento

En el caso de los pickers y packers, el salario informado se ubica cerca de $1.200.000, mientras que un repositor ronda los $1.250.000. Para preventistas, la referencia presentada por Randstad es de aproximadamente $1.300.000.

Los puestos vinculados con eventos también aparecen en el radar. Un camarero o mozo de eventos puede alcanzar los $1.500.000 brutos mensuales, mientras que un cajero de punto de venta se ubica alrededor de $1.300.000.

¿Por qué logística aparece entre los sectores que generan trabajo?

La logística se convirtió en una de las áreas que mantiene una demanda relativamente sostenida de personal. El crecimiento del comercio electrónico, la expansión de los centros de distribución y la necesidad de mejorar los procesos de última milla obligan a las compañías a cubrir diferentes funciones.

No se trata únicamente de operarios de depósito. Randstad también identificó durante 2026 búsquedas de pickers y packers, técnicos de mantenimiento, distribuidores domiciliarios, auditores, analistas de ruteo, clarkistas, maquinistas, apiladores y perfiles administrativos vinculados con centros de distribución.

Esto amplía las posibilidades para quienes ingresan al sector. Una persona puede comenzar en una posición operativa y, con experiencia y capacitación, avanzar hacia tareas técnicas, administrativas o de coordinación.

La geografía también pesa. Las oportunidades vinculadas con logística y distribución tienden a concentrarse alrededor de los principales centros urbanos y corredores comerciales, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires y otros grandes aglomerados.

¿Qué sectores concentran las mayores oportunidades de empleo profesional?

Para quienes tienen estudios terciarios o universitarios, el mapa es diferente. Los últimos relevamientos de ManpowerGroup muestran una mayor intención de contratación en actividades relacionadas con Servicios Públicos y Recursos Naturales, Finanzas y Seguros, y Construcción y Bienes Raíces.

Para el cuarto trimestre de 2026, la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup ubicó en 16% la Expectativa Neta de Empleo para Argentina. Dentro de los sectores analizados, Servicios Públicos y Recursos Naturales encabezó las expectativas con 36%.

El componente geográfico también resulta significativo. Patagonia presentó la expectativa regional más alta, con 27%, mientras que la región Pampeana registró 11%. Estos indicadores funcionan como una medición de las intenciones de los empleadores relevados y permiten observar dónde las empresas consultadas prevén ampliar sus dotaciones.

¿Energía y minería pueden convertirse en una puerta de entrada al trabajo?

La energía y los recursos naturales aparecen como uno de los focos que pueden generar oportunidades laborales por fuera de los sectores tradicionales. El caso más visible es Vaca Muerta, donde la expansión de la actividad hidrocarburífera requiere perfiles profesionales especializados, pero también trabajadores para tareas operativas, mantenimiento, transporte, servicios y actividades vinculadas con la infraestructura.

El impacto tampoco se limita a las empresas directamente relacionadas con petróleo y gas. El crecimiento de una actividad de gran escala genera necesidades adicionales en alojamiento, gastronomía, transporte, comercio, servicios profesionales y mantenimiento.

Por eso, la búsqueda laboral en estas zonas puede exceder ampliamente a los ingenieros y técnicos especializados. El desafío para los candidatos es identificar qué servicios necesita cada polo productivo y qué habilidades pueden trasladarse de una actividad a otra.

¿El área comercial sigue siendo una de las claves para conseguir empleo?

Las ventas continúan ocupando un lugar particular dentro del mercado laboral. Incluso cuando las compañías reducen contrataciones en determinadas áreas, necesitan mantener la capacidad de generar ingresos y conservar clientes. Esto explica la persistencia de las búsquedas comerciales, desde vendedores y preventistas hasta ejecutivos de cuentas, responsables comerciales y posiciones de liderazgo.

En las pequeñas y medianas empresas, además, el área comercial tiene un peso particular porque su desempeño impacta directamente sobre la facturación. Para los perfiles con experiencia, las oportunidades pueden crecer cuando combinan habilidades de ventas con conocimiento de herramientas digitales, análisis de datos y gestión de clientes.