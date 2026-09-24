Caída del ingreso real en CABA: todos los hogares pierden contra la inflación de la Ciudad
El Informe de Ingresos correspondiente al segundo trimestre de 2026, elaborado por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA), confirmó una pérdida generalizada del poder adquisitivo en las familias porteñas.
Frente a una inflación interanual del 32,7% registrada por el IPCBA, el ingreso total familiar promedió los $ 2.574.524, lo que representó un incremento nominal del 27,1% y una caída real de 5,6 puntos porcentuales frente a la evolución de los precios.
Deterioro del ingreso familiar y estrategias de financiamiento
El ingreso per cápita familiar alcanzó los $1.357.848 mensuales en el trimestre analizado por el organismo de estadística porteño, exhibiendo una suba del 26,9% interanual que quedó 5,8 puntos porcentuales por debajo del índice de precios.
A nivel individual, las entradas promedio se ubicaron en $1.603.126, lo que implicó un retraso de 6,3 puntos porcentuales respecto de la inflación general.
Para sostener el nivel de consumo de bienes y servicios ante el rezago de las entradas corrientes, el informe destaca que las familias debieron recurrir de forma sistemática a herramientas de endeudamiento o al uso de reservas previamente acumuladas. El 51,6% de los hogares debió solicitar préstamos o utilizar la tarjeta de crédito durante el mes previo a la encuesta, mientras que el 35,6% de las familias recurrió al uso de ahorros.
Disparidad por categoría laboral e impacto del no registro
Los ingresos estrictamente provenientes del mercado de trabajo mostraron una suba promedio del 23,6%, ubicándose 9,1 puntos porcentuales por debajo de la inflación. La dinámica de la ocupación principal reflejó fuertes brechas según el nivel de formalidad laboral de los trabajadores:
- Asalariados con descuento jubilatorio: registraron un ingreso medio de $1.866.917 con una suba del 29,6%, quedando 3,1 puntos porcentuales por detrás del IPCBA.
- Asalariados sin descuento jubilatorio: percibieron un promedio de $925.126 con un aumento nominal de apenas 5,0%, lo que significó un atraso de 27,7 puntos porcentuales frente a los precios.
- Trabajadores por cuenta propia: alcanzaron un ingreso promedio de $1.363.553 tras subir un 8,6% interanual, ubicándose 24,1 puntos porcentuales por debajo de la inflación de CABA.
- Ingresos por ocupaciones secundarias: mostraron una contracción nominal del 10,2% con un promedio de $761.345, sufriendo un rezago de 42,9 puntos porcentuales respecto al índice general de precios de la Ciudad.
Dinámica de los ingresos no laborales y jubilaciones
En contraste con el deterioro laboral, la masa de ingresos no laborales (que abarca jubilaciones, alquileres, rentas y transferencias estatales) creció un 32,9% interanual, evolucionando en línea con la variación general del IPCBA.
Dentro de este segmento, las jubilaciones y pensiones se destacaron como el único concepto que superó a la inflación, con una suba promedio del 41,8% alcanzando los $829.302 mensuales, valor que se situó 9,1 puntos porcentuales por encima del incremento general de precios.
A nivel territorial, persistieron marcadas asimetrías: el ingreso per cápita familiar de la Zona Norte ($ 1.709.320) resultó 1,7 veces superior al registrado en los hogares de la Zona Sur ($ 976.909).