En general, el IDECBA del gobierno porteño detectó una pérdida de poder adquisitivo de 5,6 puntos en el segundo trimestre de 2026

El Informe de Ingresos correspondiente al segundo trimestre de 2026, elaborado por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA), confirmó una pérdida generalizada del poder adquisitivo en las familias porteñas.

Frente a una inflación interanual del 32,7% registrada por el IPCBA, el ingreso total familiar promedió los $ 2.574.524, lo que representó un incremento nominal del 27,1% y una caída real de 5,6 puntos porcentuales frente a la evolución de los precios.

Deterioro del ingreso familiar y estrategias de financiamiento

El ingreso per cápita familiar alcanzó los $1.357.848 mensuales en el trimestre analizado por el organismo de estadística porteño, exhibiendo una suba del 26,9% interanual que quedó 5,8 puntos porcentuales por debajo del índice de precios.

A nivel individual, las entradas promedio se ubicaron en $1.603.126, lo que implicó un retraso de 6,3 puntos porcentuales respecto de la inflación general.

Para sostener el nivel de consumo de bienes y servicios ante el rezago de las entradas corrientes, el informe destaca que las familias debieron recurrir de forma sistemática a herramientas de endeudamiento o al uso de reservas previamente acumuladas. El 51,6% de los hogares debió solicitar préstamos o utilizar la tarjeta de crédito durante el mes previo a la encuesta, mientras que el 35,6% de las familias recurrió al uso de ahorros.

Disparidad por categoría laboral e impacto del no registro

Los ingresos estrictamente provenientes del mercado de trabajo mostraron una suba promedio del 23,6%, ubicándose 9,1 puntos porcentuales por debajo de la inflación. La dinámica de la ocupación principal reflejó fuertes brechas según el nivel de formalidad laboral de los trabajadores:

Asalariados con descuento jubilatorio : registraron un ingreso medio de $1.866.917 con una suba del 29,6%, quedando 3,1 puntos porcentuales por detrás del IPCBA.

: registraron un ingreso medio de $1.866.917 con una suba del 29,6%, quedando 3,1 puntos porcentuales por detrás del IPCBA. Asalariados sin descuento jubilatorio : percibieron un promedio de $925.126 con un aumento nominal de apenas 5,0%, lo que significó un atraso de 27,7 puntos porcentuales frente a los precios.

: percibieron un promedio de $925.126 con un aumento nominal de apenas 5,0%, lo que significó un atraso de 27,7 puntos porcentuales frente a los precios. Trabajadores por cuenta propia : alcanzaron un ingreso promedio de $1.363.553 tras subir un 8,6% interanual, ubicándose 24,1 puntos porcentuales por debajo de la inflación de CABA.

: alcanzaron un ingreso promedio de $1.363.553 tras subir un 8,6% interanual, ubicándose 24,1 puntos porcentuales por debajo de la inflación de CABA. Ingresos por ocupaciones secundarias: mostraron una contracción nominal del 10,2% con un promedio de $761.345, sufriendo un rezago de 42,9 puntos porcentuales respecto al índice general de precios de la Ciudad.

Dinámica de los ingresos no laborales y jubilaciones

En contraste con el deterioro laboral, la masa de ingresos no laborales (que abarca jubilaciones, alquileres, rentas y transferencias estatales) creció un 32,9% interanual, evolucionando en línea con la variación general del IPCBA.

Dentro de este segmento, las jubilaciones y pensiones se destacaron como el único concepto que superó a la inflación, con una suba promedio del 41,8% alcanzando los $829.302 mensuales, valor que se situó 9,1 puntos porcentuales por encima del incremento general de precios.

A nivel territorial, persistieron marcadas asimetrías: el ingreso per cápita familiar de la Zona Norte ($ 1.709.320) resultó 1,7 veces superior al registrado en los hogares de la Zona Sur ($ 976.909).