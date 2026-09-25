Cuánto cobran las empleadas domésticas en septiembre de 2026, según cada categoría

Las empleadas domésticas tienen nuevos salarios en septiembre de 2026. Conocé cuánto se cobra por hora y por mes según cada categoría y modalidad.

Se suman adicionales por antigüedad y zona desfavorable al sueldo básico.

Es parte de un acuerdo escalonado. Ya incluye pagos anteriores. Empleadores deben usar valores oficiales.

Empleadas domésticas tienen nuevos salarios en septiembre 2026, con un aumento del 1,8%.

Las empleadas domésticas tienen nuevos salarios básicos en septiembre de 2026, con una suba del 1,8% respecto de agosto. La actualización alcanza a las cinco categorías del régimen de casas particulares e incluye valores mínimos por hora y mensuales, tanto para el personal con retiro como para quienes trabajan sin retiro.

El incremento forma parte del acuerdo salarial establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), que fijó una actualización escalonada de las remuneraciones hasta diciembre de este año.

Además del aumento de septiembre, los empleadores deben tener en cuenta la incorporación de una parte de la suma no remunerativa que se pagó en agosto. Ese importe ya está incluido en los salarios básicos vigentes durante este mes, por lo que no corresponde adicionarlo nuevamente al momento de calcular el sueldo.

La escala salarial contempla diferencias según las tareas que realiza cada trabajador, la modalidad de contratación y la cantidad de horas trabajadas. Los importes establecidos por la normativa constituyen los mínimos que deben percibir los empleados del sector.

Cuánto cobra el personal de casas particulares en septiembre de 2026

Los nuevos salarios básicos del servicio doméstico quedaron establecidos en el Anexo 2 de la Resolución 6/2026, publicada en el Boletín Oficial el 3 de septiembre.

La normativa fija los valores mínimos para las cinco categorías del régimen de casas particulares. Los montos varían según se trate de trabajadores con retiro o sin retiro y contemplan remuneraciones por hora y por mes.

La modalidad con retiro corresponde a quienes no permanecen en el domicilio del empleador durante los períodos de descanso entre jornadas. En cambio, el personal sin retiro reside en el lugar de trabajo durante la prestación de sus servicios, de acuerdo con las condiciones de contratación.

Los salarios básicos vigentes en septiembre son los siguientes:

Supervisores

La categoría de supervisores comprende al personal que coordina y controla las tareas realizadas por otros trabajadores del servicio doméstico.

Los salarios mínimos establecidos para septiembre son:

Por hora con retiro: $4.645,33 .

. Por hora sin retiro: $5.049,58 .

. Mensual con retiro: $579.493,14 .

. Mensual sin retiro: $640.641,55.

Personal para tareas específicas

Esta categoría incluye a los trabajadores que realizan tareas que requieren habilidades o conocimientos particulares dentro del régimen de casas particulares.

Los valores mínimos de septiembre son:

Por hora con retiro: $4.422,54 .

. Por hora sin retiro: $4.809,80 .

. Mensual con retiro: $541.402,49 .

. Mensual sin retiro: $597.854,36.

Caseros

Los caseros son los trabajadores que se desempeñan en el cuidado y mantenimiento de una vivienda en la que habitan durante la relación laboral.

Para esta categoría, la escala salarial establece los siguientes importes:

Por hora sin retiro: $4.185,94 .

. Mensual sin retiro: $529.261,78.

Asistencia y cuidado de personas

Esta categoría comprende a los empleados que realizan tareas de asistencia y cuidado de personas, como adultos mayores, niños y otras personas que requieren atención en el ámbito del hogar.

Los salarios mínimos vigentes en septiembre son:

Por hora con retiro: $4.185,94 .

. Por hora sin retiro: $4.641,90 .

. Mensual con retiro: $529.261,78 .

. Mensual sin retiro: $584.936,09.

Personal para tareas generales

La categoría de tareas generales incluye las actividades habituales de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento del hogar y otras labores domésticas.

Los importes mínimos establecidos para septiembre son:

Por hora con retiro: $3.914,64 .

. Por hora sin retiro: $4.185,94 .

. Mensual con retiro: $480.247,85 .

. Mensual sin retiro: $529.261,78.

Cómo se aplica el aumento del servicio doméstico en septiembre

El incremento salarial de septiembre forma parte del acuerdo alcanzado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que estableció una actualización progresiva de los salarios básicos durante el último tramo de 2026.

En septiembre, la suba es del 1,8% sobre los salarios fijados para agosto. A ese ajuste se suma la incorporación del 25% de la suma no remunerativa que se había otorgado durante el mes anterior. La incorporación de ese concepto ya está contemplada en los importes oficiales de septiembre.

Por lo tanto, los empleadores deben utilizar los valores publicados en la escala salarial sin volver a sumar ese porcentaje.

El acuerdo también establece aumentos para los meses siguientes, con el objetivo de actualizar las remuneraciones del sector hasta el cierre del año.

El cronograma previsto es el siguiente:

Septiembre: aumento del 1,8% respecto de agosto

respecto de agosto Octubre: aumento del 1,7%

Noviembre: aumento del 1,6%

Diciembre: aumento del 1,6%

Los porcentajes corresponden a los tramos establecidos en el acuerdo salarial y deben aplicarse según las condiciones fijadas para cada período.

Qué pasa si ARCA todavía no actualizó los sueldos básicos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) todavía muestra en su sección de categorías y remuneraciones los valores anteriores del servicio doméstico, correspondientes a agosto.

Sin embargo, esa situación no modifica la obligación de los empleadores de liquidar los salarios de septiembre con los nuevos importes establecidos por la normativa.

La Resolución 6/2026 oficializó los valores mínimos para el mes, por lo que los empleadores deben utilizar la escala salarial vigente, aunque la información publicada en el sitio de ARCA todavía no refleje la actualización.

La diferencia entre los valores disponibles en los sistemas administrativos y los salarios establecidos por la resolución puede generar dudas al momento de calcular las remuneraciones.

En estos casos, los importes oficiales de septiembre son los que deben tomarse como referencia para determinar el sueldo básico correspondiente a cada categoría y modalidad de contratación.

Los salarios básicos son los mínimos que deben cobrar los empleados

Los importes establecidos por la Resolución 6/2026 funcionan como pisos salariales para el personal comprendido en el régimen de casas particulares.

Esto significa que los empleadores deben respetar los valores mínimos correspondientes a la categoría y a la modalidad de contratación de cada trabajador.

Las partes pueden acordar una remuneración superior a la fijada en la escala oficial, pero no pueden establecer un salario inferior al mínimo vigente.

La normativa ratifica este criterio y establece que los valores publicados constituyen las remuneraciones mínimas que deben percibir los empleados del sector.

Para determinar el sueldo mensual, también deben considerarse la jornada laboral, las condiciones de contratación y los adicionales que correspondan en cada caso.

Qué adicionales se suman al sueldo básico del servicio doméstico

Además de los salarios básicos, los empleados de casas particulares pueden tener derecho a adicionales que deben calcularse según las condiciones de la relación laboral.

Entre esos conceptos se encuentran el adicional por antigüedad y el adicional por zona desfavorable.

Antigüedad del servicio doméstico

El adicional por antigüedad equivale al 1% por cada año trabajado y se aplica a los períodos de servicio computables desde septiembre de 2020.

Este concepto debe incorporarse a la remuneración de los trabajadores que cumplen con las condiciones previstas para su liquidación.

El cálculo depende de la antigüedad reconocida en la relación laboral y debe realizarse sobre la base salarial que corresponda, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Adicional por zona desfavorable

El personal de casas particulares que trabaja en determinadas jurisdicciones tiene derecho a percibir un adicional por zona desfavorable del 31%.

Este porcentaje se aplica en las siguientes provincias y jurisdicciones:

La Pampa

Río Negro

Chubut

Neuquén

Santa Cruz

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Partido bonaerense de Patagones

El adicional debe contemplarse al calcular la remuneración de los trabajadores alcanzados por este beneficio.

Cómo calcular el sueldo del servicio doméstico en septiembre

Para determinar cuánto debe cobrar un empleado del servicio doméstico durante septiembre de 2026, el empleador debe identificar la categoría laboral, la modalidad de contratación y la cantidad de horas trabajadas.

A partir de esos datos, corresponde tomar el salario básico establecido en la escala oficial y sumar los adicionales que correspondan según la antigüedad y la zona de trabajo.

En el caso del personal que cobra por hora, el importe mínimo depende de la categoría y de si trabaja con retiro o sin retiro. Para quienes perciben una remuneración mensual, deben utilizarse los valores establecidos para cada modalidad.

La liquidación también debe contemplar las condiciones particulares de la relación laboral y los conceptos que correspondan en función de la jornada y del período trabajado.

Los salarios de septiembre ya incluyen el incremento del 1,8% y la incorporación del 25% de la suma no remunerativa otorgada en agosto. Por esa razón, esos conceptos no deben agregarse nuevamente al sueldo básico.

La escala salarial vigente constituye la referencia para calcular las remuneraciones mínimas del personal de casas particulares durante septiembre, mientras que el acuerdo salarial prevé nuevas actualizaciones para octubre, noviembre y diciembre de 2026.