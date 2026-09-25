Las empleadas domésticas pueden acceder a una licencia de 90 días y cobrar la Asignación por Embarazo, el Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar

Las empleadas domésticas registradas que quedan embarazadas tienen derecho a una licencia por maternidad de 90 días y pueden acceder a la Asignación por Embarazo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) desde la semana 12 de gestación. Estos beneficios forman parte de la protección económica y laboral prevista para las trabajadoras de casas particulares.

La cobertura durante el embarazo está contemplada en la Ley 26.844, que regula el régimen laboral del personal de casas particulares. La normativa establece las condiciones de la licencia por maternidad y los derechos de las trabajadoras durante el período de gestación y después del nacimiento.

Por su parte, la Asignación por Embarazo constituye una prestación económica que se puede solicitar a partir de la semana 12 de gestación, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por Anses. El monto del beneficio se actualiza mensualmente de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Además, las futuras madres pueden acceder a otras prestaciones alimentarias, como el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días y la Tarjeta Alimentar, de acuerdo con las condiciones de acceso y los cruces de información que realiza el Estado.

Cuántos días de licencia por maternidad tienen las empleadas domésticas

Las empleadas domésticas registradas tienen derecho a una licencia por maternidad de 90 días corridos. El período de descanso puede distribuirse en dos etapas, antes y después del nacimiento del bebé.

La distribución habitual contempla 45 días de licencia previos al parto y otros 45 días posteriores. Sin embargo, la trabajadora puede optar por reducir el período anterior al nacimiento para disponer de más días de descanso después del parto.

En ese caso, la normativa permite disminuir la licencia prenatal hasta un mínimo de 30 días. Los días restantes se acumulan para el período posterior al nacimiento, sin modificar la duración total de la licencia, que se mantiene en 90 días.

De esta manera, las trabajadoras pueden elegir cómo distribuir el tiempo de descanso dentro de los límites previstos por la legislación laboral. La decisión debe contemplar la fecha estimada del parto y la cantidad de días que se utilizarán antes y después del nacimiento.

La licencia por maternidad es uno de los derechos reconocidos por la Ley 26.844 para las trabajadoras de casas particulares. Su aplicación alcanza a las empleadas comprendidas en el régimen laboral, independientemente de que desarrollen tareas de limpieza, cuidado de personas, asistencia doméstica u otras actividades incluidas en la normativa.

Cómo tramitar la licencia por maternidad para empleadas domésticas

Para acceder a la licencia por maternidad, la trabajadora debe comunicar su embarazo al empleador y presentar un certificado médico que indique la fecha presunta de parto.

Este documento permite establecer el período de licencia y organizar el descanso previo al nacimiento. La comunicación debe realizarse para que el empleador pueda completar los procedimientos administrativos correspondientes ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Una vez recibida la notificación, el empleador debe ingresar en el sitio oficial de ARCA y acceder a la sección Personal de Casas Particulares. Dentro del sistema, tiene que completar la opción denominada Declaración Jurada Maternidad Trabajadoras de Casas Particulares.

La presentación de esta declaración permite informar la situación de la trabajadora ante el organismo recaudador. El trámite forma parte de las gestiones que deben realizarse para registrar la licencia por maternidad dentro del régimen de casas particulares.

La empleada, por su parte, debe conservar el certificado médico y la documentación relacionada con la comunicación del embarazo. Estos comprobantes permiten respaldar la fecha prevista del parto y la información declarada ante el empleador.

El procedimiento involucra tanto a la trabajadora como al empleador. Mientras la empleada debe informar el embarazo y entregar la documentación médica, el empleador tiene que registrar la situación en el sistema de ARCA.

Qué establece la Ley 26.844 sobre el embarazo de las empleadas domésticas

La Ley 26.844 establece el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y regula las condiciones laborales de quienes realizan tareas domésticas remuneradas.

Dentro de ese marco, la normativa contempla la protección de la maternidad y reconoce el derecho a una licencia durante el embarazo y después del nacimiento.

La legislación también establece las condiciones que deben cumplirse para comunicar el embarazo y organizar el período de descanso. El objetivo de estas disposiciones es garantizar que las trabajadoras comprendidas en el régimen puedan ejercer sus derechos laborales durante la gestación.

La licencia por maternidad y las prestaciones económicas de Anses corresponden a mecanismos diferentes. La primera se vincula con la relación laboral y el descanso previsto por la normativa, mientras que la segunda consiste en una prestación de la seguridad social sujeta a requisitos específicos.

Por ese motivo, las empleadas domésticas deben considerar por separado los procedimientos para informar el embarazo al empleador y los trámites necesarios para solicitar las asignaciones correspondientes ante Anses.

Asignación por Embarazo de Anses para empleadas domésticas

Las empleadas domésticas pueden solicitar la Asignación por Embarazo a partir de la semana 12 de gestación, de acuerdo con las condiciones establecidas por Anses.

Esta prestación está destinada a acompañar económicamente a las personas embarazadas que cumplen con los requisitos del programa. Su acceso depende de la situación de la solicitante y de las condiciones previstas por el organismo previsional.

El monto de la Asignación por Embarazo se actualiza mensualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este mecanismo de movilidad determina los importes que se aplican en cada período.

La prestación forma parte de las herramientas de protección social destinadas a acompañar el embarazo y contribuir a los gastos vinculados con esa etapa.

Para las trabajadoras de casas particulares, el acceso a la asignación debe analizarse en función de su situación laboral y de los requisitos que establece Anses. La inscripción laboral y el cumplimiento de las condiciones del régimen previsional son aspectos que deben considerarse al momento de iniciar la gestión.

La solicitud de la asignación constituye un trámite diferente de la comunicación del embarazo al empleador. Por eso, las trabajadoras deben verificar qué documentación necesitan y cuáles son los pasos vigentes para gestionar el beneficio.

Complemento Leche y Tarjeta Alimentar para embarazadas

Además de la Asignación por Embarazo, las futuras madres pueden acceder al Complemento Leche del Plan de los 1000 Días y a la Tarjeta Alimentar, según las condiciones previstas para cada prestación.

El Complemento Leche está destinado a acompañar la alimentación durante el embarazo y los primeros meses de vida del niño. La prestación se vincula con el Plan de los 1000 Días, que contempla medidas de asistencia durante la gestación y la primera infancia.

La Tarjeta Alimentar, por su parte, es un programa de asistencia destinado a contribuir con el acceso a alimentos para determinados grupos de la población, entre ellos las personas embarazadas que reúnen los requisitos establecidos.

Ambos beneficios pueden otorgarse de manera automática a partir del cruce de información entre Anses y el Ministerio de Capital Humano. Este procedimiento permite identificar a las personas que cumplen con las condiciones de acceso sin que necesariamente deban iniciar una solicitud independiente para cada prestación.

De acuerdo con la información disponible, el Complemento Leche y la Tarjeta Alimentar pueden comenzar a cobrarse dentro de los 60 a 90 días posteriores al otorgamiento de la Asignación por Embarazo.

Los plazos pueden depender del procesamiento de la información y de la situación de cada beneficiaria. Por eso, las trabajadoras pueden consultar sus prestaciones y fechas de cobro a través de los canales oficiales de Anses.

Las trabajadoras de casas particulares que quedan embarazadas pueden acceder a distintos mecanismos de protección, según su situación laboral y el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

Entre las principales prestaciones se encuentran:

Licencia por maternidad: contempla 90 días de descanso, con la posibilidad de distribuirlos entre el período anterior y posterior al parto

contempla 90 días de descanso, con la posibilidad de distribuirlos entre el período anterior y posterior al parto Asignación por Embarazo: puede solicitarse desde la semana 12 de gestación, de acuerdo con las condiciones establecidas por Anses

puede solicitarse desde la semana 12 de gestación, de acuerdo con las condiciones establecidas por Anses Complemento Leche del Plan de los 1000 Días: está destinado a acompañar la alimentación durante el embarazo y la primera infancia

está destinado a acompañar la alimentación durante el embarazo y la primera infancia Tarjeta Alimentar: constituye una prestación alimentaria para quienes cumplen con los requisitos del programa

La licencia por maternidad requiere que la trabajadora informe el embarazo al empleador y presente un certificado médico con la fecha presunta de parto. Luego, el empleador debe completar la declaración jurada correspondiente en el sistema de ARCA.

En paralelo, la Asignación por Embarazo y las prestaciones alimentarias se gestionan dentro del sistema de protección social y dependen de las condiciones establecidas para cada beneficio.

Las empleadas domésticas registradas pueden consultar los requisitos, los montos vigentes y las fechas de cobro a través de los canales oficiales de Anses, mientras que los procedimientos vinculados con la relación laboral se encuentran dentro del régimen de casas particulares regulado por la Ley 26.844.