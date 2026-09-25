Becas para cursos de YPF, Oracle, Deel y empresas de primera línea para arrancar ahora

En el inicio del último trimestre de 2026, las grandes empresas pusieron primera respecto de sus planes de formación y apoyo a la empleabilidad de los talentos, tanto en Argentina como a nivel mundial. El avance de la inteligencia artificial (IA) no elimina empleos, pero si requiere que las personas estén más capacitadas para las tareas a realizar y las vacantes a cubrir. Con ese fin, firmas como YPF, Oracle, Deel, Aleph, Egg, Gobant, Commit, entre otras, tienen abiertas en este momento las siguientes convocatorias para becas a cursos y programas de capacitación.

Oficios sobre mecánica e ingeniería, competencias interpersonales, IA para Marketing digital y manejo de plataformas como TikTok, Google y Spotify, son algunas de las habilidades que se pueden aprender con estos programas y becas. A la vez, algunas de las compañías mencionadas ofrecen recursos para armar el CV y preparación de entrevistas.

Así como la vida logró extenderse, la vida activa y la etapa laboral de las personas también se prolongó. Los profesionales senior que no dejan de actualizar sus saberes pero a la vez cuentan con años de trayectoria hoy son las estrellas del mercado de talento. Por eso, estos cursos gratuitos y becas son para todo el arco laboral y no solo para los jóvenes que están comenzando sus carreras. Es clave adoptar la mirada de "aprendizaje para toda la vida" que será la base para seguir siendo empleable hasta la edad del retiro.

Capital Humano y la Fundación YPF

El Ministerio de Capital Humano de la Nación viene trabajando junto a grandes empresas para potenciar la empleabilidad de los argentinos mediante formaciones y cursos con certificación. Una de las socias de esta área viene siendo la Fundación YPF, y en septiembre estas entidades sumaron un nuevo curso al Centro de Formación Capital Humano.

"Como respuesta a los resultados obtenidos y la alta demanda registrada en los cursos de Electricidad domiciliaria básica y Energía Fotovoltaica básica, se amplían las formaciones laborales orientadas al desarrollo de habilidades técnicas esenciales", comunicó la cartera que dirige Sandra Petovelo.

El nuevo curso de Mecánica Ligera, brindará los fundamentos de la técnica automotriz y del funcionamiento de los motores de combustión interna. Los participantes desarrollarán competencias prácticas de desarme, medición, armado y diagnóstico de motores. Además de capacitarse en el diagnóstico de los sistemas de encendido, enfriamiento y lubricación; también incorporarán criterios de seguridad operativa aplicables al trabajo en taller, en línea con los estándares de la industria.

Las inscripciones a los tres cursos que ofrece YPF se realizan a través de la web de Formando Capital Humano.

A través de esta iniciativa, el Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con una formación innovadora y de calidad, diseñada para potenciar los perfiles técnicos y de oficios necesarios para fortalecer el empleo calificado y promover la inserción en el mercado de trabajo.

Oracle renueva su capacitación gratuita en Inteligencia Artificial

Oracle Next Education (ONE), el programa gratuito de capacitación tecnológica e inclusión social regional de Oracle, abrió en Argentina una nueva convocatoria de ONE AI for Business, dirigida a profesionales y estudiantes interesados en aplicar esta tecnología en distintas áreas de negocio. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 5 de octubre.

Desde su llegada al país, ONE registra 95.560 inscripciones y más de 23.500 estudiantes. Del total de participantes, 15.897 finalizaron la formación en Programación y 6.838 se graduaron de los recorridos de Front-End o Java. Además, 3.133 participantes consiguieron empleo, con un impacto estimado de u$s26 millones anuales en salarios según el comunicado que envió a este medio la compañía tecnológica.

La iniciativa fue diseñada en alianza con Alura y FIAP para acompañar las nuevas demandas del mercado laboral y preparar a los participantes para escenarios reales de uso de inteligencia artificial. Con una formación 100% online, AI for Business tendrá una duración de 10 semanas, del 5 de octubre al 17 de diciembre, y ofrecerá herramientas para incorporar la inteligencia artificial en actividades cotidianas de áreas como Marketing, Finanzas, Recursos Humanos, Operaciones y Ventas, para apoyar su planificación, aumentar la productividad y optimizar procesos.

"Esta actualización de nuestro plan de estudios refleja el compromiso de preparar talento para un mercado en constante evolución. Al ofrecer caminos distintos par quienes construyen la tecnología y para quienes la aplican en los negocios, garantizamos que la Inteligencia Artificial sea una herramienta de productividad al alcance de distintos perfiles profesionales", explicó en la misiv Amanda Gelumbauskas, responsable de Oracle Next Education.

El programa no solo es una iniciativa de educación sino de oportunidad laboral, contando con 17 alianzas en Argentina que están orientadas a la empleabilidad. Las empresas que forman parte de esta red comparten sus búsquedas laborales, que luego son publicadas en el portal de exalumnos de ONE para acercar nuevas oportunidades profesionales a quienes participaron de la iniciativa.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años, sin necesidad de conocimientos previos en tecnología y con acceso a internet, que podrán inscribirse a través del sitio oficial de Oracle Next Education.

Deel lanza un nuevo centro de recursos profesionales

Deel, la plataforma global de recursos humanos y gestión de nómina, y University of the People (UoPeople), la universidad en línea acreditada y sin costo de matrícula, anunciaron el lanzamiento de un centro de recursos profesionales renovado e integrado directamente en la plataforma del campus virtual de UoPeople, para llegar a 270.000 estudiantes en todo el mundo.

Con el fin de fomentar la movilidad social y la preparación laboral, Deel se compromete a realizar una inversión en especie de 500.000 dólares a lo largo de cuatro años, para apoyar la accesibilidad de la plataforma, la integración de herramientas y programas de preparación profesional, ayudando así a estudiantes a conseguir empleos internacionales y remotos, independientemente de dónde residan. Vale la pena recordar que Deel es una plataforma que permite gestionar talento y compensaciones en cualquier parte del mundo, también a distancia.

"Cuando era estudiante, vi de primera mano hasta qué punto el país en el que uno vivía determinaba las oportunidades", afirmó en un comunicado Alex Bouaziz, cofundador y CEO de Deel. "Tuve compañeros brillantes en el MIT que poseían exactamente las mismas competencias que cualquier profesional de Silicon Valley, pero que perdieron grandes oportunidades laborales debido al lugar donde residían. Por eso existe Deel y por eso esta alianza tiene un significado tan personal para mí. Lo que UoPeople hace por la educación, Deel lo hace por el mundo laboral. Al brindar a estos estudiantes acceso a mentoría asistida por IA y a experiencia real de trabajo remoto, no solo les ayudamos a conseguir un empleo, sino que les ofrecemos la plataforma para construir una carrera global increíble desde cualquier lugar".

El nuevo centro de recursos profesionales ofrece:

Programas de certificación y mejora de competencias impulsados por IA : cursos gratuitos y a ritmo propio (con una duración de entre 15 minutos y 2 horas) centrados en habilidades profesionales, interpersonales y digitales, respaldados por la plataforma «Learning to Earning» de Accenture. Al finalizar, los estudiantes obtienen certificaciones verificadas para sus currículums y perfiles de LinkedIn.

: cursos gratuitos y a ritmo propio (con una duración de entre 15 minutos y 2 horas) centrados en habilidades profesionales, interpersonales y digitales, respaldados por la plataforma «Learning to Earning» de Accenture. Al finalizar, los estudiantes obtienen certificaciones verificadas para sus currículums y perfiles de LinkedIn. Preparación para entrevistas y currículums mediante IA: servicio ofrecido a un grupo seleccionado de 10.000 estudiantes próximos a graduarse a través de la plataforma Big Interview, que incluye simulacros de entrevista impulsados por IA, feedback automatizado y optimización de currículums.

servicio ofrecido a través de la plataforma Big Interview, que incluye simulacros de entrevista impulsados por IA, feedback automatizado y optimización de currículums. Preparación para el trabajo virtual: acceso a experiencias profesionales remotas y prácticas, diseñadas para brindar a los estudiantes un contacto directo con entornos laborales globales.

Ya más de 2.200 estudiantes practican activamente entrevistas y elaboran currículums en Big Interview, y han completado más de 8.500 actividades en la plataforma. A la vez, más de 7.500 estudiantes están tomando cursos activamente en la plataforma Learning to Earning de Accenture y han iniciado más de 8.500 cursos individuales. Hasta la fecha, se han otorgado 4.985 certificados por esos cursos.

Aleph ofrece 60 cursos gratuitos de habilidades digitales

El unicornio argentino de fintech, marketing y publicidad digital, Aleph, anunció una nueva etapa de Digital Ad Expert, su plataforma educativa diseñada para formar a estudiantes alrededor de todo el mundo en habilidades digitales de alta demanda. Bajo la premisa de "Desbloquear futuros", la plataforma ahora ofrece más de 60 cursos gratuitos, con el objetivo de reducir la brecha de oportunidades y democratizar el acceso a la economía digital.

Desde su lanzamiento, Digital Ad Expert (en foto principal) ha llegado a usuarios en más de 170 países de América Latina, África, MENA y Asia, y ya cuenta con más de 900.000 usuarios registrados, más de 400.000 cursos completados y más de 30.000 usuarios certificados.

Sobre esta base, la oferta de cursos se estructura en tres tipos de formación

Certificaciones , orientadas a desarrollar competencias clave en áreas como marketing digital e inteligencia artificial, entre las que se destacan Digital Ad Certificate y Digital Marketing & AI Certificate.

, orientadas a desarrollar competencias clave en áreas como marketing digital e inteligencia artificial, entre las que se destacan Digital Ad Certificate y Digital Marketing & AI Certificate. Cursos cortos enfocados en el manejo de plataformas y redes sociales, pensados para comprender el ecosistema, la audiencia y la estrategia central de cada canal, como Google, Spotify, X, TikTok, Snapchat, LinkedIn, Twitch y Reddit, además de contenidos vinculados a alfabetización digital, que brindan habilidades básicas necesarias para desenvolverse en el entorno digital actual.

enfocados en el manejo de plataformas y redes sociales, pensados para comprender el ecosistema, la audiencia y la estrategia central de cada canal, como Google, Spotify, X, TikTok, Snapchat, LinkedIn, Twitch y Reddit, además de contenidos vinculados a alfabetización digital, que brindan habilidades básicas necesarias para desenvolverse en el entorno digital actual. Masterclasses y talleres dictados por expertos de la industria, centrados en tendencias, herramientas emergentes y casos reales del mercado.

Las capacitaciones se ofrecen en dos modalidades, clases en vivo y aprendizaje a tu propio ritmo, y están disponibles en español, inglés, francés y árabe, con el objetivo de ampliar el acceso al conocimiento a múltiples regiones del mundo. Las clases en vivo, que tienen cupos limitados de hasta 500 estudiantes por curso, están diseñadas en un formato dinámico que promueve el intercambio directo entre pares, además de contar con coaches y facilitadores que acompañan la experiencia de los estudiantes durante la cursada.

Daniela Picciotto, Senior Education Product Manager en Aleph, mencionó: "Creemos que el talento está distribuido de manera equitativa en el mundo, pero las oportunidades no. Con Digital Ad Expert buscamos reducir esa brecha, brindando formación accesible y de calidad que permita a más personas insertarse y crecer en la economía digital, sin importar dónde hayan nacido."

Masterclasses gratuitas para emprendedores de Latinoamérica

Commit, la academia de formación de emprendedores cofundada por Rodrigo Córdoba y Jean Del Pino, presenta un nuevo ciclo de Masterclasses 100% gratuitas y con cupos limitados, abiertas a emprendedores de toda Latinoamérica. Se trata de encuentros virtuales de entre 1 y 2 horas de duración dictados por referentes del ecosistema emprendedor, pensados para quienes están armando o haciendo crecer su startup y buscan conocimiento y experiencia real de emprendedores aplicable a su etapa actual.

"Poder aprender de emprendedores que ya recorrieron el camino es la esencia de la propuesta de valor de Commit. Estos Masterclasses abordan temáticas que recurrentemente vemos cómo puntos fundamentales para fortalecer a los emprendedores de nuestra región", explica Jean Del Pino, cofundador de Commit.

Cómo escalar de Argentina a Latam: el camino de Tienda Nube - 14/10 a las 19 hs

Junto a Alejandro Vázquez, fundador de Tienda Nube, el miércoles 14 de octubre a las 19 horas de Argentina, se abordarán los principales desafíos de la expansión regional de una startup: por qué y cuándo dar el salto desde Argentina hacia otros mercados de Latinoamérica; cómo evaluar el próximo mercado y adaptar el producto y la propuesta de valor; cuáles son los errores más frecuentes al expandirse regionalmente y cómo evitarlos; y los desafíos vinculados a la cultura, el armado del equipo y los aprendizajes que surgen durante el proceso.

Empresas que trascienden: el arte de diseñar negocios multigeneracionales -17/11 a las 19 hs

Junto a Ariel Dávali, presidente de Chungo, el martes 17 de noviembre a las 19 horas de Argentina, se abordarán los principales desafíos para construir empresas familiares que trasciendan generaciones: por qué muchas no logran llegar a la tercera generación y cuáles son las señales que indican cuándo comenzar a planificar la transición; cómo establecer una gobernanza que permita separar propiedad, gestión y familia; qué herramientas resultan clave para ordenar el proceso como el protocolo familiar, el consejo de familia y el plan de sucesión; cómo lograr que cada generación aporte valor, gestionar las fricciones habituales y capitalizar los aprendizajes de fundadores y sucesores, a partir de experiencias propias y errores frecuentes en los procesos de transición.

Las tres Masterclasses son gratuitas y tienen cupos limitados. Las inscripciones para la segunda y la tercera fecha se anunciarán próximamente a través de los canales de Commit.

Egg y Globant forman en IA

Egg, empresa argentina de transformación tecnológica, junto con Globant abren una convocatoria de 10.000 becas para participar de AI Power, una experiencia online y en vivo de 90 minutos orientada a entender, desde la práctica, cómo la IA puede transformar el trabajo y rol de cada participante.

Según un comunicado de la academia enviado a este medio, la propuesta busca diferenciarse de los abordajes centrados exclusivamente en una lista de herramientas o en pronósticos sobre el mercado laboral dentro de diez años. Su objetivo es que miles de personas puedan experimentar de primera mano las capacidades actuales de la inteligencia artificial y evaluar qué lugar quieren ocupar en la nueva economía del trabajo.

Las 10.000 becas estarán disponibles para personas de cualquier profesión, con independencia de su experiencia previa con inteligencia artificial. No es necesario saber programar ni contar con conocimientos técnicos para participar. La experiencia será online y en vivo y hay tiempo para postularse hasta el 30 de octubre.

"Todo lo que la IA pueda hacer, lo va a hacer. Lo que queda abierto es qué hacés vos con eso", planteó en la misiva Ignacio Gómez Portillo, cofundador y CEO de Egg. "Con esta experiencia buscamos que los participantes puedan observar primero qué capacidades están disponibles hoy y, a partir de allí, pensar cómo posicionarse frente a una transformación que avanza a gran velocidad".

"Estamos frente a una tecnología que está cambiando a una velocidad enorme. La diferencia no va a estar solamente entre quienes tengan o no acceso a la IA, sino entre quienes aprendan a entenderla, trabajar con ella y utilizarla para multiplicar lo que son capaces de hacer. Por eso queremos que estas 10.000 personas puedan empezar experimentándola directamente", señala Gómez Portillo sobre las becas de Egg y Globant.