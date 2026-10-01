Cómo le fue Argentina en el ranking de competencia por trabajos remotos

Argentina tiene casi un 40% de proporción de ofertas de trabajo remotas, de acuerdo a un estudio de Remtly, una de las más bajas de la región

Argentina es cuarta en competencia laboral remota regional, con 202 candidatos por oferta y un 39% de puestos bajo esta modalidad.

La firma Remitly, dedicada a transferencias internacionales, encargó un estudio sobre la disponibilidad de trabajos remotos en cada país a nivel global, para comprender qué tan extendida está esta modalidad de trabajo a distancia en los distintos mercados. Argentina, si bien no apareció en el ranking global, quedó cuarto a nivel regional en la clasificación de competencia por el teletrabajo. https://www.remitly.com/us/en/money-transfer/global-remote-jobs

En un estudio enviado directamente a este medio tras haber realizado un análisis de datos a nivel regional, Remitly indicó que "en Argentina, cada oferta de trabajo remoto recibe una media de 202 candidaturas, ubicándose cuarta en el ranking sudamericano."

El ranking sudamericano de aplicantes por oferta de trabajo a distancia fue el siguiente

Brasil: 794 candidatos por oferta Chile: 299,54 candidatos por oferta Colombia: 248,05 candidatos por oferta Argentina: 202,09 candidatos por oferta Perú: 133,71 candidatos por oferta Ecuador: 116,07 candidatos por oferta Bolivia: 70,50 candidatos por oferta Venezuela: 69,34 candidatos por oferta

"Brasil es el país de Sudamérica con más competencia por los trabajos remotos, con una media de 794 candidatos por oferta, la cifra más alta de la región y la quinta más alta del mundo. Asimismo, tiene la menor proporción de ofertas remotas de Sudamérica, con solo un 7,5%", añadieron. Argentina tiene una proporción de ofertas remotas del 39,2%, mientras que en Colombia alcanza el 30,6%, dijeron en la misiva enviada a este medio.

Trabajo remoto en la Argentina

En la Argentina el modelo de trabajo que se impuso es el híbrido, que se desarrolla parte en la empresa y parte a distancia. De acuerdo a la última encuesta de remuneraciones de WTW en el país, que data de junio 2026, el 72% de las firmas que adoptaron este modelo lo hicieron de manera "flexible o según el tipo de trabajo a realizar", mientras que el restante 28% mantiene esquemas más rígidos de trabajo.

A la vez, la plataforma de búsqueda de empleo Bumeran también dio a conocer en septiembre su propia encuesta, que registró que el 39% de los trabajadores ya rechazó una propuesta laboral por ser 100% presencial, y otro 9% le dijo que no a una oferta que requería presencialidad.

Como contraparte, un 2% rechazó trabajos que eran 100% a distancia, y el restante 50% afirmó que no se opuso a una oferta laboral porque no coincidía con su esquema de trabajo preferido.

El estudio, enviado a iProfesional, consultó además qué harían estos talentos si teóricamente les ofrecieran un puesto que no encaja con sus preferencias. Nuevamente, el 50% dijo que no aceptaría una propuesta que fuese 100% presencial, mientras que 8% no aceptarían siempre que se requiriera algún nivel de presencialidad. El 6% afirmó que rechazaría ofertas laborales que solo fueran a distancia, mientras que el restante 38% consignó que no diría que no a un puesto de trabajo por ese motivo.

Presencialidad vs. teletrabajo hoy

Estudio de Bumeran sobre Presencialidad y Teletrabajo 2026

Al consultar a los talentos por su actual situación, solo el 20% manifestó que solo teletrabaja. El 33% mantiene el esquema que es completamente presencial. Pero la gran mayoría (47%) están en un formato híbrido de trabajo.

En 2025, el 63% de los talentos consultados en esta encuesta de Bumeran trabajaban de manera presencial; el 23% bajo un esquema híbrido; y el 14% de manera remota. "En apenas un año, la dinámica laboral experimentó un giro estructural. El esquema híbrido creció 24 puntos porcentuales respecto a 2025 y se consolidó como la modalidad predominante, al tiempo que la presencialidad total cayó 30 puntos. Con un 73% de los especialistas en Recursos Humanos convencidos de que el futuro será híbrido, los datos confirman una tendencia hacia modelos flexibles y combinados, dejando atrás la rigidez de otras épocas", explica Federico Barni, CEO de Bumeran.com en Jobint.

Estudio de Bumeran sobre Presencialidad y Teletrabajo 2026

Países con más y menos trabajo remoto en todo el mundo

El estudio elaborado para Remitly analizó casi 8 millones de ofertas de empleo en LinkedIn para determinar el número medio de candidatos por oferta de trabajo remoto alrededor del mundo.

Encontraron 31 países donde más de la mitad de todas las ofertas de empleo en LinkedIn corresponden a puestos remotos, según datos de acceso público analizados por Remitly en mayo de 2026. Sin embargo, los empleadores en algunos de los destinos más atractivos para nómadas digitales como el Reino Unido, Tailandia o EE. UU., ofrecen como remoto solo uno de cada diez puestos (o incluso menos).

Por caso, China fue el país con menor oferta de trabajos a distancia: solo el 2,7% de los anuncios en LinkedIn están etiquetados como "remotos". Le siguen Países Bajos con 4,6%, Francia con 4,7%, Alemania con 6% y Singapur, con 6,6 por ciento.

Solo el 7,6% de las vacantes en Australia son remotas; en EE. UU. la cifra es del 8,4% y en el Reino Unido, del 10,1%.

Del otro lado de la tabla, Remtly encontró que más del 90% de los empleos anunciados en países africanos como Guinea Ecuatorial, el Congo, Cabo Verde y Sierra Leona están etiquetados como trabajo remoto.

El "top 10" de países con más cantidad de oferta de trabajos remotos fue el siguiente:

Guinea Ecuatorial 98,5% República del Congo 95,4% Cabo Verde 94,7% Sierra Leona, 92,4% islandia, 85,8% Bahamas, 85,7% Etiopía, 83,5% Bosnia y Herzegovina, 82,8% Laos, 82% Senegal, 81,8%

"Los países donde resulta más fácil encontrar ofertas de trabajo remoto se concentran principalmente en África y en Europa Central y del Este; asimismo, justo fuera de los 15 primeros puestos, figuran países de habla hispana, entre ellos Bolivia (78,1 %), Uruguay (73,2 %) y Venezuela (64,7 %)", destacaron en Remtly.